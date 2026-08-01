Microsoft Windows 11 operatsion tizimini 8 GB tezkor xotiraga ega kompyuterlar uchun optimallashtiradi
Microsoft kompaniyasi jahonda kuzatilayotgan xotira resurslari taqchilligi fonida Windows 11 operatsion tizimining quyi hajmli qurilmalardagi ish faoliyatini yaxshilashga kirishdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, kompaniyaning rasmiy blogida eʼlon qilingan yangi rejaga koʻra, joriy yil oxiriga qadar 8 GB va undan kam operativ xotiraga ega kompyuterlar uchun tizim samaradorligini oshirish choralari koʻriladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda Windows 11 oʻrnatilgan va 8 GB tezkor xotiraga ega boʻlgan kompyuterlarda kundalik bazaviy vazifalarni bajarish mumkin, biroq resurs talab qiladigan jarayonlarda jiddiy qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda. Jumladan, brauzerda bir nechta oynalarni bir vaqtning oʻzida ochish ham tizim tezkorligiga salbiy taʼsir koʻrsatib, foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻlmoqda.
Xotira taqchilligi va yangi qurilmalar sinoviYaqinda eʼlon qilingan yangi Surface Laptop noutbukining 8 GB tezkor xotiraga ega versiyasi 950 dollarlik narxda sotuvga chiqqan edi. Mutaxassislar mazkur qurilmani sinovdan oʻtkazish jarayonida uncha ogʻir boʻlmagan vazifalarni bajarish chogʻida ham unumdorlik pasayishiga duch kelishdi. Aynan shu kabi holatlar Microsoft mutaxassislarini operatsion tizim arxitekturasini qayta koʻrib chiqishga undagan koʻrinadi.
Kompaniya vakillarining tushuntirishicha, rejalashtirilgan optimallashtirish jarayoni Windows tizimining xotira isteʼmoli hajmini sezilarli darajada qisqartirishga qaratilgan. Bu esa kundalik foydalanuvchilar uchun kompyuterlarning yanada tezkor, barqaror va sezgir ishlashini kafolatlaydi.
Kutilayotgan oʻzgarishlar va istiqbollarMicrosoft tomonidan ishlab chiqilayotgan yangi dasturiy yechimlar foydalanuvchilarga ortiqcha xarajatlarsiz mavjud qurilmalardan unumli foydalanish imkonini berishi kutilmoqda. Tezkor xotira narxlari va bozor talablarini hisobga olgan holda, 8 GB hajmli kompyuterlar hali uzoq vaqt davomida oʻz ahamiyatini yoʻqotmasligi muhim ahamiyat kasb etadi.
Mutaxassislarning fikricha, joriy yil oxirigacha taqdim etiladigan optimallashtirish yangilanishlari nafaqat Surface qurilmalari, balki Windows 11 boshqaruvida ishlaydigan millionlab boshqa shu turdagi noutbuklar va stasionar kompyuterlar faoliyatini ham sezilarli darajada yaxshilashga xizmat qiladi.
…