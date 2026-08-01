Microsoft Windows 11 operatsion tizimini 8 GB tezkor xotiraga ega kompyuterlar uchun optimallashtiradi

·0·Texno
Microsoft Windows 11 operatsion tizimini 8 GB tezkor xotiraga ega kompyuterlar uchun optimallashtiradi

Microsoft kompaniyasi jahonda kuzatilayotgan xotira resurslari taqchilligi fonida Windows 11 operatsion tizimining quyi hajmli qurilmalardagi ish faoliyatini yaxshilashga kirishdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, kompaniyaning rasmiy blogida eʼlon qilingan yangi rejaga koʻra, joriy yil oxiriga qadar 8 GB va undan kam operativ xotiraga ega kompyuterlar uchun tizim samaradorligini oshirish choralari koʻriladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda Windows 11 oʻrnatilgan va 8 GB tezkor xotiraga ega boʻlgan kompyuterlarda kundalik bazaviy vazifalarni bajarish mumkin, biroq resurs talab qiladigan jarayonlarda jiddiy qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda. Jumladan, brauzerda bir nechta oynalarni bir vaqtning oʻzida ochish ham tizim tezkorligiga salbiy taʼsir koʻrsatib, foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻlmoqda.

Xotira taqchilligi va yangi qurilmalar sinovi

Yaqinda eʼlon qilingan yangi Surface Laptop noutbukining 8 GB tezkor xotiraga ega versiyasi 950 dollarlik narxda sotuvga chiqqan edi. Mutaxassislar mazkur qurilmani sinovdan oʻtkazish jarayonida uncha ogʻir boʻlmagan vazifalarni bajarish chogʻida ham unumdorlik pasayishiga duch kelishdi. Aynan shu kabi holatlar Microsoft mutaxassislarini operatsion tizim arxitekturasini qayta koʻrib chiqishga undagan koʻrinadi.

Kompaniya vakillarining tushuntirishicha, rejalashtirilgan optimallashtirish jarayoni Windows tizimining xotira isteʼmoli hajmini sezilarli darajada qisqartirishga qaratilgan. Bu esa kundalik foydalanuvchilar uchun kompyuterlarning yanada tezkor, barqaror va sezgir ishlashini kafolatlaydi.

Kutilayotgan oʻzgarishlar va istiqbollar

Microsoft tomonidan ishlab chiqilayotgan yangi dasturiy yechimlar foydalanuvchilarga ortiqcha xarajatlarsiz mavjud qurilmalardan unumli foydalanish imkonini berishi kutilmoqda. Tezkor xotira narxlari va bozor talablarini hisobga olgan holda, 8 GB hajmli kompyuterlar hali uzoq vaqt davomida oʻz ahamiyatini yoʻqotmasligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Mutaxassislarning fikricha, joriy yil oxirigacha taqdim etiladigan optimallashtirish yangilanishlari nafaqat Surface qurilmalari, balki Windows 11 boshqaruvida ishlaydigan millionlab boshqa shu turdagi noutbuklar va stasionar kompyuterlar faoliyatini ham sezilarli darajada yaxshilashga xizmat qiladi.

MicrosoftWindows 11Operativ xotiraTexnologiyalarYangilanish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CATL 3 daqiqa 44 soniyada quvvatlanuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdiCATL 3 daqiqa 44 soniyada quvvatlanuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdiBugun, 17:28iPhone 18 Pro modellari narxi keskin qimmatlashishi kutilmoqdaiPhone 18 Pro modellari narxi keskin qimmatlashishi kutilmoqdaBugun, 16:57Ikkinchi avlod iPhone Air modeli haqida dastlabki tafsilotlar oshkor etildiIkkinchi avlod iPhone Air modeli haqida dastlabki tafsilotlar oshkor etildiBugun, 16:30Oddiy kvartiradan chiqqan Lectric eBikes bir milliard dollar daromadga erishdiOddiy kvartiradan chiqqan Lectric eBikes bir milliard dollar daromadga erishdiBugun, 15:27Roskosmos Soyuz raketasi startining noyob suratga olish sirlarini ochdiRoskosmos Soyuz raketasi startining noyob suratga olish sirlarini ochdiBugun, 14:57Motorola ilk bor Ultra sinfidagi aqlli soatini taqdim etishga hozirlanmoqdaMotorola ilk bor Ultra sinfidagi aqlli soatini taqdim etishga hozirlanmoqdaBugun, 14:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi