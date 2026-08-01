Real Madrid va Vinisius Junior shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralarni davom ettiradi

·0·Sport
Real Madrid va Vinisius Junior shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralarni davom ettiradi

Madridning Real klubi hujumchisi Vinisius Junior va rahbariyat oʻrtasidagi shartnomani uzaytirish masadasi jamoa atrofidagi asosiy mavzulardan biriga aylandi. Hozirda braziliyalik futbolchining amaldagi kelishuvi 2027-yilning yoziga qadar moʻljallangan boʻlib, tomonlar yangi shartnoma shartlari borasida bir toʻxtamga kela olmayapti. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Real Madrid va futbolchi vakillari oʻrtasidagi moliyaviy masalalardagi tafovutlar hamon saqlanib qolmoqda. Tomonlar yaqin haftada mazkur masalaga oydinlik kiritish uchun yana bir bor muzokara stoliga oʻtirishni rejalashtirgan.

Transfer bozori va Arsenal qiziqishi

Futbolchining kelajagi borasidagi noaniqlik fonida Angliyaning Arsenal klubi vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda. Londonliklar bosh murabbiyi Mikel Arteta jamoaning hujum chizigʻini kuchaytirish uchun shaxsan Vinisius Junior xizmatiga qiziqish bildirmoqda va transfer oynasida uning ortidan quvib borish imkoniyatlarini baholamoqda.

Manbaga koʻra, ayni damda braziliyalik qanot hujumchisi oldida uchta asosiy yoʻl mavjud: Real Madrid bilan shartnomani uzaytirish, kelasi yil yozigacha kutib, erkin agent sifatida klubni tark etish yoki yozgi transfer oynasidayoq Arsenal safiga koʻchib oʻtish.

Moliyaviy talablar va klub siyosati

Vinisius Juniorning talablari Madrid klubi rahbariyati uchun jiddiy boshqotirma tugʻdirmoqda. Futbolchi bazaviy maosh, natijalarga bogʻliq bonuslar hamda shartnomani uzaytirish uchun maxsus mukofotni oʻz ichiga olgan qariyb 30 million yevrolik moliyaviy paketni talab qilmoqda. Bunday shartnoma turi Real Madrid tarixida hali kuzatilmagan.

Oʻz navbatida, qirollik klubi oʻzining qatʼiy maoshlar chegarasidan voz kechish niyatida emas. Klub belgilangan moliyaviy limitdan oshishni istamayotgan bir paytda, futbolchining vakillari talab qilinayotgan maxsus bonusni daromadni oshirishning yagona yoʻli sifatida koʻrmoqda.

Tomonlar oʻrtasidagi kelgusi muzokaralar yakuniy qaror qabul qilinishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Vinisiusning Madridda qolish-qolmasligi yoki boshqa chempionatga yoʻl olishi yaqin kunlarda oydinlashishi kutilmoqda.

Vinisius JuniorReal MadridArsenalTransferlarIspaniya Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxem oʻrtoqlik oʻyinida Chelsev ustidan dramatik gʻalabaga erishdiTottenxem oʻrtoqlik oʻyinida Chelsev ustidan dramatik gʻalabaga erishdiBugun, 17:54Nyukasl Tottenxem yarim himoyachisi uchun taklifni avgustgacha kechiktiradiNyukasl Tottenxem yarim himoyachisi uchun taklifni avgustgacha kechiktiradiBugun, 17:39«Andijon» sinovi: «Sherlar» Bobur Arenadagi alangadan eson-omon o‘ta oladimi?«Andijon» sinovi: «Sherlar» Bobur Arenadagi alangadan eson-omon o‘ta oladimi?Bugun, 17:38Husanov asosiyda: «Inter»ga qarshi o‘yin, yangi libos va Hong Kongdagi muxlislar(video)Husanov asosiyda: «Inter»ga qarshi o‘yin, yangi libos va Hong Kongdagi muxlislar(video)Bugun, 17:31Voytsex Shesni chekish odati haqida ochiq gapirdiVoytsex Shesni chekish odati haqida ochiq gapirdiBugun, 17:10Mika Gods uchun transfer kurashi: Angliya klublari Parij jamoasiga raqobat tug‘dirmoqdaMika Gods uchun transfer kurashi: Angliya klublari Parij jamoasiga raqobat tug‘dirmoqdaBugun, 16:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda