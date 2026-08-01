Real Madrid va Vinisius Junior shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralarni davom ettiradi
Madridning Real klubi hujumchisi Vinisius Junior va rahbariyat oʻrtasidagi shartnomani uzaytirish masadasi jamoa atrofidagi asosiy mavzulardan biriga aylandi. Hozirda braziliyalik futbolchining amaldagi kelishuvi 2027-yilning yoziga qadar moʻljallangan boʻlib, tomonlar yangi shartnoma shartlari borasida bir toʻxtamga kela olmayapti. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Real Madrid va futbolchi vakillari oʻrtasidagi moliyaviy masalalardagi tafovutlar hamon saqlanib qolmoqda. Tomonlar yaqin haftada mazkur masalaga oydinlik kiritish uchun yana bir bor muzokara stoliga oʻtirishni rejalashtirgan.
Transfer bozori va Arsenal qiziqishiFutbolchining kelajagi borasidagi noaniqlik fonida Angliyaning Arsenal klubi vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda. Londonliklar bosh murabbiyi Mikel Arteta jamoaning hujum chizigʻini kuchaytirish uchun shaxsan Vinisius Junior xizmatiga qiziqish bildirmoqda va transfer oynasida uning ortidan quvib borish imkoniyatlarini baholamoqda.
Manbaga koʻra, ayni damda braziliyalik qanot hujumchisi oldida uchta asosiy yoʻl mavjud: Real Madrid bilan shartnomani uzaytirish, kelasi yil yozigacha kutib, erkin agent sifatida klubni tark etish yoki yozgi transfer oynasidayoq Arsenal safiga koʻchib oʻtish.
Moliyaviy talablar va klub siyosatiVinisius Juniorning talablari Madrid klubi rahbariyati uchun jiddiy boshqotirma tugʻdirmoqda. Futbolchi bazaviy maosh, natijalarga bogʻliq bonuslar hamda shartnomani uzaytirish uchun maxsus mukofotni oʻz ichiga olgan qariyb 30 million yevrolik moliyaviy paketni talab qilmoqda. Bunday shartnoma turi Real Madrid tarixida hali kuzatilmagan.
Oʻz navbatida, qirollik klubi oʻzining qatʼiy maoshlar chegarasidan voz kechish niyatida emas. Klub belgilangan moliyaviy limitdan oshishni istamayotgan bir paytda, futbolchining vakillari talab qilinayotgan maxsus bonusni daromadni oshirishning yagona yoʻli sifatida koʻrmoqda.
Tomonlar oʻrtasidagi kelgusi muzokaralar yakuniy qaror qabul qilinishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Vinisiusning Madridda qolish-qolmasligi yoki boshqa chempionatga yoʻl olishi yaqin kunlarda oydinlashishi kutilmoqda.
…