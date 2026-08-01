Ronalduning 12 million dollarlik to‘yi dunyoni hayratga solmoqda

·0·Madaniyat
Ronalduning 12 million dollarlik to‘yi dunyoni hayratga solmoqda

Jahon futboli yulduzi Krishtianu Ronaldu va uning sevgilisi Jorjina Rodriges tez orada rasman turmush qurishi mumkin. Xorij OAVlarida tarqalgan ma’lumotlarga ko‘ra, juftlikning uzoq kutilgan nikoh marosimi shu yilning avgust oyida o‘tkazilishi rejalashtirilgan.

Ma’lum qilinishicha, to‘y Portugaliyaning Madeyra orolida bo‘lib o‘tadi. Nikoh marosimi Funshal soborida o‘tkazilishi, tantanali ziyofat esa oroldagi eng nufuzli mehmonxonalardan birida tashkil qilinishi kutilmoqda. Bu joy Ronaldu uchun alohida ahamiyatga ega, chunki uning katta futbol sari ilk qadamlari aynan shu yerdan boshlangan.

Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges ochiq havoda birga o‘tiribdi.

Marosimga jahon sporti va shou-biznesining mashhur vakillari taklif qilinishi aytilmoqda. Ular orasida Kilian Mbappe, Karim Benzema, Zinedin Zidan, Neymar, Vinisius Junior, Rodrigo, Rio Ferdinand kabi futbol yulduzlari, shuningdek, Rianna, Jennifer Lopes, Dreyk, Jastin Biber, Trevis Skott, Vin Dizel, MrBeast va ISHowSpeed kabi mashhur shaxslar ham borligi tilga olinmoqda.

Ronalduning 12 million dollarlik to‘yi dunyoni hayratga solmoqda

Eng katta qiziqish uyg‘otayotgan jihatlardan biri esa Habib Nurmagomedov va Konor Makgregorning ham mehmonlar ro‘yxatidan joy olgani haqidagi xabarlar bo‘ldi. Agar bu tasdiqlansa, uzoq yillardan beri raqib sanalgan ikki mashhur sportchi bir davrada uchrashishi mumkin.

Xabib Nurmagomedov va Konor Makgregor matbuot anjumanida bir-biriga qarama-qarshi turibdi.

Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges 2016 yildan buyon birga yashab keladi. Ular besh nafar farzandni tarbiyalamoqda. Juftlik o‘tgan yili unashtirilganini rasman e’lon qilgan va shundan buyon muxlislar ularning to‘yini intiqlik bilan kutib kelmoqda.

Tarqalayotgan ma’lumotlarga ko‘ra, tantanali marosimni tashkil etish uchun taxminan 12 million dollar sarflanishi mumkin. Agar bu raqam tasdig‘ini topsa, ushbu to‘y nafaqat yilning, balki so‘nggi yillardagi eng qimmat va eng ko‘p muhokama qilinadigan to‘ylardan biriga aylanishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Men butunlay kinodagi faoliyatimni to‘xtatdim” - Ahad Qayumdan kutilmagan qaror! (video)“Men butunlay kinodagi faoliyatimni to‘xtatdim” - Ahad Qayumdan kutilmagan qaror! (video)Kecha, 10:43Shahlo Salayeva: “Veyselning birinchi turmushi men bilan”Shahlo Salayeva: “Veyselning birinchi turmushi men bilan”Kecha, 08:47Shahlo va Veysel to‘yida kelin salom va gul berish marosimi o‘zgacha bo‘ldi (video)Shahlo va Veysel to‘yida kelin salom va gul berish marosimi o‘zgacha bo‘ldi (video)Kecha, 03:31Ali Otajonov yangi avtomobil xarid qilganini ma’lum qildiAli Otajonov yangi avtomobil xarid qilganini ma’lum qildiKecha, 03:20Shahzoda Muhammedova turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdi (video)Shahzoda Muhammedova turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdi (video)Kecha, 02:57Shahlo va Veysel to‘yidagi trendga aylangan tort marosimi barchaning e’tiborini tortdi (video)Shahlo va Veysel to‘yidagi trendga aylangan tort marosimi barchaning e’tiborini tortdi (video)Kecha, 02:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida