Tottenxem oʻrtoqlik oʻyinida Chelsev ustidan dramatik gʻalabaga erishdi

·0·Sport
Tottenxem oʻrtoqlik oʻyinida Chelsev ustidan dramatik gʻalabaga erishdi

Sidney shahridagi Accor stadionida boʻlib oʻtgan mavsumoldi oʻrtoqlik uchrashuvida Tottenxem oʻzining ashaddiy raqibi Chelseyni soʻnggi daqiqalarda urilgan gol evaziga 2:1 hisobida magʻlub etdi. Goal.com xabar berishicha, London derbisi maqomidagi mazkur bahs oʻrtoqlik maqomiga qaramay, juda murosasiz va qizgʻin kurashlarga boy oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyin shiddatli hujumlar bilan boshlanib, dastlabki daqiqalardayoq hisob ochildi. Sandro Tonali raqib darvozasini ishgʻol qilib, Tottenxemni oldinga olib chiqdi. Biroq, koʻp oʻtmay Estevao Willian muvozanatni tiklab, hisobni tenglashtirdi va jamoalar tanaffusga durang natija bilan yoʻl olishdi.

Qizil kartochka va oʻyin ssenariysining oʻzgarishi

Ikkinchi boʻlim boshlanishiiyoq maydondagi vaziyat keskin tus oldi. Ikkinchi taymning atigi toʻrtinchi daqiqasida Tottenxem himoyachisi Kevin Danso qoʻpol xatoga yoʻl qoʻyib, Joao Pedroni qoidani buzgan holda toʻxtatdi. Bosh hakam Alex King gol urish uchun yaqqol imkoniyatni yoʻqqa chiqargani uchun himoyachiga qizil kartochka koʻrsatdi.

Uchrashuvning qariyb yarim qismini bir kishi kam boʻlib oʻtkazishga majbur boʻlgan Tottenxem butunlay himoyaga oʻtdi. Xabi Alonso boshqaruvidagi Chelsi toʻp nazoratini toʻla oʻz qoʻliga olib, raqib darvozasi yonida tinimsiz xavfli vaziyatlar yaratdi.

Darvozabon ishonchi va hal qiluvchi gol

Maydonda son jihatdan ustunlikka erishgan Kyelsi futbolchilari Estevao, Pedro va Cole Palmer kabi yetakchilarning saʼy-harakatlari bilan hisobni oʻzgartirishga harakat qilishdi. Biroq Tottenxem darvozaboni Antonin Kinsky raqibning barcha zarbalarini bartaraf etib, jamoasini muqarrar gollardan saqlab qoldi.

Uchrashuv yakuniga oʻn daqiqa qolganida Xabi Alonso bir qator yosh futbolchilar hamda yozgi transferlarni maydonga tushirib, tarkibni yangiladi. Josh Acheampong, Tosin Adarabioyo va Liam Delap kabi oʻyinchilarning qoʻshilishi jamoaning hujum surʼatiga taʼsir koʻrsatdi va ularning oʻyindagi ustunligini biroz susaytirdi.

Oʻyin yakunlanishiga bir daqiqa qolganida esa Richarlison oʻz imkoniyatidan unumli foydalanib, yaqin masofadan gol urdi va Tottenxemga gʻalaba keltirdi. Shu tariqa, kamchilikda qolgan shpurlar mavsumoldi tur doirasidagi muhim bahsda raqibidan ustun keldi.

TottenhamChelseaRicharlisonXabi AlonsoFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid va Vinisius Junior shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralarni davom ettiradiReal Madrid va Vinisius Junior shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralarni davom ettiradiBugun, 17:54Nyukasl Tottenxem yarim himoyachisi uchun taklifni avgustgacha kechiktiradiNyukasl Tottenxem yarim himoyachisi uchun taklifni avgustgacha kechiktiradiBugun, 17:39«Andijon» sinovi: «Sherlar» Bobur Arenadagi alangadan eson-omon o‘ta oladimi?«Andijon» sinovi: «Sherlar» Bobur Arenadagi alangadan eson-omon o‘ta oladimi?Bugun, 17:38Husanov asosiyda: «Inter»ga qarshi o‘yin, yangi libos va Hong Kongdagi muxlislar(video)Husanov asosiyda: «Inter»ga qarshi o‘yin, yangi libos va Hong Kongdagi muxlislar(video)Bugun, 17:31Voytsex Shesni chekish odati haqida ochiq gapirdiVoytsex Shesni chekish odati haqida ochiq gapirdiBugun, 17:10Mika Gods uchun transfer kurashi: Angliya klublari Parij jamoasiga raqobat tug‘dirmoqdaMika Gods uchun transfer kurashi: Angliya klublari Parij jamoasiga raqobat tug‘dirmoqdaBugun, 16:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda