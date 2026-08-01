Tottenxem oʻrtoqlik oʻyinida Chelsev ustidan dramatik gʻalabaga erishdi
Sidney shahridagi Accor stadionida boʻlib oʻtgan mavsumoldi oʻrtoqlik uchrashuvida Tottenxem oʻzining ashaddiy raqibi Chelseyni soʻnggi daqiqalarda urilgan gol evaziga 2:1 hisobida magʻlub etdi. Goal.com xabar berishicha, London derbisi maqomidagi mazkur bahs oʻrtoqlik maqomiga qaramay, juda murosasiz va qizgʻin kurashlarga boy oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyin shiddatli hujumlar bilan boshlanib, dastlabki daqiqalardayoq hisob ochildi. Sandro Tonali raqib darvozasini ishgʻol qilib, Tottenxemni oldinga olib chiqdi. Biroq, koʻp oʻtmay Estevao Willian muvozanatni tiklab, hisobni tenglashtirdi va jamoalar tanaffusga durang natija bilan yoʻl olishdi.
Qizil kartochka va oʻyin ssenariysining oʻzgarishiIkkinchi boʻlim boshlanishiiyoq maydondagi vaziyat keskin tus oldi. Ikkinchi taymning atigi toʻrtinchi daqiqasida Tottenxem himoyachisi Kevin Danso qoʻpol xatoga yoʻl qoʻyib, Joao Pedroni qoidani buzgan holda toʻxtatdi. Bosh hakam Alex King gol urish uchun yaqqol imkoniyatni yoʻqqa chiqargani uchun himoyachiga qizil kartochka koʻrsatdi.
Uchrashuvning qariyb yarim qismini bir kishi kam boʻlib oʻtkazishga majbur boʻlgan Tottenxem butunlay himoyaga oʻtdi. Xabi Alonso boshqaruvidagi Chelsi toʻp nazoratini toʻla oʻz qoʻliga olib, raqib darvozasi yonida tinimsiz xavfli vaziyatlar yaratdi.
Darvozabon ishonchi va hal qiluvchi golMaydonda son jihatdan ustunlikka erishgan Kyelsi futbolchilari Estevao, Pedro va Cole Palmer kabi yetakchilarning saʼy-harakatlari bilan hisobni oʻzgartirishga harakat qilishdi. Biroq Tottenxem darvozaboni Antonin Kinsky raqibning barcha zarbalarini bartaraf etib, jamoasini muqarrar gollardan saqlab qoldi.
Uchrashuv yakuniga oʻn daqiqa qolganida Xabi Alonso bir qator yosh futbolchilar hamda yozgi transferlarni maydonga tushirib, tarkibni yangiladi. Josh Acheampong, Tosin Adarabioyo va Liam Delap kabi oʻyinchilarning qoʻshilishi jamoaning hujum surʼatiga taʼsir koʻrsatdi va ularning oʻyindagi ustunligini biroz susaytirdi.
Oʻyin yakunlanishiga bir daqiqa qolganida esa Richarlison oʻz imkoniyatidan unumli foydalanib, yaqin masofadan gol urdi va Tottenxemga gʻalaba keltirdi. Shu tariqa, kamchilikda qolgan shpurlar mavsumoldi tur doirasidagi muhim bahsda raqibidan ustun keldi.
…