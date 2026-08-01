Kakku nega boshqa qushlar uyasiga tuxum qo‘yadi? (video)
Kakku qushi o'z uyasini qurmasdan, tuxumlarini yashirincha boshqa qushlarning uyasiga qo'yish orqali o'z naslini parvarish qilish mas'uliyatini o'zgalarga yuklaydi. Urg'ochi kakku begona uyaga tuxum qo'yishda uy egasining tuxumlariga o'xshash rang va naqshdagi tuxumni tanlaydi va bu orqali payqab qolish ehtimolini kamaytiradi.
Kakku — tabiatdagi eng g‘aroyib qushlardan biri. Uning boshqa qushlardan ajralib turadigan eng mashhur xususiyati esa ko‘payish jarayonidagi noodatiy «strategiyasi»dir.
O‘z uyasini qurmaydi. Ko‘plab kakku turlari tuxum qo‘yish uchun boshqa qushlarning uyasidan foydalanadi. Urg‘ochi kakku tuxumini begona uyaga yashirincha tashlab, o‘z naslini parvarish qilish mas’uliyatini boshqa qushlarga «yuklaydi».
Jo‘jasi raqiblarni uyadan chiqarib yuborishi mumkin. Kakku jo‘jasi tuxumdan chiqqach, instinktiv ravishda uyadagi boshqa tuxum yoki jo‘jalarni tashqariga uloqtirishi mumkin. Natijada, uyadagi ota-ona qushlar butun e’tiborini faqat kakku bolasiga qaratadi.
Kakku jo‘jasi o‘zini boqayotgan qushlardan ancha yirik bo‘lib ketishi mumkin. Shunga qaramay, «asrab olgan» ota-ona qushlar uni tinimsiz oziqlantirishda davom etadi.
Kakkular Yevropa, Osiyo va Afrikaning turli hududlarida keng tarqalgan. Ayrim turlari mavsum almashishi bilan uzoq masofalarga ko‘chib o‘tadi.
Erkak kakku chiqargan o‘ziga xos «ku-ku» ovozi tufayli bu qushni tanish qiyin emas. Hatto ko‘plab tillarda uning nomi ham aynan shu tovushga taqlid asosida shakllangan.
Tuxumi ham o‘ziga xos «niqob»ga ega. Urg‘ochi kakku tuxumini boshqa qushning uyasiga qo‘yishda uning tuxumlariga o‘xshash rang va naqshdagi tuxum tanlashi mumkin. Bu esa uy egasining begona tuxumni payqab qolish ehtimolini kamaytiradi.
Shu sababli kakku qushi nafaqat o‘zining «ku-ku» ovozi, balki tabiatdagi nihoyatda murakkab va noodatiy ko‘payish usuli bilan ham olimlar e’tiborini tortib keladi.
…