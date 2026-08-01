Kakku nega boshqa qushlar uyasiga tuxum qo‘yadi? (video)

·1·Dunyo
Kakku nega boshqa qushlar uyasiga tuxum qo‘yadi? (video)
Qisqacha

Kakku qushi o'z uyasini qurmasdan, tuxumlarini yashirincha boshqa qushlarning uyasiga qo'yish orqali o'z naslini parvarish qilish mas'uliyatini o'zgalarga yuklaydi. Urg'ochi kakku begona uyaga tuxum qo'yishda uy egasining tuxumlariga o'xshash rang va naqshdagi tuxumni tanlaydi va bu orqali payqab qolish ehtimolini kamaytiradi.

Kakku — tabiatdagi eng g‘aroyib qushlardan biri. Uning boshqa qushlardan ajralib turadigan eng mashhur xususiyati esa ko‘payish jarayonidagi noodatiy «strategiyasi»dir.

O‘z uyasini qurmaydi. Ko‘plab kakku turlari tuxum qo‘yish uchun boshqa qushlarning uyasidan foydalanadi. Urg‘ochi kakku tuxumini begona uyaga yashirincha tashlab, o‘z naslini parvarish qilish mas’uliyatini boshqa qushlarga «yuklaydi».

Jo‘jasi raqiblarni uyadan chiqarib yuborishi mumkin. Kakku jo‘jasi tuxumdan chiqqach, instinktiv ravishda uyadagi boshqa tuxum yoki jo‘jalarni tashqariga uloqtirishi mumkin. Natijada, uyadagi ota-ona qushlar butun e’tiborini faqat kakku bolasiga qaratadi.

Kakku jo‘jasi o‘zini boqayotgan qushlardan ancha yirik bo‘lib ketishi mumkin. Shunga qaramay, «asrab olgan» ota-ona qushlar uni tinimsiz oziqlantirishda davom etadi.

Kakkular Yevropa, Osiyo va Afrikaning turli hududlarida keng tarqalgan. Ayrim turlari mavsum almashishi bilan uzoq masofalarga ko‘chib o‘tadi.

In qush uyasida bitta tuxum yonida patsiz, endigina chiqqan polapon yotibdi.

Erkak kakku chiqargan o‘ziga xos «ku-ku» ovozi tufayli bu qushni tanish qiyin emas. Hatto ko‘plab tillarda uning nomi ham aynan shu tovushga taqlid asosida shakllangan.

Tuxumi ham o‘ziga xos «niqob»ga ega. Urg‘ochi kakku tuxumini boshqa qushning uyasiga qo‘yishda uning tuxumlariga o‘xshash rang va naqshdagi tuxum tanlashi mumkin. Bu esa uy egasining begona tuxumni payqab qolish ehtimolini kamaytiradi.

Shu sababli kakku qushi nafaqat o‘zining «ku-ku» ovozi, balki tabiatdagi nihoyatda murakkab va noodatiy ko‘payish usuli bilan ham olimlar e’tiborini tortib keladi.

YevropaOsiyoAfrika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sahnada Falastin bayrog‘ini ko‘targan musiqiy guruh jazolandiSahnada Falastin bayrog‘ini ko‘targan musiqiy guruh jazolandiBugun, 17:52Italiyada 40 yildagi eng kuchli zilzila vahima uyg‘otdiItaliyada 40 yildagi eng kuchli zilzila vahima uyg‘otdiBugun, 17:44Sakkizoyoqlar uchun qurilayotgan gigant ferma nega yopildi?Sakkizoyoqlar uchun qurilayotgan gigant ferma nega yopildi?Bugun, 17:34Rossiya bayrog‘i tushirilgan gilamcha o‘zbekistonlik ayolni sudga olib keldimi?Rossiya bayrog‘i tushirilgan gilamcha o‘zbekistonlik ayolni sudga olib keldimi?Bugun, 17:24Tailandda bedarak bo‘lgan opa-ukaning o‘limi siriga oydinlik kiritildiTailandda bedarak bo‘lgan opa-ukaning o‘limi siriga oydinlik kiritildiBugun, 16:51«Qasos rejasi»: Eron AQSH va Isroilning energetika va strategik obyektlarini vayron qilmoqchi«Qasos rejasi»: Eron AQSH va Isroilning energetika va strategik obyektlarini vayron qilmoqchiBugun, 16:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda