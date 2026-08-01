«London derbisi»: «Tottenhem»90+2-daqiqada «Chelsi»ni mag‘lubiyatga uchratdi
Avstraliyaning Sidney shahrida kechgan mavsumoldi o‘rtoqlik bellashuvida muxlislar haqiqiy Angliya Premer-ligasi shiddati va dramasiga guvoh bo‘lishdi. Mashhur «Avstraliya» stadionida to‘qnash kelgan «Chelsi» va «Tottenhem Xotspur» jamoalari o‘rtasidagi bellashuvda 10 kishi bo‘lib qolgan «shporlar» so‘nggi soniyalarda g‘alabani tortib olishdi.
Millionlab aristokratlar va «shporlar» ishqibozlarining e’tiborida bo‘lgan ushbu o‘yinda 1:2 hisobi qayd etilib, turnening eng keskin bellashuvlaridan biri sifatida tarixga kirdi.
1. Tezkor gollar va shov-shuvli debyut: Tonali va Estevaoning javobi
Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab yuqori tempda va keskin hujumlar ostida boshlandi. Mavsum oldi tayyorgarlik jarayoni bo‘lishiga qaramay, ikki London klubi maydonda murosasiz kurash taklif etdi.
17-daqiqa (0:1): «Tottenhem»ning yangi a’zosi, yarim himoyachi Sandro Tonali jamoadagi debyut o‘yinlaridanoq o‘z mahoratini namoyish etdi. Tezkor hujum va aniq zarba bilan Tonali hisobni ochib, «shporlar»ni oldinga olib chiqdi.
21-daqiqa (1:1): «Chelsi» bu golga juda tezkor javob qaytardi. Braziliyalik iqtidorli hujumchi Estevao raqib himoyachilarining xatosidan unumli foydalanib, muvozanatni tikladi va tabloga 1:1 hisobini yozib qo‘ydi.
Birinchi bo‘lim shu tariqa jangovar durang va shiddatli tempda yakunlandi.
2. Maydondagi keskinlik: Dansoning qizil kartochkasi va «Tottenhem»ning irodasi
Ikkinchi bo‘lim boshlanishi bilan o‘yin ssenariysi keskin tus oldi. 49-daqiqada «Tottenhem» himoyachisi Kevin Danso qo‘polligi uchun hakam tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri maydondan chetlatildi.
Bir futbolchi kam bo‘lib qolgan Ange Postekoglu shogirdlari qolgan 40 daqiqadan ortiq vaqt davomida himoyada tartibli o‘yin ko‘rsatishga va qarshi hujumlarga tayanishga majbur bo‘lishdi. «Chelsi» esa son jihatdan ustunlikka ega bo‘lishiga qaramay, raqib mudofaasini yorib o‘tishda qiyinchilikka duch keldi.
3. 90+2-daqiqadagi drama: Risharlisonning hal qiluvchi zarbasi
O‘yin durang bilan yakunlanishi kutilayotgan bir paytda, hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda «Tottenhem» haqiqiy matonat ko‘rsatdi.
90+2-daqiqada kiritilgan tezkor qarshi hujumni braziliyalik forvard Risharlison aniq zarba bilan yakunlab, «aristokratlar» darvozasini ishg‘ol etdi va 10 kishi bo‘lib qolgan jamoasiga dramatik g‘alaba keltirdi.
O‘rtoqlik bahsi protokoli:
«Chelsi» — «Tottenhem Xotspur» — 1:2
Gollar: Sandro Tonali 17' (0:1), Estevao 21' (1:1), Risharlison 90+2' (1:2).
Chetlatish: Kevin Danso 49' («Tottenhem»).
O‘tkazilgan joy: «Avstraliya» stadioni (Sidney).
4. O‘tgan mavsum sarhisobi va yangi mavsumdagi ilk imtihonlar
Har ikki klub uchun ham ushbu o‘yin yangi mavsum oldidan o‘z holatini sinovdan o‘tkazish uchun muhim poydevor bo‘ldi. O‘tgan 2024/2025 yilgi mavsum natijalariga ko‘ra:
«Chelsi» 52 ochko jamg‘argan holda turnir jadvalida 10-o‘rin bilan kifoyalangan edi.
«Tottenhem» esa 41 ochko bilan murakkab mavsumni o‘tkazib, 17-pog‘onada qolgan edi.
Angliya Premer-ligasining yangi mavsumi 1-turida «siniye» 24 avgust kuni safarda «Fulxem» mehmoni bo‘ladi. «Shporlar» esa 22 avgust kuni «Brentford» maydoniga safar qiladi.
Xulosa
Sidneydagi «London derbisi» mavsumoldi bellashuvlari shunchaki o‘rtoqlik maqomida emasligini yana bir bor isbotladi. Bir kishi kam bo‘lib g‘alabani tortib olgan «Tottenhem» yangi mavsumga ruhiy tomondan tayyor ekanini ko‘rsatgan bo‘lsa, «Chelsi» uchun son ustunligidan foydalana olmaslik muammosi kelajakdagi o‘yinlar oldidan muhim signal bo‘ldi.
Sizningcha, yangi APL mavsumida «Chelsi» va «Tottenhem» kuchli to‘rtlikka kira oladimi? O‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…