«London derbisi»: «Tottenhem»90+2-daqiqada «Chelsi»ni mag‘lubiyatga uchratdi

·0·Sport
«London derbisi»: «Tottenhem»90+2-daqiqada «Chelsi»ni mag‘lubiyatga uchratdi

Avstraliyaning Sidney shahrida kechgan mavsumoldi o‘rtoqlik bellashuvida muxlislar haqiqiy Angliya Premer-ligasi shiddati va dramasiga guvoh bo‘lishdi. Mashhur «Avstraliya» stadionida to‘qnash kelgan «Chelsi» va «Tottenhem Xotspur» jamoalari o‘rtasidagi bellashuvda 10 kishi bo‘lib qolgan «shporlar» so‘nggi soniyalarda g‘alabani tortib olishdi.

Millionlab aristokratlar va «shporlar» ishqibozlarining e’tiborida bo‘lgan ushbu o‘yinda 1:2 hisobi qayd etilib, turnening eng keskin bellashuvlaridan biri sifatida tarixga kirdi.

1. Tezkor gollar va shov-shuvli debyut: Tonali va Estevaoning javobi

Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab yuqori tempda va keskin hujumlar ostida boshlandi. Mavsum oldi tayyorgarlik jarayoni bo‘lishiga qaramay, ikki London klubi maydonda murosasiz kurash taklif etdi.

  • 17-daqiqa (0:1): «Tottenhem»ning yangi a’zosi, yarim himoyachi Sandro Tonali jamoadagi debyut o‘yinlaridanoq o‘z mahoratini namoyish etdi. Tezkor hujum va aniq zarba bilan Tonali hisobni ochib, «shporlar»ni oldinga olib chiqdi.

  • 21-daqiqa (1:1): «Chelsi» bu golga juda tezkor javob qaytardi. Braziliyalik iqtidorli hujumchi Estevao raqib himoyachilarining xatosidan unumli foydalanib, muvozanatni tikladi va tabloga 1:1 hisobini yozib qo‘ydi.

Birinchi bo‘lim shu tariqa jangovar durang va shiddatli tempda yakunlandi.

2. Maydondagi keskinlik: Dansoning qizil kartochkasi va «Tottenhem»ning irodasi

Ikkinchi bo‘lim boshlanishi bilan o‘yin ssenariysi keskin tus oldi. 49-daqiqada «Tottenhem» himoyachisi Kevin Danso qo‘polligi uchun hakam tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri maydondan chetlatildi.

Bir futbolchi kam bo‘lib qolgan Ange Postekoglu shogirdlari qolgan 40 daqiqadan ortiq vaqt davomida himoyada tartibli o‘yin ko‘rsatishga va qarshi hujumlarga tayanishga majbur bo‘lishdi. «Chelsi» esa son jihatdan ustunlikka ega bo‘lishiga qaramay, raqib mudofaasini yorib o‘tishda qiyinchilikka duch keldi.

3. 90+2-daqiqadagi drama: Risharlisonning hal qiluvchi zarbasi

O‘yin durang bilan yakunlanishi kutilayotgan bir paytda, hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda «Tottenhem» haqiqiy matonat ko‘rsatdi.

90+2-daqiqada kiritilgan tezkor qarshi hujumni braziliyalik forvard Risharlison aniq zarba bilan yakunlab, «aristokratlar» darvozasini ishg‘ol etdi va 10 kishi bo‘lib qolgan jamoasiga dramatik g‘alaba keltirdi.

O‘rtoqlik bahsi protokoli:

  • «Chelsi» — «Tottenhem Xotspur» — 1:2

  • Gollar: Sandro Tonali 17' (0:1), Estevao 21' (1:1), Risharlison 90+2' (1:2).

  • Chetlatish: Kevin Danso 49' («Tottenhem»).

  • O‘tkazilgan joy: «Avstraliya» stadioni (Sidney).

4. O‘tgan mavsum sarhisobi va yangi mavsumdagi ilk imtihonlar

Har ikki klub uchun ham ushbu o‘yin yangi mavsum oldidan o‘z holatini sinovdan o‘tkazish uchun muhim poydevor bo‘ldi. O‘tgan 2024/2025 yilgi mavsum natijalariga ko‘ra:

  • «Chelsi» 52 ochko jamg‘argan holda turnir jadvalida 10-o‘rin bilan kifoyalangan edi.

  • «Tottenhem» esa 41 ochko bilan murakkab mavsumni o‘tkazib, 17-pog‘onada qolgan edi.

Angliya Premer-ligasining yangi mavsumi 1-turida «siniye» 24 avgust kuni safarda «Fulxem» mehmoni bo‘ladi. «Shporlar» esa 22 avgust kuni «Brentford» maydoniga safar qiladi.

Xulosa

Sidneydagi «London derbisi» mavsumoldi bellashuvlari shunchaki o‘rtoqlik maqomida emasligini yana bir bor isbotladi. Bir kishi kam bo‘lib g‘alabani tortib olgan «Tottenhem» yangi mavsumga ruhiy tomondan tayyor ekanini ko‘rsatgan bo‘lsa, «Chelsi» uchun son ustunligidan foydalana olmaslik muammosi kelajakdagi o‘yinlar oldidan muhim signal bo‘ldi.

Sizningcha, yangi APL mavsumida «Chelsi» va «Tottenhem» kuchli to‘rtlikka kira oladimi? O‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid va Vinisius Junior shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralarni davom ettiradiReal Madrid va Vinisius Junior shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralarni davom ettiradiBugun, 17:54Tottenxem oʻrtoqlik oʻyinida Chelsev ustidan dramatik gʻalabaga erishdiTottenxem oʻrtoqlik oʻyinida Chelsev ustidan dramatik gʻalabaga erishdiBugun, 17:54Nyukasl Tottenxem yarim himoyachisi uchun taklifni avgustgacha kechiktiradiNyukasl Tottenxem yarim himoyachisi uchun taklifni avgustgacha kechiktiradiBugun, 17:39«Andijon» sinovi: «Sherlar» Bobur Arenadagi alangadan eson-omon o‘ta oladimi?«Andijon» sinovi: «Sherlar» Bobur Arenadagi alangadan eson-omon o‘ta oladimi?Bugun, 17:38Husanov asosiyda: «Inter»ga qarshi o‘yin, yangi libos va Hong Kongdagi muxlislar(video)Husanov asosiyda: «Inter»ga qarshi o‘yin, yangi libos va Hong Kongdagi muxlislar(video)Bugun, 17:31Voytsex Shesni chekish odati haqida ochiq gapirdiVoytsex Shesni chekish odati haqida ochiq gapirdiBugun, 17:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda