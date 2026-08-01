AMD Zen 6 protsessorlari yangi texnologiya evaziga yanada oʻyinbop boʻladi

·32·Texno
AMD Zen 6 protsessorlari yangi texnologiya evaziga yanada oʻyinbop boʻladi
Qisqacha

AMD kompaniyasining kelgusi avlod Zen 6 arxitekturasiga asoslangan Ryzen protsessorlari yadrolararo yuklamani taqsimlashning ilgʻor texnologiyasi tufayli oʻyinlarda yanada yuqori natijalarni koʻrsatishi kutilmoqda. Videocardz nashrining taniqli dasturchi va mutaxassis 1USMUS (Yuriy Bubliy) maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, yangi texnologiyaning asosiy qismlaridan biri CPPC (Collaborative Processor Performance Control) deb nomlanadi va u har bir alohida yadroning unumdo…

AMD kompaniyasining kelgusi avlod Zen 6 arxitekturasiga asoslangan Ryzen protsessorlari yadrolararo yuklamani taqsimlashning ilgʻor texnologiyasi tufayli oʻyinlarda yanada yuqori natijalarni koʻrsatishi kutilmoqda. Videocardz nashrining taniqli dasturchi va mutaxassis 1USMUS (Yuriy Bubliy) maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, yangi yondashuv protsessorga qaysi yadrolar koʻproq quvvat talab qilishini aniqlash va keraksiz qismlarning energiya byudjetini qayta taqsimlash imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu yangi texnologiyaning asosiy qismlaridan biri CPPC (Collaborative Processor Performance Control) deb nomlanadi. Ushbu funksiya operatsion tizim hamda protsessorning oʻrnatilgan dasturiy taʼminotiga har bir alohida yadroning unumdorligini mustaqil ravishda boshqarish imkonini taqdim etadi. Xususan, FloorPerf parametri yordamida har bir yadro uchun minimal unumdorlik darajasi belgilanadi.

Yadro resurslarini oʻyinlar foydasiga qayta taqsimlash

Aksariyat zamonaviy oʻyinlar koʻp yadroli arxitekturadan toʻliq foydalanmaydi va koʻpincha cheklangan miqdordagi yadrolarga tayanadi. Yangi texnologiya aynan shu jihatni inobatga olgan holda ishlaydi. Maʼlumotlarga koʻra, protsessor ayrim yadrolarning unumdorligini belgilangan minimal darajagacha pasaytirishi va shu orqali boʻshagan energiya hamda resurslarni eng muhim yadrolarga yoʻnaltirishi mumkin.

Bunday aqlli boshqaruv tizimi oʻyin jarayonidagi barqarorlikni sezilarli darajada oshiradi. Jumladan, asosiy eʼtibor 1% Low koʻrsatkichini yaxshilashga qaratilgan boʻlib, bu oʻyin davomida yuzaga keladigan kadrlar tushishi (statterlar) va yoqimsiz qotish holatlarini kamaytirishga yordam beradi.

Amaliy sinovlar va kutilayotgan natijalar

Mutaxassislar tomonidan Steam Deck qurilmasida oʻtkazilgan dastlabki tajribalar shuni koʻrsatdiki, shunga oʻxshash funksiyaning qoʻllanishi 1% Low kadrlar chastotasini darhol 31,8 foizga oshirgan. Eng qizigʻi, bu natija Valve konsolidagi arxitektur jihatidan ancha eskirgan chip yordamida qayd etilgan.

Agar ushbu texnologiya Zen 6 arxitekturali yangi avlod Ryzen protsessorlarida toʻlaqonli joriy etilsa, bu ishqibozlar va geymerlar uchun katta qadam boʻladi. Yangi protsessorlar nafaqat sof hisoblash quvvati, balki resurslarni oqilona boshqarish evaziga oʻyinlarda yanada silliq va maroqli jarayonni taʼminlay oladi.

AMDRyzenZen 6VideocardzProtsessor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

DDR5 xotirasining bitta modulidan foydalanish nima uchun yomon emasDDR5 xotirasining bitta modulidan foydalanish nima uchun yomon emasBugun, 19:28Smartfonda doomscrolling odatini yengishga yordam beruvchi maxsus ilovalarSmartfonda doomscrolling odatini yengishga yordam beruvchi maxsus ilovalarBugun, 19:20AQShda kosmik litsenziyalash tartibini keskin soddalashtirish taklif etildiAQShda kosmik litsenziyalash tartibini keskin soddalashtirish taklif etildiBugun, 18:58Issiq kunlar uchun mini ventilyatorlar: arzon va qimmat modellar qiyosiy tahliliIssiq kunlar uchun mini ventilyatorlar: arzon va qimmat modellar qiyosiy tahliliBugun, 18:53«Rassvet» sun’iy yo‘ldoshlar tarmog‘i Ukraina uzra signal berishni boshladimi?«Rassvet» sun’iy yo‘ldoshlar tarmog‘i Ukraina uzra signal berishni boshladimi?Bugun, 18:31Microsoft Windows 11 operatsion tizimini 8 GB tezkor xotiraga ega kompyuterlar uchun optimallashtiradiMicrosoft Windows 11 operatsion tizimini 8 GB tezkor xotiraga ega kompyuterlar uchun optimallashtiradiBugun, 17:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi