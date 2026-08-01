AMD Zen 6 protsessorlari yangi texnologiya evaziga yanada oʻyinbop boʻladi
AMD kompaniyasining kelgusi avlod Zen 6 arxitekturasiga asoslangan Ryzen protsessorlari yadrolararo yuklamani taqsimlashning ilgʻor texnologiyasi tufayli oʻyinlarda yanada yuqori natijalarni koʻrsatishi kutilmoqda. Videocardz nashrining taniqli dasturchi va mutaxassis 1USMUS (Yuriy Bubliy) maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, yangi texnologiyaning asosiy qismlaridan biri CPPC (Collaborative Processor Performance Control) deb nomlanadi va u har bir alohida yadroning unumdo…
AMD kompaniyasining kelgusi avlod Zen 6 arxitekturasiga asoslangan Ryzen protsessorlari yadrolararo yuklamani taqsimlashning ilgʻor texnologiyasi tufayli oʻyinlarda yanada yuqori natijalarni koʻrsatishi kutilmoqda. Videocardz nashrining taniqli dasturchi va mutaxassis 1USMUS (Yuriy Bubliy) maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, yangi yondashuv protsessorga qaysi yadrolar koʻproq quvvat talab qilishini aniqlash va keraksiz qismlarning energiya byudjetini qayta taqsimlash imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu yangi texnologiyaning asosiy qismlaridan biri CPPC (Collaborative Processor Performance Control) deb nomlanadi. Ushbu funksiya operatsion tizim hamda protsessorning oʻrnatilgan dasturiy taʼminotiga har bir alohida yadroning unumdorligini mustaqil ravishda boshqarish imkonini taqdim etadi. Xususan, FloorPerf parametri yordamida har bir yadro uchun minimal unumdorlik darajasi belgilanadi.
Yadro resurslarini oʻyinlar foydasiga qayta taqsimlashAksariyat zamonaviy oʻyinlar koʻp yadroli arxitekturadan toʻliq foydalanmaydi va koʻpincha cheklangan miqdordagi yadrolarga tayanadi. Yangi texnologiya aynan shu jihatni inobatga olgan holda ishlaydi. Maʼlumotlarga koʻra, protsessor ayrim yadrolarning unumdorligini belgilangan minimal darajagacha pasaytirishi va shu orqali boʻshagan energiya hamda resurslarni eng muhim yadrolarga yoʻnaltirishi mumkin.
Bunday aqlli boshqaruv tizimi oʻyin jarayonidagi barqarorlikni sezilarli darajada oshiradi. Jumladan, asosiy eʼtibor 1% Low koʻrsatkichini yaxshilashga qaratilgan boʻlib, bu oʻyin davomida yuzaga keladigan kadrlar tushishi (statterlar) va yoqimsiz qotish holatlarini kamaytirishga yordam beradi.
Amaliy sinovlar va kutilayotgan natijalarMutaxassislar tomonidan Steam Deck qurilmasida oʻtkazilgan dastlabki tajribalar shuni koʻrsatdiki, shunga oʻxshash funksiyaning qoʻllanishi 1% Low kadrlar chastotasini darhol 31,8 foizga oshirgan. Eng qizigʻi, bu natija Valve konsolidagi arxitektur jihatidan ancha eskirgan chip yordamida qayd etilgan.
Agar ushbu texnologiya Zen 6 arxitekturali yangi avlod Ryzen protsessorlarida toʻlaqonli joriy etilsa, bu ishqibozlar va geymerlar uchun katta qadam boʻladi. Yangi protsessorlar nafaqat sof hisoblash quvvati, balki resurslarni oqilona boshqarish evaziga oʻyinlarda yanada silliq va maroqli jarayonni taʼminlay oladi.
…