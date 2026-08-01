To‘yxonadagi “O‘rgimchak-odam” chiqishi internetda keng tarqaldi

·0·Jamiyat
To‘yxonadagi “O‘rgimchak-odam” chiqishi internetda keng tarqaldi

Ijtimoiy tarmoqlarda O‘zbekistondagi to‘ylardan birida tasvirga olingan noodatiy chiqish aks etgan video keng tarqalmoqda.

Videoda “O‘rgimchak-odam” (Spider-Man) qahramoni libosidagi shaxs kichik velosipedda to‘yxona zaliga kirib kelgani ko‘rinadi. U mehmonlar qarshisida velosipedda harakatlanib, turli raqs va shou elementlarini namoyish etgan.

Kutilmagan chiqish to‘yga tashrif buyurgan mehmonlarning e’tiborini tortgan. Ayrimlar telefonlarini olib, noodatiy shouni videoga olishga tushgan.

Mazkur lavha qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, foydalanuvchilar orasida turli fikrlar uyg‘otdi. Ba’zilar bunday chiqishni to‘y dasturiga o‘ziga xoslik qo‘shadigan qiziqarli shou sifatida baholagan bo‘lsa, boshqalar esa bunday noodatiy tomoshalar to‘ylarda yangi trendga aylanayotganini ta’kidlagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kitob tumanidagi adirlikda quruq o‘tlar yondiKitob tumanidagi adirlikda quruq o‘tlar yondiBugun, 17:17Yangihayot tumanida noqonuniy qurilma bartaraf etildiYangihayot tumanida noqonuniy qurilma bartaraf etildiBugun, 16:47Yarashuv eng yaxshi qaror bo‘ldi: Zominda oilaviy nizoga nuqta qo‘yildiYarashuv eng yaxshi qaror bo‘ldi: Zominda oilaviy nizoga nuqta qo‘yildiBugun, 16:45Farg‘ona viloyatida o‘t o‘rish moslamasining tig‘i chiqib ketib xodimga borib sanchilib ketdiFarg‘ona viloyatida o‘t o‘rish moslamasining tig‘i chiqib ketib xodimga borib sanchilib ketdiBugun, 16:12Talabalar uchun muhim yangilik: Yotoqxonaga arizalar qabuli boshlandiTalabalar uchun muhim yangilik: Yotoqxonaga arizalar qabuli boshlandiBugun, 15:23Yuqori tezlikdagi avtomobil tomida raqsga tushgan yigit tanqidlar ostida qoldiYuqori tezlikdagi avtomobil tomida raqsga tushgan yigit tanqidlar ostida qoldiBugun, 14:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi