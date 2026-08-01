O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi

·0·O‘zbekiston
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi

O‘zbekistonda hayvonlarni identifikatsiya qilish, ro‘yxatga olish va kuzatish tizimi bo‘yicha yangi tartib joriy etilmoqda. Joriy yilning 7 avgustidan boshlab mamlakat hududida jismoniy yoki yuridik shaxslar tomonidan saqlanadigan va (yoki) ko‘paytiriladigan hayvonlar belgilangan tartibda identifikatsiya qilinishi hamda rasman ro‘yxatdan o‘tkazilishi shart bo‘ladi. Bu talab 2025 yil 6 avgust kuni qabul qilingan «Hayvonlarni identifikatsiya qilish, ro‘yxatga olish va kuzatish to‘g‘risida»gi qonunda belgilangan.

Qonunga muvofiq, ushbu sohadagi vakolatli davlat organi sifatida Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi belgilangan bo‘lib, hayvonlarni hisobga olish, identifikatsiya qilish va kuzatish ishlarini tashkil etadi.

Hujjatda hayvonlarni identifikatsiya qilish va ro‘yxatdan o‘tkazishning aniq muddatlari ham belgilab qo‘yilgan. Jumladan:

  • qoramol, qo‘y, echki va tuyalar — tug‘ilganidan 14 kundan keyin;

  • otlar — tug‘ilganidan 4 oydan keyin;

  • cho‘chqalar — tug‘ilganidan 1 oydan keyin;

  • itlar va mushuklar — tug‘ilganidan 3 oydan keyin identifikatsiya qilinishi lozim.

Shu bilan birga, mazkur muddatlar tugagach, hayvonlar 1 oydan kechiktirilmasdan identifikatsiya qilinishi va davlat ro‘yxatidan o‘tkazilishi shart hisoblanadi.

Qonunga asosan, saqlash yoki ko‘paytirish maqsadida O‘zbekistonga olib kiriladigan hayvonlar ham mamlakat hududiga kiritilgan sanadan boshlab 21 kun ichida identifikatsiya qilinishi lozim.

Shuningdek, O‘zbekiston hududida saqlanadigan yoki ko‘paytiriladigan hayvonlar so‘yilgan, nobud bo‘lgan, o‘lgan, yo‘q qilingan yoki mamlakat tashqarisiga olib chiqilgan taqdirda, ular 7 kun ichida hisobdan chiqarilishi belgilangan.

Qonunda qayd etilishicha, hayvonlarni identifikatsiya qilish, ro‘yxatga olish va kuzatish bilan bog‘liq tadbirlar hayvon egalarining o‘z mablag‘lari, homiylik xayriyalari, Davlat budjeti mablag‘lari hamda qonunchilikda taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan moliyalashtiriladi.

Ayni paytda, hayvon egalaridan to‘lov undirmasdan identifikatsiya qilish va ro‘yxatdan o‘tkazish tartibi hamda uning bosqichlari O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan alohida belgilanishi ko‘zda tutilgan.

Mazkur qonunning 12-moddasi ikkinchi qismi esa 2028 yil 1 yanvardan kuchga kiradi. Unga muvofiq, hayvon egalari qonunchilik talablariga qat’iy rioya qilishi, o‘z hayvonlarini belgilangan muddatlarda identifikatsiya qilish, ro‘yxatdan o‘tkazish va hisobdan chiqarish uchun vakolatli davlat organiga elektron yoki to‘g‘ridan to‘g‘ri murojaat qilishi shart bo‘ladi.

Bundan tashqari, hayvon egasi almashgan taqdirda uni qayta ro‘yxatdan o‘tkazish ham majburiy hisoblanadi. Shuningdek, identifikatsiya qilinmagan va ro‘yxatga olinmagan hayvonlarni saqlash yoki ko‘paytirishga yo‘l qo‘yilmaydi.

Qonunga ko‘ra, hayvon egalari qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa huquqlarga ham ega bo‘lishi, shu bilan birga zimmasiga yuklatilgan qo‘shimcha majburiyatlarni ham bajarishi lozim.

O'zbekistonVeterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda daydi itlar uchun zamonaviy boshpana barpo etiladiToshkentda daydi itlar uchun zamonaviy boshpana barpo etiladiBugun, 17:24O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladiO‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladiBugun, 16:01O'zbekistonliklar Qirg'izistonga ko'chsa ham pensiya olishda davom etadiO'zbekistonliklar Qirg'izistonga ko'chsa ham pensiya olishda davom etadiBugun, 11:38Toshkentdagi ayrim ko‘chalarda transport harakati 3 kunga cheklanadiToshkentdagi ayrim ko‘chalarda transport harakati 3 kunga cheklanadiBugun, 11:11Ipakchilik tarixi qayta yozilmoqda: 4 ming yillik dalil O‘zbekistondan topildiIpakchilik tarixi qayta yozilmoqda: 4 ming yillik dalil O‘zbekistondan topildiBugun, 10:12Qirg‘iziston Birinchi xonimi Ziroat Mirziyoyevaga qirg‘iz milliy sozini sovg‘a qildiQirg‘iziston Birinchi xonimi Ziroat Mirziyoyevaga qirg‘iz milliy sozini sovg‘a qildiBugun, 05:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi