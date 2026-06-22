Yuqori funksionallik niqobi: Tashqi muvaffaqiyat va ichki bo‘shliq fenomeni
Zamonaviy psixologiyaning eng og‘riqli va ko‘p uchraydigan muammolaridan biri haqida fikr yuritishni lozim topdik. Bu holat ilmiy tilda «yuqori funksional kuyish» (high-functioning burnout) yoki ba’zan «niqoblangan depressiya» deb ataladi.
Tashqaridan qaraganda ideal hayot kechirayotgan, loyihalarni muvaffaqiyatli topshirayotgan, oilasi va do‘stlariga suyanch bo‘layotgan inson, aslida, ichidan yemirilib borayotgan bo‘lishi ehtimol. U shunchaki «yashash» va «funksiya bajarish» o‘rtasidagi farqni yo‘qotib qo‘ygan bo‘lishi mumkin.
Nima uchun bu holat xavfli va u qanday rivojlanadi?
Ushbu jihatlar zamirida bir nechta ruhiy himoya mexanizmlari yotadi:
Giper-mustaqillik (Hyper-independence): Bunday insonlar bolalikdan «sen kuchli bo‘lishing kerak», «senga ishonyapmiz» degan yuklar bilan ulg‘ayishadi. Ular uchun yordam so‘rash — zaiflik belgisi. Natijada ular o‘z muammolari bilan ichdan zaharlanib borishadi.
«Robot» yoki Avtopilot rejimi: Ehtiyojlar va tuyg‘ular uzoq vaqt davomida bostirilganda, ruhiyat o‘zini himoya qilish uchun his-tuyg‘ularni butunlay «o‘chirib» qo‘yadi. Charchoq ham, og‘riq ham sezilmaydi, lekin shu bilan birga quvonch va baxt hissi ham yo‘qoladi.
Ijtimoiy maqtov qopqoni: Atrofdagilar doim: «Barakalla, sen juda kuchlisan, hammasiga ulgurasan!» deb maqtashadi. Bu maqtov insonni ichki og‘riqqa qaramay, o‘sha «kuchli odam» niqobini yechmaslikka majbur qiladi.
O‘ziga qaytish: Kichik savolning katta kuchi
Bunday vaziyatda yechim — yanada ko‘proq ishlash yoki irodani ishga solish emas. Yechim — to‘xtash va taslim bo‘lishga ruxsat berishdir.
Eng og‘ir, ammo davolovchi qadam: O‘zining zaif, charchagan va hamma narsani ham uddalay olmaydigan inson ekanligini tan olishdir.
Ushbu savol — «Menga hozir yashayotgan hayotim umuman ma’qulmi?» — miyadagi quruq algoritmlarni to‘xtatib, qalbni uyg‘otadigan kuchli dastakdir. Aynan shu yerdan hayotiy inventarizatsiya boshlanadi.
Bunday «kuchli» insonlarning to‘xtab, o‘zlariga nazar tashlashlariga va vaziyatni o‘zgartirishlariga eng katta to‘siq nima deb o‘ylaysiz: atrofdagilarning hafsalasini pir qilishdan (ishonchini yo‘qotishdan) qo‘rqishmi yoki to‘xtagan lahzada o‘sha ichki bo‘shliq bilan yuzma-yuz kelishdan cho‘chishmi?
…