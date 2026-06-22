Yuqori funksionallik niqobi: Tashqi muvaffaqiyat va ichki bo‘shliq fenomeni

·0·Foydali
Yuqori funksionallik niqobi: Tashqi muvaffaqiyat va ichki bo‘shliq fenomeni

Zamonaviy psixologiyaning eng og‘riqli va ko‘p uchraydigan muammolaridan biri haqida fikr yuritishni lozim topdik. Bu holat ilmiy tilda «yuqori funksional kuyish» (high-functioning burnout) yoki ba’zan «niqoblangan depressiya» deb ataladi.

Tashqaridan qaraganda ideal hayot kechirayotgan, loyihalarni muvaffaqiyatli topshirayotgan, oilasi va do‘stlariga suyanch bo‘layotgan inson, aslida, ichidan yemirilib borayotgan bo‘lishi ehtimol. U shunchaki «yashash» va «funksiya bajarish» o‘rtasidagi farqni yo‘qotib qo‘ygan bo‘lishi mumkin.

Nima uchun bu holat xavfli va u qanday rivojlanadi?

Ushbu jihatlar zamirida bir nechta ruhiy himoya mexanizmlari yotadi:

  • Giper-mustaqillik (Hyper-independence): Bunday insonlar bolalikdan «sen kuchli bo‘lishing kerak», «senga ishonyapmiz» degan yuklar bilan ulg‘ayishadi. Ular uchun yordam so‘rash — zaiflik belgisi. Natijada ular o‘z muammolari bilan ichdan zaharlanib borishadi.

  • «Robot» yoki Avtopilot rejimi: Ehtiyojlar va tuyg‘ular uzoq vaqt davomida bostirilganda, ruhiyat o‘zini himoya qilish uchun his-tuyg‘ularni butunlay «o‘chirib» qo‘yadi. Charchoq ham, og‘riq ham sezilmaydi, lekin shu bilan birga quvonch va baxt hissi ham yo‘qoladi.

  • Ijtimoiy maqtov qopqoni: Atrofdagilar doim: «Barakalla, sen juda kuchlisan, hammasiga ulgurasan!» deb maqtashadi. Bu maqtov insonni ichki og‘riqqa qaramay, o‘sha «kuchli odam» niqobini yechmaslikka majbur qiladi.

O‘ziga qaytish: Kichik savolning katta kuchi

Bunday vaziyatda yechim — yanada ko‘proq ishlash yoki irodani ishga solish emas. Yechim — to‘xtash va taslim bo‘lishga ruxsat berishdir.

Eng og‘ir, ammo davolovchi qadam: O‘zining zaif, charchagan va hamma narsani ham uddalay olmaydigan inson ekanligini tan olishdir.

Ushbu savol — «Menga hozir yashayotgan hayotim umuman ma’qulmi?» — miyadagi quruq algoritmlarni to‘xtatib, qalbni uyg‘otadigan kuchli dastakdir. Aynan shu yerdan hayotiy inventarizatsiya boshlanadi.

Bunday «kuchli» insonlarning to‘xtab, o‘zlariga nazar tashlashlariga va vaziyatni o‘zgartirishlariga eng katta to‘siq nima deb o‘ylaysiz: atrofdagilarning hafsalasini pir qilishdan (ishonchini yo‘qotishdan) qo‘rqishmi yoki to‘xtagan lahzada o‘sha ichki bo‘shliq bilan yuzma-yuz kelishdan cho‘chishmi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boshqalarni xafa qilmasdan «yo‘q» deyish va chegaralarni himoya qilishni o‘rganishBoshqalarni xafa qilmasdan «yo‘q» deyish va chegaralarni himoya qilishni o‘rganishBugun, 00:02O‘zini sevish falsafasi: Balandparvoz so‘zlardan kundalik amaliyotga...O‘zini sevish falsafasi: Balandparvoz so‘zlardan kundalik amaliyotga...Bugun, 00:02Boshqalar ta’sirida qaror qabul qilayotganingizni qanday aniqlash mumkin?Boshqalar ta’sirida qaror qabul qilayotganingizni qanday aniqlash mumkin?Bugun, 00:01Surunkali xavotir: Daromad taqchilligi hissi yo‘qolmasa nima qilish kerak?Surunkali xavotir: Daromad taqchilligi hissi yo‘qolmasa nima qilish kerak?Kecha, 23:06Munosabatlar mavzusida siz uchun eng muhimi nima? Asl ehtiyojingizni aniqlashMunosabatlar mavzusida siz uchun eng muhimi nima? Asl ehtiyojingizni aniqlashKecha, 22:50Kiyinish uslubi moliyaviy ongga qanday ta’sir qiladi?Kiyinish uslubi moliyaviy ongga qanday ta’sir qiladi?Kecha, 18:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Bolani yozishga qachon o‘rgatish kerak? Eng maqbul yosh haqida haqiqat
Bolani yozishga qachon o‘rgatish kerak? Eng maqbul yosh haqida haqiqat
Qaysi mahsulotlar stressni kamaytirishga yordam beradi?
Qaysi mahsulotlar stressni kamaytirishga yordam beradi?
Plastik idishdagi suvni quyoshda qoldirish xavflimi?
Plastik idishdagi suvni quyoshda qoldirish xavflimi?
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Konditsioner ostida uzoq o‘tirish qanday oqibatga olib keladi?
Konditsioner ostida uzoq o‘tirish qanday oqibatga olib keladi?