Fenerbahçe Aleksandr Syorlot transferida yetakchilik qilmoqda
Fenerbahçe Atletiko Madrid hujumchisi Aleksandr Syorlot transferi bo'yicha kurashda yaqqol peshqadamga aylandi. Norvegiyalik futbolchining transfer qiymati 40 million yevro etib belgilangan va turk klubi bu summani to'lash imkoniyatiga ega ekani aytilmoqda. Aleksandr Syorlot 2024-yilning avgust oyida Vilyarrealdan Atletiko Madridga o'tgan, uning shartnomasi esa 2028-yilning iyuniga qadar amal qiladi.
Yozgi transfer oynasi vaqti yaqinlashgani sari Yevropa klublari oʻz tarkibini kuchaytirish harakatini boshlab yubordi. Goal.com xabar qilishicha, Turkiyaning Fenerbahçe klubi Atletiko Madrid hujumchisi Aleksandr Syorlotni oʻz safiga qoʻshib olish yoʻlidagi kurashda yaqqol peshqadamga aylandi. Istanbul grandi jamoa hujum chizigʻini yanada kuchaytirishni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, norvegiyalik futbolchining transfer qiymati Rojiblancos rahbariyati tomonidan 40 million yevro etib belgilangan. Hozirda turk klubi bu moliyaviy talabni bajarish imkoniyatiga ega ekanligi aytilmoqda. Aleksandr Syorlot 2024-yilning avgust oyida Vilyarreal jamoasidan Madrid klubiga koʻchib oʻtgan boʻlib, uning amaldagi shartnomasi 2028-yilning iyuniga qadar amal qiladi.
Atletiko Madrid rejasi va Dushan Vlaxovich omiliMadridliklar uchun ushbu transfer moliyaviy barqarorlikni taʼminlash va maoshlar budjetini boʻshatishda muhim qadam hisoblanadi. Matteo Moretto va beIN Sports maʼlumotlariga koʻra, klub Syorlotning sotuvidan tushgan mablagʻ va resurslardan foydalangan holda yangi hujumchini tarkibga qoʻshmoqchi. Xususan, bu transfer strategiyasi Diego Simeone jamoasiga erkin agent maqomidagi Dushan Vlaxovichni xarid qilish yoʻlini ochib beradi.
Dushan Vlaxovichning Yuventus bilan tuzgan shartnomasi iyun oyi oxirida oʻz nihoyasiga yetadi. Shundan soʻng hujumchi madridliklar safiga qoʻshilishi kutilmoqda. Syorlotning ketishi esa Madrid klubi hujum chizigʻi dinamikasini oʻzgartirib yuboradi, chunki jamoa havodagi kurashlarda faol boʻlgan jismoniy jihatdan baquvvat markaziy hujumchidan ayriladi.
M muzokaralar bosqichi va tomonlarning maqsadlariHozirgi vaqtda har ikki klub transfer summasini toʻlash tartibi hamda shartnomadagi qoʻshimcha bonuslar yuzasidan muzokaralar olib bormoqda. Garchi Atletiko talab qilgan summani toʻliq qoplaydigan rasmiy taklif hali yuborilmagan boʻlsa-da, tomonlar oʻrtasidagi muloqotlar faol davom etmoqda.
Fenerbahçe uchun Syorlot ichki chempionat hamda Yevropa kuboklaridagi yuqori maqsadlarga erishish yoʻlida asosiy hujum qoʻrgʻoniga aylanishi kutilmoqda. Transferning muvaffaqiyatli yakunlanishi Atletiko uchun ham Vlaxovichni oʻziga ogʻdirish jarayonini tezlashtiruvchi asosiy katalizator vazifasini bajaradi.
…