Fenerbahçe Aleksandr Syorlot transferida yetakchilik qilmoqda

·47·Sport
Fenerbahçe Aleksandr Syorlot transferida yetakchilik qilmoqda
Qisqacha

Fenerbahçe Atletiko Madrid hujumchisi Aleksandr Syorlot transferi bo'yicha kurashda yaqqol peshqadamga aylandi. Norvegiyalik futbolchining transfer qiymati 40 million yevro etib belgilangan va turk klubi bu summani to'lash imkoniyatiga ega ekani aytilmoqda. Aleksandr Syorlot 2024-yilning avgust oyida Vilyarrealdan Atletiko Madridga o'tgan, uning shartnomasi esa 2028-yilning iyuniga qadar amal qiladi.

Yozgi transfer oynasi vaqti yaqinlashgani sari Yevropa klublari oʻz tarkibini kuchaytirish harakatini boshlab yubordi. Goal.com xabar qilishicha, Turkiyaning Fenerbahçe klubi Atletiko Madrid hujumchisi Aleksandr Syorlotni oʻz safiga qoʻshib olish yoʻlidagi kurashda yaqqol peshqadamga aylandi. Istanbul grandi jamoa hujum chizigʻini yanada kuchaytirishni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, norvegiyalik futbolchining transfer qiymati Rojiblancos rahbariyati tomonidan 40 million yevro etib belgilangan. Hozirda turk klubi bu moliyaviy talabni bajarish imkoniyatiga ega ekanligi aytilmoqda. Aleksandr Syorlot 2024-yilning avgust oyida Vilyarreal jamoasidan Madrid klubiga koʻchib oʻtgan boʻlib, uning amaldagi shartnomasi 2028-yilning iyuniga qadar amal qiladi.

Atletiko Madrid rejasi va Dushan Vlaxovich omili

Madridliklar uchun ushbu transfer moliyaviy barqarorlikni taʼminlash va maoshlar budjetini boʻshatishda muhim qadam hisoblanadi. Matteo Moretto va beIN Sports maʼlumotlariga koʻra, klub Syorlotning sotuvidan tushgan mablagʻ va resurslardan foydalangan holda yangi hujumchini tarkibga qoʻshmoqchi. Xususan, bu transfer strategiyasi Diego Simeone jamoasiga erkin agent maqomidagi Dushan Vlaxovichni xarid qilish yoʻlini ochib beradi.

Dushan Vlaxovichning Yuventus bilan tuzgan shartnomasi iyun oyi oxirida oʻz nihoyasiga yetadi. Shundan soʻng hujumchi madridliklar safiga qoʻshilishi kutilmoqda. Syorlotning ketishi esa Madrid klubi hujum chizigʻi dinamikasini oʻzgartirib yuboradi, chunki jamoa havodagi kurashlarda faol boʻlgan jismoniy jihatdan baquvvat markaziy hujumchidan ayriladi.

M muzokaralar bosqichi va tomonlarning maqsadlari

Hozirgi vaqtda har ikki klub transfer summasini toʻlash tartibi hamda shartnomadagi qoʻshimcha bonuslar yuzasidan muzokaralar olib bormoqda. Garchi Atletiko talab qilgan summani toʻliq qoplaydigan rasmiy taklif hali yuborilmagan boʻlsa-da, tomonlar oʻrtasidagi muloqotlar faol davom etmoqda.

Fenerbahçe uchun Syorlot ichki chempionat hamda Yevropa kuboklaridagi yuqori maqsadlarga erishish yoʻlida asosiy hujum qoʻrgʻoniga aylanishi kutilmoqda. Transferning muvaffaqiyatli yakunlanishi Atletiko uchun ham Vlaxovichni oʻziga ogʻdirish jarayonini tezlashtiruvchi asosiy katalizator vazifasini bajaradi.

FenerbahceAtletiko MadridAleksandr SyorlotDushan VlaxovichTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35Real Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiReal Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiBugun, 00:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)