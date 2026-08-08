Real Madrid Rodri transferidan voz kechib, 30 million yevrolik iqtidorga eʼtibor qaratdi

·185·Sport
Real Madrid Rodri transferidan voz kechib, 30 million yevrolik iqtidorga eʼtibor qaratdi
Qisqacha

Real Madrid Manchester Siti yetakchisi Rodri transferidan voz kechib, yarim himoyani kuchaytirish uchun 18 yoshli Jorthy Mokioni asosiy muqobil sifatida ko'rmoqda. Ajax tarbiyalanuvchisi 48 ta rasmiy o'yinda maydonga tushib, 6 ta gol urgan va bir nechta pozitsiyada o'ynay olishi bilan madridliklar e'tiborini tortgan. Uning Ajax bilan shartnomasi 2031 yilning 30 iyuniga qadar amal qiladi, shu bois transfer dastlabki 30 million yevrodan qimmatroqqa tushishi mumkin.

Madridning Real klubi transfer bozorida oʻz rejalarini tubdan oʻzgartirishga majbur boʻldi. Goal.com xabar berishicha, Florentino Peres jamoaning yarim himoya chizigʻini kuchaytirish uchun moʻljallangan asosiy nishoni — Manchester Siti yetakchisidan voz kechishga qaror qilgan. Bunga tajribali yarim himohachining asosiy raqib — Barselona safiga oʻtishga yaqin ekanligi sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Dastlab Real Madrid rahbariyati maydon markaziga tajriba va taktik intizom olib kirish uchun aynan ispaniyalik futbolchini transfer qilishni ustuvor vazifa deb belgilagan edi. Biroq futbolchining Kataloniya klubi loyihasini tanlashi kutilmagan burilish yasadi va Qirollik klubi zudlik bilan boshqa variantlarni koʻrib chiqishni boshladi.

Yangi transfer strategiyasi va yosh iqtidor

Yuzaga kelgan vaziyatdan soʻng Real Madrid skautlari eʼtiborini Niderlandiya chempionatiga qaratdi. Erediviziyada porlayotgan yosh yulduz Jorthy Mokio madridliklarning 30 million yevrolik zaxira rejasiga aylandi. Fichajes maʼlumotlariga koʻra, klub rasmiylari 18 yoshli tayanch yarim himoyachisining jismoniy imkoniyatlari va ulkan salohiyati La Liga talablariga toʻla mos kelishiga amin.

Ushbu transferga oʻtish Madrid klubi uchun butunlay yangi strategiyani anglatadi. Agar Rodri tayyor va qimmatbaho yulduz sifatida olib kelinishi rejalashtirilgan boʻlsa, Ajax tarbiyalanuvchisi uzoq muddatli sarmoya sifatida koʻrilmoqda. Yoshligiga qaramay, u Amsterdam klubi safida allaqachon katta tajriba toʻplab ulgurgan.

Ajax bilan muzokaralar qiyin kechishi kutilmoqda

Jorthy Mokio Johan Cruyff Arena stadionida oʻzini koʻrsatib, jamoaning asosiy tarkib futbolchisiga aylandi. 2026 yilning apreligacha boʻlgan soʻnggi shartnoma uzaytirilishiga qadar u asosiy jamoadagi rasmiy oʻyinlari sonini 48 taga yetkazib, 6 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Uning bir nechta pozitsiyada oʻynay olishi Madrid rahbariyatining qiziqishini yanada oshirdi.

Biroq Niderlandiya gigantidan iqtidorli futbolchini olib chiqib ketish oson kechmaydi. Ajax moliyaviy bosim ostida emas va futbolchi bilan imzolangan uzoq muddatli shartnoma 2031 yilning 30 iyuniga qadar amal qiladi. Madrid klubi tomonidan dastlabki 30 million yevro qiymat eʼlon qilingan boʻlsa-da, niderlandiyaliklar oʻz yulduzi uchun bundan ancha yuqori mablagʻ talab qilishlari mumkin.

Endilikda Real Madrid rahbariyati ham futbolchining oʻzini, ham uning klubini shartnomani qisqa fursatda oʻzgartirishga koʻndirish uchun puxta reja tuzishi kerak boʻladi. Bu transfer yozgi mavsumning eng qizgʻin voqealaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

Real MadridRodriJorthy MokioTransferlarLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Bugun, 10:01Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)