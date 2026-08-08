Juiced Scrambler Hardtail elektrodensik velosipedi taqdim etildi
Juiced kompaniyasi Scrambler Hardtail elektrodensik velosipedining ikkita akkumulyatorli versiyasini rasman taqdim etdi. Uning akkumulyatorlari 52 V kuchlanishda 1996 W·soat quvvat va 38,2 A·soat sig'imga ega bo'lib, bir quvvatlanishda 200 kilometrgacha masofani bosib o'tish imkonini beradi. Velosiped 750 W nominal va 1764 W pik quvvatli, 90 N·m aylanish momentiga ega orqa elektr motor, keng shinalar, gidravlik diskli tormozlar hamda oldingi osma tizimi bilan jihozlangan.
Amerikaʼning Juiced kompaniyasi oʻzining yangi — Scrambler Hardtail elektrodensik velosipedining ikkita akkumulyatorli versiyasini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu transport vositasi deyarli 2 kW·soat energiya zaxirasi va juda kuchli motor bilan jihozlangan boʻlib, u shahar ichidagi qatnovlar bilan birga uzoq masofali sayohatlar uchun ham moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taqdim etilgan yangi model ikkita akkumulyator jamlanmasi bilan taʼminlangan. Ularning umumiy quvvati 52 V kuchlanishda 1996 W·soatni, umumiy sigʻimi esa 38,2 A·soatni tashkil etadi. Ishlab chiqaruvchining baholashicha, mazkur energiya zaxirasi foydalanuvchiga bir quvvatlanishda 200 kilometrgacha masofani bosib oʻtish imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va yurish qismiVelosipedning harakatlanishi uchun orqa gʻayrat gʻildiragiga oʻrnatilgan elektr motor masʼuldir. Uning nominal quvvati 750 W ni tashkil etib, pik quvvatda bu koʻrsatkich 1764 W (2,4 ot kuchi) gacha yetadi, aylanish momenti esa 90 N·m ga teng. Bunday yuqori koʻrsatkichlar texnikaning dinamik va ishonchli ishlashini taʼminlaydi.
Konstruksiyaga koʻra, Scrambler Hardtail keng shinalar, gidravlik diskli tormozlar va oldingi osma tizimi bilan jihozlangan. Shuningdek, boshqaruv rulida tezlik, akkumulyatorlar zaryadi va qolgan yurish zaxirasini koʻrsatib turuvchi maxsus displey oʻrnatilgan. Qizigʻi shundaki, ushbu modelda ota-onalarga moʻljallangan maxsus rejim mavjud boʻlib, u PIN-kod yordamida maksimal tezlikni cheklash imkonini beradi.
Narxi va xarid qilish imkoniyatlariMazkur versiya avvalroq taqdim etilgan Scrambler Full Suspension modelidan orqa amortizatorning yoʻqligi bilan farq qiladi. Bu konstruksiyani soddalashtirib, narxni pasaytirishga xizmat qilgan, biroq tekis boʻlmagan yoʻllarda qulaylik biroz kamayishi mumkin. Shunga qaramay, Scrambler oilasiga xos boʻlgan uzun oʻrindiq va mototsiklsimon siluet saqlanib qolgan.
Yangi ikki akkumulyatorli Scrambler Hardtail uch xil rangda — qora, jigarrang va apelsin ranglarida sotuvga chiqarilmoqda. Uning tavsiya etilgan narxi 2244 dollarni tashkil etadi, biroq savdolarning boshlangʻich davrida 245 dollarlik chegirma amal qilmoqda. Hozirgi kunda ushbu elektrodensik velosiped ishlab chiqaruvchining rasmiy veb-saytida xaridorlar uchun mavjud.
…