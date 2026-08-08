Juiced Scrambler Hardtail elektrodensik velosipedi taqdim etildi

·138·Texno
Juiced Scrambler Hardtail elektrodensik velosipedi taqdim etildi
Qisqacha

Juiced kompaniyasi Scrambler Hardtail elektrodensik velosipedining ikkita akkumulyatorli versiyasini rasman taqdim etdi. Uning akkumulyatorlari 52 V kuchlanishda 1996 W·soat quvvat va 38,2 A·soat sig'imga ega bo'lib, bir quvvatlanishda 200 kilometrgacha masofani bosib o'tish imkonini beradi. Velosiped 750 W nominal va 1764 W pik quvvatli, 90 N·m aylanish momentiga ega orqa elektr motor, keng shinalar, gidravlik diskli tormozlar hamda oldingi osma tizimi bilan jihozlangan.

Amerikaʼning Juiced kompaniyasi oʻzining yangi — Scrambler Hardtail elektrodensik velosipedining ikkita akkumulyatorli versiyasini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu transport vositasi deyarli 2 kW·soat energiya zaxirasi va juda kuchli motor bilan jihozlangan boʻlib, u shahar ichidagi qatnovlar bilan birga uzoq masofali sayohatlar uchun ham moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taqdim etilgan yangi model ikkita akkumulyator jamlanmasi bilan taʼminlangan. Ularning umumiy quvvati 52 V kuchlanishda 1996 W·soatni, umumiy sigʻimi esa 38,2 A·soatni tashkil etadi. Ishlab chiqaruvchining baholashicha, mazkur energiya zaxirasi foydalanuvchiga bir quvvatlanishda 200 kilometrgacha masofani bosib oʻtish imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va yurish qismi

Velosipedning harakatlanishi uchun orqa gʻayrat gʻildiragiga oʻrnatilgan elektr motor masʼuldir. Uning nominal quvvati 750 W ni tashkil etib, pik quvvatda bu koʻrsatkich 1764 W (2,4 ot kuchi) gacha yetadi, aylanish momenti esa 90 N·m ga teng. Bunday yuqori koʻrsatkichlar texnikaning dinamik va ishonchli ishlashini taʼminlaydi.

Konstruksiyaga koʻra, Scrambler Hardtail keng shinalar, gidravlik diskli tormozlar va oldingi osma tizimi bilan jihozlangan. Shuningdek, boshqaruv rulida tezlik, akkumulyatorlar zaryadi va qolgan yurish zaxirasini koʻrsatib turuvchi maxsus displey oʻrnatilgan. Qizigʻi shundaki, ushbu modelda ota-onalarga moʻljallangan maxsus rejim mavjud boʻlib, u PIN-kod yordamida maksimal tezlikni cheklash imkonini beradi.

Narxi va xarid qilish imkoniyatlari

Mazkur versiya avvalroq taqdim etilgan Scrambler Full Suspension modelidan orqa amortizatorning yoʻqligi bilan farq qiladi. Bu konstruksiyani soddalashtirib, narxni pasaytirishga xizmat qilgan, biroq tekis boʻlmagan yoʻllarda qulaylik biroz kamayishi mumkin. Shunga qaramay, Scrambler oilasiga xos boʻlgan uzun oʻrindiq va mototsiklsimon siluet saqlanib qolgan.

Yangi ikki akkumulyatorli Scrambler Hardtail uch xil rangda — qora, jigarrang va apelsin ranglarida sotuvga chiqarilmoqda. Uning tavsiya etilgan narxi 2244 dollarni tashkil etadi, biroq savdolarning boshlangʻich davrida 245 dollarlik chegirma amal qilmoqda. Hozirgi kunda ushbu elektrodensik velosiped ishlab chiqaruvchining rasmiy veb-saytida xaridorlar uchun mavjud.

Elektr velosipedJuicedScrambler HardtailTransportTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaOnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaBugun, 06:54Koinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiKoinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiBugun, 04:28Darknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiDarknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiBugun, 03:20Amazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinAmazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinBugun, 02:22Redmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranRedmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranBugun, 01:29OpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiOpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi