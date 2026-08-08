Yevropa Ittifoqi oʻzining Starlink tizimini yaratishga kirishdi

·49·Texno
Yevropa Ittifoqi oʻzining Starlink tizimini yaratishga kirishdi
Qisqacha

Yevropa Komissiyasi IRIS² xavfsiz sun'iy yo'ldosh aloqa tizimining yakuniy me'morchiligini tasdiqlab, loyihani amaliy amalga oshirish bosqichiga o'tkazdi. Tizimga yana 66 ta sun'iy yo'ldosh qo'shilishi natijasida uning umumiy tarkibi 348 ta apparatga yetadi, dastlabki apparatlarni orbitaga chiqarish esa 2029-yilga mo'ljallangan.

Yevropa Komissiyasi Yevropaning IRIS² deb nomlangan xavfsiz sunʼiy yoʻldosh aloqa tizimining yakuniy meʼmorchiligini rasman tasdiqladi. Ushbu loyiha koʻpchilik tomonidan Starlink tizimiga Yevropaning munosib javobi sifatida baholanmoqda va u loyiha bosqichidan amaliy amalga oshirish bosqichiga oʻtmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur tashabbus doirasida endi sunʼiy yoʻldoshlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyish, yerusti infratuzilmasini barpo etish hamda kosmosga uchirish ishlarini puxta tayyorlash vazifalari turibdi. Dastlabki kosmik apparatlarni orbitaga chiqarish ishlari 2029-yilga moʻljallangan.

Kengaytirilgan imkoniyatlar va yangi meʼmorchilik

Loyihaning yakuniy konfiguratsiyasi dastlabki rejalashtirilganidan ancha yirikroq boʻlib chiqdi. Mutaxassislar guruhga yana 66 ta sunʼiy yoʻldoshni qoʻshishga qaror qilishdi, natijada IRIS² tizimi umumiy hisobda 348 ta apparatni oʻz ichiga oladigan boʻldi.

Yevropa kosmik agentligi (ESA) bahosiga koʻra, tizimning bunday koʻlamda kengaytirilishi uning mudofaa, xavfsizlik hamda favqulodda vaziyatlarda tezkor choralar koʻrish borasidagi salohiyatini sezilarli darajada oshiradi. Dastlabki xizmatlar esa butun guruh toʻliq shakllanib boʻlishini kutmasdan, aynan tarmoqni kengaytirish jarayonining oʻzidayoq koʻrsatila boshlanishi rejalashtirilgan.

Davlat idoralari va strategik xavfsizlik

Shuni alohida taʼkidlash joizki, IRIS² tizimi oddiy Starlinkʼning toʻgʻridan-toʻgʻri nusxasi hisoblanmaydi. U birinchi navbatda Yevropa Ittifoqiga aʼzo davlatlarning davlat tuzilmalari ehtiyojlari uchun maxsus bunyod etilmoqda.

Yangi tarmoq muhim vazifalar, favqulodda vaziyatlar, gumanitar operatsiyalar, xavfsizlik va chegaralarni nazorat qilish uchun yuqori darajada himoyalangan aloqani kafolatlashi shart. Loyihaning asosiy maqsadlaridan biri Yevropaning strategik muhim sohalarda tashqi tijoriy sunʼiy yoʻldosh operatorlariga boʻlgan qaramligini keskin kamaytirishdan iborat.

Kelajakdagi tijoriy istiqbollar

Yevropa Komissiyasi Yevropa ishlab chiqaruvchilari va ESA bilan barcha zarur kelishuvlarni muvaffaqiyatli yakunladi. Xususan, sunʼiy yoʻldoshlarning narxi hamda xususiy investorlar kiritadigan sarmoyalar hajmi toʻliq tasdiqlandi.

Vaqt oʻtishi bilan ushbu infratuzilmadan xususiy kompaniyalar va oddiy foydalanuvchilar ham foydalanish imkoniyatiga ega boʻlishadi. Tijoriy sunʼiy yoʻldosh interneti birinchi navbatda yerusti aloqa tarmoqlari mavjud boʻlmagan yoki barqaror ishlamaydigan olis hududlarda qoʻllanilishi koʻzda tutilgan.

StarlinkIRIS2Yevropa IttifoqiKosmik texnologiyalarSuniy yoldosh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaOnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaBugun, 06:54Koinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiKoinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiBugun, 04:28Darknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiDarknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiBugun, 03:20Amazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinAmazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinBugun, 02:22Redmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranRedmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranBugun, 01:29OpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiOpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi