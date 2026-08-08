Yevropa Ittifoqi oʻzining Starlink tizimini yaratishga kirishdi
Yevropa Komissiyasi IRIS² xavfsiz sun'iy yo'ldosh aloqa tizimining yakuniy me'morchiligini tasdiqlab, loyihani amaliy amalga oshirish bosqichiga o'tkazdi. Tizimga yana 66 ta sun'iy yo'ldosh qo'shilishi natijasida uning umumiy tarkibi 348 ta apparatga yetadi, dastlabki apparatlarni orbitaga chiqarish esa 2029-yilga mo'ljallangan.
Yevropa Komissiyasi Yevropaning IRIS² deb nomlangan xavfsiz sunʼiy yoʻldosh aloqa tizimining yakuniy meʼmorchiligini rasman tasdiqladi. Ushbu loyiha koʻpchilik tomonidan Starlink tizimiga Yevropaning munosib javobi sifatida baholanmoqda va u loyiha bosqichidan amaliy amalga oshirish bosqichiga oʻtmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur tashabbus doirasida endi sunʼiy yoʻldoshlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyish, yerusti infratuzilmasini barpo etish hamda kosmosga uchirish ishlarini puxta tayyorlash vazifalari turibdi. Dastlabki kosmik apparatlarni orbitaga chiqarish ishlari 2029-yilga moʻljallangan.
Kengaytirilgan imkoniyatlar va yangi meʼmorchilikLoyihaning yakuniy konfiguratsiyasi dastlabki rejalashtirilganidan ancha yirikroq boʻlib chiqdi. Mutaxassislar guruhga yana 66 ta sunʼiy yoʻldoshni qoʻshishga qaror qilishdi, natijada IRIS² tizimi umumiy hisobda 348 ta apparatni oʻz ichiga oladigan boʻldi.
Yevropa kosmik agentligi (ESA) bahosiga koʻra, tizimning bunday koʻlamda kengaytirilishi uning mudofaa, xavfsizlik hamda favqulodda vaziyatlarda tezkor choralar koʻrish borasidagi salohiyatini sezilarli darajada oshiradi. Dastlabki xizmatlar esa butun guruh toʻliq shakllanib boʻlishini kutmasdan, aynan tarmoqni kengaytirish jarayonining oʻzidayoq koʻrsatila boshlanishi rejalashtirilgan.
Davlat idoralari va strategik xavfsizlikShuni alohida taʼkidlash joizki, IRIS² tizimi oddiy Starlinkʼning toʻgʻridan-toʻgʻri nusxasi hisoblanmaydi. U birinchi navbatda Yevropa Ittifoqiga aʼzo davlatlarning davlat tuzilmalari ehtiyojlari uchun maxsus bunyod etilmoqda.
Yangi tarmoq muhim vazifalar, favqulodda vaziyatlar, gumanitar operatsiyalar, xavfsizlik va chegaralarni nazorat qilish uchun yuqori darajada himoyalangan aloqani kafolatlashi shart. Loyihaning asosiy maqsadlaridan biri Yevropaning strategik muhim sohalarda tashqi tijoriy sunʼiy yoʻldosh operatorlariga boʻlgan qaramligini keskin kamaytirishdan iborat.
Kelajakdagi tijoriy istiqbollarYevropa Komissiyasi Yevropa ishlab chiqaruvchilari va ESA bilan barcha zarur kelishuvlarni muvaffaqiyatli yakunladi. Xususan, sunʼiy yoʻldoshlarning narxi hamda xususiy investorlar kiritadigan sarmoyalar hajmi toʻliq tasdiqlandi.
Vaqt oʻtishi bilan ushbu infratuzilmadan xususiy kompaniyalar va oddiy foydalanuvchilar ham foydalanish imkoniyatiga ega boʻlishadi. Tijoriy sunʼiy yoʻldosh interneti birinchi navbatda yerusti aloqa tarmoqlari mavjud boʻlmagan yoki barqaror ishlamaydigan olis hududlarda qoʻllanilishi koʻzda tutilgan.
…