PSJ Parma darvozaboni Zion Suzuki transferi ustida ishlamoqda

·62·Sport
PSJ Parma darvozaboni Zion Suzuki transferi ustida ishlamoqda
Qisqacha

Fransiya chempioni PSJ Parma darvozaboni, 23 yoshli yaponiyalik Zion Suzuki uchun 40 million yevrogacha mablag' ajratishga tayyor. Klub rahbariyati va Luis Enrike uning salohiyatini yuqori baholab, transfer orqali kelajak uchun poydevor yaratmoqchi. PSJ futbolchini xarid qilgan taqdirda, tajriba va o'yin amaliyotiga ega bo'lishi uchun uni boshqa jamoaga ijaraga berishni ko'rib chiqmoqda, Yuventus ham bu imkoniyatni o'rganmoqda.

Fransiya chempioni Pari Sen-Jermen darvoza chizigʻini yanada kuchaytirish maqsadida Italiyaning Parma klubi darvozaboni Zion Suzukini oʻz safiga qoʻshib olish harakatini boshladi. Le Parisien nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Parij klubi 23 yoshli yaponiyalik futbolchi transferi uchun 40 million yevrogacha mablagʻ ajratishga tayyor. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Pari Sen-Jermen rahbariyati, xususan sport maslahatchisi Luis Kampos va bosh murabbiy Luis Enrike yosh darvozabonning salohiyatini yuqori baholamoqda. Osiyolik posbon A Seriyadagi tajribasi va ulkan oʻsish salohiyati bilan parijliklar eʼtiborini tortgan. Klub uning transferi orqali kelajak uchun poydevor yaratishni maqsad qilgan.

Transfer va ijara rejasi

Le Parisien xabar qilishicha, Zion Suzuki xarid qilingan taqdirda ham darhol Parij klubining asosiy tarkibiga qoʻshilmasligi mumkin. PSJ rahbariyati futbolchini tajriba orttirishi va barqaror oʻyin amaliyotiga ega boʻlishi uchun boshqa jamoaga ijara asosida berib yuborish variantini jiddiy koʻrib chiqmoqda.

Italiya matbuoti tarqatgan xabarlarga koʻra, Turinning Yuventus klubi ham mazkur darvozabonni ijara asosida oʻz safiga qoʻshib olish imkoniyatlarini oʻrganmoqda. Garchi turinliklar PSJ bilan transfer poygasida raqobat qilishdan voz kechgan boʻlsada, futbolchini vaqtincha oʻz safida koʻrishni istamoqda.

Parijdagi darvozabonlar raqobati

Ayni paytda Fransiya poytaxtida Matvey Safonov va Lyukas Shevalye oʻrtasida keskin raqobat davom etmoqda. Luis Enrike qoʻl ostida bu ikki darvozabonning hech biri asosiy tarkibdagi oʻrnini toʻliq kafolatlay olgani yoʻq, bu esa darvozabonlar chizigʻidagi raqobatni yanada kuchaytirmoqda.

Oʻtgan mavsumda oʻz oʻrnini yoʻqotganiga qaramay, Shevalye Parijda qolib, asosiy tarkib uchun kurashishni niyat qilgan. Mavsumoldi oʻyinlarida murabbiylar shtabi har ikkala posbonga ham imkoniyat taqdim etmoqda va darvozabonlar iyerarxiyasi hozircha yangitdan shakllantirilmoqda.

PSJZion SuzukiFransiya chempionatiTransferlarA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Bugun, 10:01Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)