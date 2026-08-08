Arsenal Kenan Yildiz transferini jiddiy oʻylamoqda
Arsenal hujum chizig'ini kuchaytirish maqsadida Yuventus yarimhimoyachisi Kenan Yildizga qiziqish bildirmoqda, biroq hozircha rasmiy taklif yubormagan. 2005 yilda tug'ilgan futbolchi Yuventus safida 10-raqam ostida o'ynab, Turkiya terma jamoasidagi harakatlari bilan Yevropaning top-klublari e'tiborini tortgan. Yuventus Kenan Yildizni jamoaning kelajagi deb biladi va muzokaraga faqat 100 million yevrodan sezilarli darajada yuqori taklif bo'lsa rozi bo'lishi mumkin.
Angliya Premyer-ligasi yetakchilaridan biri boʻlgan Arsenal klubi hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida transfer bozorida faol ish boshladi. Londongacha yetib kelgan xabarlarga koʻra, jamoa rahbariyati Italiyaning Yuventus klubi safida toʻp surayotgan iqtidorli yarimhimoyachi Kenan Yildizga eʼtibor qaratgan. Mazkur qadam klubning hujum chizigʻini yangi bosqichga olib chiqish rejalarining bir qismi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
La Stampa nashri tarqatgan maʼlumotlarga tayanib aytganda, "kanonirlar" dastlab Real Madrid yulduzi Vinicius Juniorni oʻz safiga qoʻshib olishni asosiy maqsad qilib qoʻygandi. Biroq braziliyalik futbolchi qirollik klubi bilan yangi koʻp yillik shartnoma imzolagach, bu transfer orzusi barbod boʻldi. Shundan soʻng London klubi skautlari eʼtiborlarini darhol boshqa muqobil variantga qaratdi.
Turkiya terma jamoasi iqtidori London nishonida2005 yilda tugʻilgan turkiyalik yosh futbolchi Kenan Yildiz qisqa fursat ichida Yevropa futbolida katta eʼtirofga sazovor boʻldi. Ayni paytda u Yuventus safida 10-raqam ostida harakat qilmoqda va oʻzining serqirra oʻyini bilan jamoaning yetakchilaridan biriga aylandi. Ayniqsa, uning xalqaro maydonlar va Turkiya terma jamoasidagi ishonchli harakatlari Yevropaning top-klublari eʼtiborini tortdi.
Arsenal jamoasi hujum chizigʻiga kuch qoʻshish uchun aynan shunday sergʻayrat va texnikali futbolchini qidirayotgan edi. Shu sababli, Yildiz ingliz klubining transfer roʻyxatida eng yuqori oʻrinlardan birini egallab turibdi. Murabbiylar shtabi yosh iqtidorning salohiyatini yuqori baholamoqda va uning Premyer-ligada tez moslashib ketishiga ishonch bildirmoqda.
Turinliklarning qatʼiy pozitsiyasiBiroq Italiya grandi Yuventus oʻzining yosh yulduzini osongina qoʻyib yuborish niyatida emas. Turin klubi rahbariyati Yildiz jamoaning kelajagi ekanini tushungan holda, uni sotish haqidagi har qanday takliflarni rad etishga tayyor turibdi. Matbuot xabarlariga koʻra, "keksa sinyora" rahbariyati futbolchi uchun muzokara stoliga oʻtirishga faqat bitta shart bilangina rozi boʻladi.
Manbalarga koʻra, Kenan Yildizni oʻz safiga qoʻshib demoqchi boʻlgan klub 100 million yevrodan sezilarli darajada yuqori boʻlgan rasmiy taklifni taqdim etishi shart. Bunday ulkan summa Turin klubining pozitsiyasi qanchalik qatʼiy ekanini va futbolchi oddiy shartlarda sotilmasligini koʻrsatadi.
Hozircha Arsenal klubining bu qiziqishi rasmiy taklifga aylanganicha yoʻq. Biroq yaqin kunlarda transfer bozoridagi vaziyat yanada oydinlashishi va londonliklar Yuventus talabiga qanday javob qaytarishi maʼlum boʻlishi kutilmoqda. Agar kelishuv amalga oshsa, bu joriy mavsumdagi eng shov-shuvli transferlardan biriga aylanishi aniq.
…