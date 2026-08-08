Arsenal Kenan Yildiz transferini jiddiy oʻylamoqda

·112·Sport
Arsenal Kenan Yildiz transferini jiddiy oʻylamoqda
Qisqacha

Arsenal hujum chizig'ini kuchaytirish maqsadida Yuventus yarimhimoyachisi Kenan Yildizga qiziqish bildirmoqda, biroq hozircha rasmiy taklif yubormagan. 2005 yilda tug'ilgan futbolchi Yuventus safida 10-raqam ostida o'ynab, Turkiya terma jamoasidagi harakatlari bilan Yevropaning top-klublari e'tiborini tortgan. Yuventus Kenan Yildizni jamoaning kelajagi deb biladi va muzokaraga faqat 100 million yevrodan sezilarli darajada yuqori taklif bo'lsa rozi bo'lishi mumkin.

Angliya Premyer-ligasi yetakchilaridan biri boʻlgan Arsenal klubi hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida transfer bozorida faol ish boshladi. Londongacha yetib kelgan xabarlarga koʻra, jamoa rahbariyati Italiyaning Yuventus klubi safida toʻp surayotgan iqtidorli yarimhimoyachi Kenan Yildizga eʼtibor qaratgan. Mazkur qadam klubning hujum chizigʻini yangi bosqichga olib chiqish rejalarining bir qismi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

La Stampa nashri tarqatgan maʼlumotlarga tayanib aytganda, "kanonirlar" dastlab Real Madrid yulduzi Vinicius Juniorni oʻz safiga qoʻshib olishni asosiy maqsad qilib qoʻygandi. Biroq braziliyalik futbolchi qirollik klubi bilan yangi koʻp yillik shartnoma imzolagach, bu transfer orzusi barbod boʻldi. Shundan soʻng London klubi skautlari eʼtiborlarini darhol boshqa muqobil variantga qaratdi.

Turkiya terma jamoasi iqtidori London nishonida

2005 yilda tugʻilgan turkiyalik yosh futbolchi Kenan Yildiz qisqa fursat ichida Yevropa futbolida katta eʼtirofga sazovor boʻldi. Ayni paytda u Yuventus safida 10-raqam ostida harakat qilmoqda va oʻzining serqirra oʻyini bilan jamoaning yetakchilaridan biriga aylandi. Ayniqsa, uning xalqaro maydonlar va Turkiya terma jamoasidagi ishonchli harakatlari Yevropaning top-klublari eʼtiborini tortdi.

Arsenal jamoasi hujum chizigʻiga kuch qoʻshish uchun aynan shunday sergʻayrat va texnikali futbolchini qidirayotgan edi. Shu sababli, Yildiz ingliz klubining transfer roʻyxatida eng yuqori oʻrinlardan birini egallab turibdi. Murabbiylar shtabi yosh iqtidorning salohiyatini yuqori baholamoqda va uning Premyer-ligada tez moslashib ketishiga ishonch bildirmoqda.

Turinliklarning qatʼiy pozitsiyasi

Biroq Italiya grandi Yuventus oʻzining yosh yulduzini osongina qoʻyib yuborish niyatida emas. Turin klubi rahbariyati Yildiz jamoaning kelajagi ekanini tushungan holda, uni sotish haqidagi har qanday takliflarni rad etishga tayyor turibdi. Matbuot xabarlariga koʻra, "keksa sinyora" rahbariyati futbolchi uchun muzokara stoliga oʻtirishga faqat bitta shart bilangina rozi boʻladi.

Manbalarga koʻra, Kenan Yildizni oʻz safiga qoʻshib demoqchi boʻlgan klub 100 million yevrodan sezilarli darajada yuqori boʻlgan rasmiy taklifni taqdim etishi shart. Bunday ulkan summa Turin klubining pozitsiyasi qanchalik qatʼiy ekanini va futbolchi oddiy shartlarda sotilmasligini koʻrsatadi.

Hozircha Arsenal klubining bu qiziqishi rasmiy taklifga aylanganicha yoʻq. Biroq yaqin kunlarda transfer bozoridagi vaziyat yanada oydinlashishi va londonliklar Yuventus talabiga qanday javob qaytarishi maʼlum boʻlishi kutilmoqda. Agar kelishuv amalga oshsa, bu joriy mavsumdagi eng shov-shuvli transferlardan biriga aylanishi aniq.

ArsenalYuventusKenan YildizTransferPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35Real Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiReal Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiBugun, 00:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)