SpaceX Oyda sunʼiy yoʻldoshlar ishlab chiqaruvchi zavodlar qurishni rejalashtirmoqda
SpaceX Oy yuzasida sun'iy yo'ldoshlar va kosmik hisoblash infratuzilmasi uchun komponentlar ishlab chiqaruvchi avtomatlashtirilgan zavodlar qurishni rejalashtirmoqda. Ilon Maskning aytishicha, dastlab Oyga robotlar, uskunalar va qurilish materiallari yetkazilib, keyinchalik mustaqil sanoat bazasi shakllantiriladi.
Ixbt.com nashrining xabar berishicha, SpaceX kompaniyasi kelgusida Oy yuzasida sunʼiy yoʻldoshlar va kosmik hisoblash infratuzilmasi uchun zarur boʻlgan komponentlarni ishlab chiqaruvchi avtomatlashtirilgan zavodlarni barpo etish niyatida. Ushbu ulkan strategik konsepsiya kompaniyaning choraklik daromadlari boʻlib oʻtgan tarixiy hisobotida asosiy mavzulardan biri sifatida Ilon Mask tomonidan yana bir bor tasdiqlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, mazkur gʻoyaning amalga oshirilishi Starmind loyihasini kengaytirish hamda Starship koʻp martalik raketasining jadal rivojlanishi bilan chambarchas bogʻliq. Maskning soʻzlariga koʻra, kompaniya Oyga ulkan hajmdagi yuklarni yetkazib berishni rejalashtirmoqda va bu jarayonda robotlar asosiy yordamchiga aylanadi.
Avtonom sanoat bazasini yaratish bosqichlariDastlabki bosqichda Oyga koʻp miqdordagi uskunalar, robototexnika va qurilish materiallarini yetkazib berish, shundan soʻng esa bosqichma-bosqich mustaqil sanoat bazasini shakllantirish koʻzda tutilgan. Ushbu korxonalarda bevosita kosmosda sunʼiy intellekt hisob-kitoblarini bajarishga moʻljallangan Starmind sunʼiy yoʻldoshlari ishlab chiqarilishi kutilmoqda.
Uzoq muddatli istiqbolda SpaceX yaqin yer orbitalarida bunday apparatlarning ulkan guruhini — hatto bir milliongacha sunʼiy yoʻldoshni joylashtirishni maqsad qilgan. Ilon Maskning fikricha, vaqt oʻtishi bilan ishlab chiqarish jarayonining bir qismini Oyga koʻchirish maqsadga muvofiq boʻladi, chunki u yerdagi robotlar nafaqat apparatlarning oʻzini, balki quyosh panellari hamda radiatorlarni ham yasashi mumkin.
Infratuzilma va elektromagnit katapultaOyda ishlab chiqariladigan quyosh panellari hisoblash tizimlarini energiya bilan taʼminlasa, maxsus radiatorlar quvvatli uskunalardan ortiqcha issiqlikni chiqarib yuborish vazifasini bajaradi. Yanada ulkan tashabbuslardan biri bu — Oyda elektromagnit massa tezlatgichini, yaʼni raketa ishlatmasdan turib yuklarni bevosita kosmosga otib beruvchi ulkan «katapulta»ni qurish gʻoyasidir.
Oydagi past tortishish kuchi va atmosferaning deyarli yoʻqligi ushbu nazariy konsepsiyani Yerga nisbatan ancha real bajariladigan loyihaga aylantiradi. Agar barcha zarur komponentlar va sunʼiy yoʻldoshlar bevosita Oyda yasaladigan boʻlsa, SpaceX ularni Yer sirtidan ogʻir raketalarda tashish zaruriyatidan qutuladi.
Starship tizimining hal qiluvchi roliMazkur ulkan konsepsiyaning poydevori sifatida Starship transport tizimi xizmat qiladi. Aynan shu koʻp martalik tizim Oyga robotlar, uskunalar, qurilish texnikasi va sanoat infratuzilmasi uchun zarur xomashyolarni yetkazib berishi kerak. SpaceX Starship tizimining yuk koʻtarish quvvatini sezilarli darajada oshirish hamda toʻliq qayta foydalanish evaziga parvozlar tannarxini keskin pasaytirishni rejalashtirmoqda.
Hozirgi vaqtda kompaniya Raptor dvigatellari va Starship qismlarini ishlab chiqarish koʻlamini kengaytirib, yangi quvvatlarni barpo etmoqda va qoʻshimcha start maydonchalarini hozirlamoqda. Uzoq muddatli istiqbolda SpaceX yiliga minglab Starship parvozlarini amalga oshirish chastotasiga erishishni oʻz oldiga maqsad qilib qoʻygan.
…