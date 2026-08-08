SpaceX Oyda sunʼiy yoʻldoshlar ishlab chiqaruvchi zavodlar qurishni rejalashtirmoqda

·59·Texno
SpaceX Oyda sunʼiy yoʻldoshlar ishlab chiqaruvchi zavodlar qurishni rejalashtirmoqda
Qisqacha

SpaceX Oy yuzasida sun'iy yo'ldoshlar va kosmik hisoblash infratuzilmasi uchun komponentlar ishlab chiqaruvchi avtomatlashtirilgan zavodlar qurishni rejalashtirmoqda. Ilon Maskning aytishicha, dastlab Oyga robotlar, uskunalar va qurilish materiallari yetkazilib, keyinchalik mustaqil sanoat bazasi shakllantiriladi.

Ixbt.com nashrining xabar berishicha, SpaceX kompaniyasi kelgusida Oy yuzasida sunʼiy yoʻldoshlar va kosmik hisoblash infratuzilmasi uchun zarur boʻlgan komponentlarni ishlab chiqaruvchi avtomatlashtirilgan zavodlarni barpo etish niyatida. Ushbu ulkan strategik konsepsiya kompaniyaning choraklik daromadlari boʻlib oʻtgan tarixiy hisobotida asosiy mavzulardan biri sifatida Ilon Mask tomonidan yana bir bor tasdiqlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, mazkur gʻoyaning amalga oshirilishi Starmind loyihasini kengaytirish hamda Starship koʻp martalik raketasining jadal rivojlanishi bilan chambarchas bogʻliq. Maskning soʻzlariga koʻra, kompaniya Oyga ulkan hajmdagi yuklarni yetkazib berishni rejalashtirmoqda va bu jarayonda robotlar asosiy yordamchiga aylanadi.

Avtonom sanoat bazasini yaratish bosqichlari

Dastlabki bosqichda Oyga koʻp miqdordagi uskunalar, robototexnika va qurilish materiallarini yetkazib berish, shundan soʻng esa bosqichma-bosqich mustaqil sanoat bazasini shakllantirish koʻzda tutilgan. Ushbu korxonalarda bevosita kosmosda sunʼiy intellekt hisob-kitoblarini bajarishga moʻljallangan Starmind sunʼiy yoʻldoshlari ishlab chiqarilishi kutilmoqda.

Uzoq muddatli istiqbolda SpaceX yaqin yer orbitalarida bunday apparatlarning ulkan guruhini — hatto bir milliongacha sunʼiy yoʻldoshni joylashtirishni maqsad qilgan. Ilon Maskning fikricha, vaqt oʻtishi bilan ishlab chiqarish jarayonining bir qismini Oyga koʻchirish maqsadga muvofiq boʻladi, chunki u yerdagi robotlar nafaqat apparatlarning oʻzini, balki quyosh panellari hamda radiatorlarni ham yasashi mumkin.

Infratuzilma va elektromagnit katapulta

Oyda ishlab chiqariladigan quyosh panellari hisoblash tizimlarini energiya bilan taʼminlasa, maxsus radiatorlar quvvatli uskunalardan ortiqcha issiqlikni chiqarib yuborish vazifasini bajaradi. Yanada ulkan tashabbuslardan biri bu — Oyda elektromagnit massa tezlatgichini, yaʼni raketa ishlatmasdan turib yuklarni bevosita kosmosga otib beruvchi ulkan «katapulta»ni qurish gʻoyasidir.

Oydagi past tortishish kuchi va atmosferaning deyarli yoʻqligi ushbu nazariy konsepsiyani Yerga nisbatan ancha real bajariladigan loyihaga aylantiradi. Agar barcha zarur komponentlar va sunʼiy yoʻldoshlar bevosita Oyda yasaladigan boʻlsa, SpaceX ularni Yer sirtidan ogʻir raketalarda tashish zaruriyatidan qutuladi.

Starship tizimining hal qiluvchi roli

Mazkur ulkan konsepsiyaning poydevori sifatida Starship transport tizimi xizmat qiladi. Aynan shu koʻp martalik tizim Oyga robotlar, uskunalar, qurilish texnikasi va sanoat infratuzilmasi uchun zarur xomashyolarni yetkazib berishi kerak. SpaceX Starship tizimining yuk koʻtarish quvvatini sezilarli darajada oshirish hamda toʻliq qayta foydalanish evaziga parvozlar tannarxini keskin pasaytirishni rejalashtirmoqda.

Hozirgi vaqtda kompaniya Raptor dvigatellari va Starship qismlarini ishlab chiqarish koʻlamini kengaytirib, yangi quvvatlarni barpo etmoqda va qoʻshimcha start maydonchalarini hozirlamoqda. Uzoq muddatli istiqbolda SpaceX yiliga minglab Starship parvozlarini amalga oshirish chastotasiga erishishni oʻz oldiga maqsad qilib qoʻygan.

SpaceXIlon MaskStarshipKosmosTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaOnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaBugun, 06:54Koinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiKoinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiBugun, 04:28Darknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiDarknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiBugun, 03:20Amazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinAmazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinBugun, 02:22Redmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranRedmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranBugun, 01:29OpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiOpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi