Barboza: O‘zbekiston Kongo DRdan kuchliroq, Portugaliyani juda qiyin o‘yin kutmoqda
Jahon chempionati doirasida bo‘lib o‘tadigan Portugaliya va O‘zbekiston milliy terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv oldidan portugaliyalik taniqli futbol agenti Paulu Barboza o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. "Sport-Ekspress" nashri keltirgan xabarga ko‘ra, ekspert bo‘lajak bahsda o‘z milliy jamoasining imkoniyatlariga shubha bilan qaramoqda va O‘zbekiston vakillarining salohiyatini yuqori baholamoqda.
O‘zbekiston Kongo DRdan kuchliroq jamoa
Paulu Barboza O‘zbekiston terma jamoasining ilk turda Kolumbiyaga qarshi ko‘rsatgan o‘yinini kuzatgani va undan ijobiy taassurot olganini yashirib o‘tirmadi. O‘zbekiston o‘sha bahsda mag‘lubiyatga uchragan bo‘lsa-da, o‘zining mazmunli futboli bilan ko‘plab xalqaro mutaxassislarning diqqat markaziga tushgan edi.
"Agar Portugaliyaning Kongo DRga qarshi o‘yinidan kelib chiqadigan bo‘lsak, jamoamizning g‘alabasiga ishonchim komil emas. Men O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi bahsini tomosha qildim. Mening fikrimcha, O‘zbekiston Kongo DRdan kuchliroq jamoa. Kolumbiya haqida esa gapirmasa ham bo‘ladi. Portugaliyani juda qiyin o‘yin kutmoqda", — dedi portugaliyalik agent.
Portugaliya tarkib va hujumda o‘zgarishlar qilishi shart
Portugaliya terma jamoasi mundialdagi ilk uchrashuvida Kongo DR bilan kutilmaganda 1:1 hisobida durang o‘ynab, ochko yo‘qotgan edi. Barboza o‘z terma jamoasining yetakchi futbolchilari, xususan, Bernardu Silva va Vitinyaning harakatlariga to‘xtalib, tarkibdagi ayrim o‘yinchilar hozirda optimal sport formasida emasligini ta’kidladi.
Agentning fikricha, Portugaliya terma jamoasi muvaffaqiyat qozonishni istasa, quyidagi jihatlarga e’tibor qaratishi lozim:
Jamoa tarkibini qayta ko‘rib chiqish;
Hujum chizig‘idagi o‘yin uslubini zudlik bilan o‘zgartirish.
Eslatib o‘tamiz, K guruhidagi vaziyatni sezilarli darajada o‘zgartirib yuborishi mumkin bo‘lgan Portugaliya — O‘zbekiston uchrashuvi 23 iyun kuni bo‘lib o‘tadi. Muxlislar ushbu bahsda har ikki jamoadan faqat g‘alaba uchun shiddatli kurash kutishmoqda.
…