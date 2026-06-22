Barboza: O‘zbekiston Kongo DRdan kuchliroq, Portugaliyani juda qiyin o‘yin kutmoqda

·84·Sport
Barboza: O‘zbekiston Kongo DRdan kuchliroq, Portugaliyani juda qiyin o‘yin kutmoqda

Jahon chempionati doirasida bo‘lib o‘tadigan Portugaliya va O‘zbekiston milliy terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv oldidan portugaliyalik taniqli futbol agenti Paulu Barboza o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. "Sport-Ekspress" nashri keltirgan xabarga ko‘ra, ekspert bo‘lajak bahsda o‘z milliy jamoasining imkoniyatlariga shubha bilan qaramoqda va O‘zbekiston vakillarining salohiyatini yuqori baholamoqda.

O‘zbekiston Kongo DRdan kuchliroq jamoa

Paulu Barboza O‘zbekiston terma jamoasining ilk turda Kolumbiyaga qarshi ko‘rsatgan o‘yinini kuzatgani va undan ijobiy taassurot olganini yashirib o‘tirmadi. O‘zbekiston o‘sha bahsda mag‘lubiyatga uchragan bo‘lsa-da, o‘zining mazmunli futboli bilan ko‘plab xalqaro mutaxassislarning diqqat markaziga tushgan edi.

"Agar Portugaliyaning Kongo DRga qarshi o‘yinidan kelib chiqadigan bo‘lsak, jamoamizning g‘alabasiga ishonchim komil emas. Men O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi bahsini tomosha qildim. Mening fikrimcha, O‘zbekiston Kongo DRdan kuchliroq jamoa. Kolumbiya haqida esa gapirmasa ham bo‘ladi. Portugaliyani juda qiyin o‘yin kutmoqda", — dedi portugaliyalik agent.

Portugaliya tarkib va hujumda o‘zgarishlar qilishi shart

Portugaliya terma jamoasi mundialdagi ilk uchrashuvida Kongo DR bilan kutilmaganda 1:1 hisobida durang o‘ynab, ochko yo‘qotgan edi. Barboza o‘z terma jamoasining yetakchi futbolchilari, xususan, Bernardu Silva va Vitinyaning harakatlariga to‘xtalib, tarkibdagi ayrim o‘yinchilar hozirda optimal sport formasida emasligini ta’kidladi.

Agentning fikricha, Portugaliya terma jamoasi muvaffaqiyat qozonishni istasa, quyidagi jihatlarga e’tibor qaratishi lozim:

  • Jamoa tarkibini qayta ko‘rib chiqish;

  • Hujum chizig‘idagi o‘yin uslubini zudlik bilan o‘zgartirish.

Eslatib o‘tamiz, K guruhidagi vaziyatni sezilarli darajada o‘zgartirib yuborishi mumkin bo‘lgan Portugaliya — O‘zbekiston uchrashuvi 23 iyun kuni bo‘lib o‘tadi. Muxlislar ushbu bahsda har ikki jamoadan faqat g‘alaba uchun shiddatli kurash kutishmoqda.

PortugalO'zbekistonPaulo BarbozaBernardo SilvaKolumbiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston — Portugaliya uchrashuvini kimlar sharhlaydi?O‘zbekiston — Portugaliya uchrashuvini kimlar sharhlaydi?Bugun, 16:52Alexia Putellas yangi jamoasini tanlamoqda: Ikki karra «Oltin toʻp» sohibasi qayerga yoʻl oladi?Alexia Putellas yangi jamoasini tanlamoqda: Ikki karra «Oltin toʻp» sohibasi qayerga yoʻl oladi?Bugun, 16:30Alan Shearer: Roberto Martinez Cristiano Ronaldoʼni zaxiraga olishga qoʻrqishi mumkinAlan Shearer: Roberto Martinez Cristiano Ronaldoʼni zaxiraga olishga qoʻrqishi mumkinBugun, 16:16Ganalik afsun-joduchi Harry Kane va Angliya terma jamoasiga tahdid qilmoqdaGanalik afsun-joduchi Harry Kane va Angliya terma jamoasiga tahdid qilmoqdaBugun, 15:57JCH-2026. Belgiya - Eron (uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni tomosha qiling)JCH-2026. Belgiya - Eron (uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni tomosha qiling)Bugun, 15:52Fabio Kannavaro O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan rejalarini aytdiFabio Kannavaro O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan rejalarini aytdiBugun, 15:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi