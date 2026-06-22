O‘zbekiston — Portugaliya uchrashuvini kimlar sharhlaydi?
Jahon chempionati guruh bosqichi doirasidagi O‘zbekiston va Portugaliya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi o‘ta muhim bahs boshlanishiga oz vaqt qolmoqda. Futbol muxlislari uchun mazkur tarixiy o‘yinni qaysi sharhlovchilar sharhlab borishi ma’lum bo‘ldi. Sharhlovchi Murod Rizayev o‘zining Telegram kanali orqali ushbu uchrashuvda ishlaydigan hamkasblari nomini e’lon qildi.
«Sport» telekanalida Mirzahakim To‘xtamirzayev sharhi
Portugaliya va O‘zbekiston milliy jamoalari o‘rtasidagi hayajonli bellashuv 23 iyun kuni soat 21:50 da «Sport» telekanali orqali jonli efirda namoyish etiladi. Ushbu markaziy uchrashuvni millionlab muxlislar uchun taniqli va tajribali sharhlovchi Mirzahakim To‘xtamirzayev sharhlab boradi.
Xayrulla Hamidov va Davron Fayziyev to‘g‘ridan to‘g‘ri stadiondan ishlashadi
Shuningdek, «Futbol TV» va «Zo‘r TV» telekanallari ham o‘zbek futboli ishqibozlari uchun mazkur o‘yindan maxsus translyatsiya tashkil etmoqda. Ushbu kanallar efirida bahsni taniqli sharhlovchilar Xayrulla Hamidov hamda Davron Fayziyev bevosita AQSHdagi stadionning o‘zidan turib, jonli tarzda sharhlab borishadi.
Har ikki jamoa uchun ortga yo‘l yo‘q
Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston milliy jamoasi Jahon chempionati guruh bosqichidagi ilk turda Kolumbiyaga 1:3 hisobida mag‘lub bo‘lgan edi. Portugaliya esa Kongo DRga qarshi bahsda kutilmaganda 1:1 hisobidagi durang bilan kifoyalangan. Guruhdagi vaziyatni inobatga olsak, navbatdagi ushbu to‘qnashuv turnirdagi keyingi taqdirni belgilab beruvchi juda muhim ahamiyatga ega.
…