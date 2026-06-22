O‘zbekiston — Portugaliya uchrashuvini kimlar sharhlaydi?

·44·Sport
O‘zbekiston — Portugaliya uchrashuvini kimlar sharhlaydi?

Jahon chempionati guruh bosqichi doirasidagi O‘zbekiston va Portugaliya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi o‘ta muhim bahs boshlanishiga oz vaqt qolmoqda. Futbol muxlislari uchun mazkur tarixiy o‘yinni qaysi sharhlovchilar sharhlab borishi ma’lum bo‘ldi. Sharhlovchi Murod Rizayev o‘zining Telegram kanali orqali ushbu uchrashuvda ishlaydigan hamkasblari nomini e’lon qildi.

«Sport» telekanalida Mirzahakim To‘xtamirzayev sharhi

Portugaliya va O‘zbekiston milliy jamoalari o‘rtasidagi hayajonli bellashuv 23 iyun kuni soat 21:50 da «Sport» telekanali orqali jonli efirda namoyish etiladi. Ushbu markaziy uchrashuvni millionlab muxlislar uchun taniqli va tajribali sharhlovchi Mirzahakim To‘xtamirzayev sharhlab boradi.

Xayrulla Hamidov va Davron Fayziyev to‘g‘ridan to‘g‘ri stadiondan ishlashadi

Shuningdek, «Futbol TV» va «Zo‘r TV» telekanallari ham o‘zbek futboli ishqibozlari uchun mazkur o‘yindan maxsus translyatsiya tashkil etmoqda. Ushbu kanallar efirida bahsni taniqli sharhlovchilar Xayrulla Hamidov hamda Davron Fayziyev bevosita AQSHdagi stadionning o‘zidan turib, jonli tarzda sharhlab borishadi.

Har ikki jamoa uchun ortga yo‘l yo‘q

Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston milliy jamoasi Jahon chempionati guruh bosqichidagi ilk turda Kolumbiyaga 1:3 hisobida mag‘lub bo‘lgan edi. Portugaliya esa Kongo DRga qarshi bahsda kutilmaganda 1:1 hisobidagi durang bilan kifoyalangan. Guruhdagi vaziyatni inobatga olsak, navbatdagi ushbu to‘qnashuv turnirdagi keyingi taqdirni belgilab beruvchi juda muhim ahamiyatga ega.

UzbekistanPortugaliyaMirzahakim To‘xtamirzayevXayrulla HamidovDavron Fayziyev
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamin Yamal: «Men uchun shaxsiy natijadan ko‘ra jamoaviy g‘alaba muhim»Lamin Yamal: «Men uchun shaxsiy natijadan ko‘ra jamoaviy g‘alaba muhim»Bugun, 17:22Chelsi Mayk Menyan transferi boʻyicha muzokaralarni jadallashtirdiChelsi Mayk Menyan transferi boʻyicha muzokaralarni jadallashtirdiBugun, 17:17Alexia Putellas yangi jamoasini tanlamoqda: Ikki karra «Oltin toʻp» sohibasi qayerga yoʻl oladi?Alexia Putellas yangi jamoasini tanlamoqda: Ikki karra «Oltin toʻp» sohibasi qayerga yoʻl oladi?Bugun, 16:30Alan Shearer: Roberto Martinez Cristiano Ronaldoʼni zaxiraga olishga qoʻrqishi mumkinAlan Shearer: Roberto Martinez Cristiano Ronaldoʼni zaxiraga olishga qoʻrqishi mumkinBugun, 16:16Barboza: O‘zbekiston Kongo DRdan kuchliroq, Portugaliyani juda qiyin o‘yin kutmoqdaBarboza: O‘zbekiston Kongo DRdan kuchliroq, Portugaliyani juda qiyin o‘yin kutmoqdaBugun, 16:07Ganalik afsun-joduchi Harry Kane va Angliya terma jamoasiga tahdid qilmoqdaGanalik afsun-joduchi Harry Kane va Angliya terma jamoasiga tahdid qilmoqdaBugun, 15:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi