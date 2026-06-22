Yaponiya taksi bozori inqirozda: Go kompaniyasi robotaksilar orqali muammoni hal qilmoqchi

·11·Avto
Yaponiya taksi bozori inqirozda: Go kompaniyasi robotaksilar orqali muammoni hal qilmoqchi

Yaponiyaning eng yirik taksi buyurtma qilish xizmati hisoblangan Go kompaniyasi mamlakatda joriy yilning eng yirik IPO (aksiyalarni ommaviy joylashtirish) jarayonini yakunladi. Kompaniya birja orqali 88,6 milliard iena (taxminan 553 million dollar) miqdorida mablagʻ jalb qilishga muvaffaq boʻldi. Ushbu ulkan sarmoya Yaponiya transport tizimidagi eng ogʻriqli nuqta — haydovchilar yetishmovchiligini bartaraf etish uchun robotaksilarni rivojlantirishga yoʻnaltiriladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Go kompaniyasining birjaga chiqishi Yaponiyadagi soʻnggi yillardagi eng sust IPO mavsumi fonida yuz berdi. Jarayonda yirik xalqaro investorlar ishtirok etgan boʻlsa-da, debyutdan soʻng aksiyalar narxi biroz pasayib, 2400 ienadan 2314 ienaga tushdi. Shunga qaramay, kompaniya rahbariyati olingan mablagʻlarni haydovchisiz transport vositalari boʻyicha tadqiqotlar va yangi aktivlarni sotib olishga sarflashni rejalashtirmoqda.

Demografik inqiroz va haydovchilar tanqisligi

Robotaksilarga tikilgan tikish shunchaki texnologik poyga emas, balki Yaponiyadagi oʻtkir demografik muammo bilan bogʻliq. Yaponiya Yer, infratuzilma, transport va turizm vazirligi maʼlumotlariga koʻra, soʻnggi yillarda mamlakatda taksi haydovchilari soni qariyb 20 foizga qisqargan. Aholining qarishi va yoshlarning bu sohaga qiziqmasligi kadrlar tanqisligini chuqurlashtirmoqda.

Hatto 2024-yildan boshlab Yaponiyada ruxsat berilgan birgalikda yurish (ride-sharing) xizmatlari ham qatʼiy cheklovlar tufayli muammoni hal qila olmadi. Shu sababli, Go kompaniyasi kelajakni toʻliq avtonom boshqariladigan avtomobillarda koʻrmoqda. Kompaniya hozirda Yaponiyaning 47 ta prefekturasidan 46 tasida faoliyat yuritadi va bozorning 80 foizini nazorat qiladi.

Xalqaro hamkorlik va raqobat

Go kompaniyasi haydovchisiz texnologiyalarni rivojlantirishda Alphabet xoldingiga qarashli Waymo hamda Yaponiyaning Nihon Kotsu taksoparki bilan hamkorlik qilmoqda. Kompaniya bosh direktori Hiroshi Nakajima avvalroq taʼkidlaganidek, Go avtopilot tizimlarini mustaqil ishlab chiqmoqchi emas, balki tayyor texnologiyalarni integratsiya qilish yoʻlidan boradi.

Yaponiya bozorida robotaksilar yoʻnalishida raqobat ham kuchayib bormoqda. Kelgusi yillarda quyidagi loyihalar amalga oshirilishi kutilmoqda:

  • Uber, Wayve va Nissan hamkorligida 2026-yilgacha Tokioda robotaksilarni sinovdan oʻtkazish;
  • Nissan Leaf elektromobillarida Wayve kompaniyasining AI Driver sunʼiy intellekt tizimidan foydalanish;
  • Didi Mobility Japan va SoftBank tomonidan xorijiy turistlar uchun maxsus avtonom yechimlar taqdim etilishi.
Hozircha Go kompaniyasi anʼanaviy biznesini ham kengaytirmoqda. Xususan, Kakao T, Alipay va WeChat Pay bilan hamkorlik oʻrnatilgan boʻlib, bu Janubiy Koreya, Xitoy va Tayvandan kelgan sayyohlarga oʻzlarining odatiy ilovalari orqali Yaponiyada taksi chaqirish imkonini beradi. Toʻliq haydovchisiz rejimga oʻtish esa texnologiyalar xavfsizligi tasdiqlangach va tegishli ruxsatnomalar olingach amalga oshiriladi.

YaponiyaTaksiRobotaksiIPOAvtopilot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hyundai robototexnika sohasida mutlaq hukmronlikka intilmoqda: Boston Dynamics toʻliq sotib olindiHyundai robototexnika sohasida mutlaq hukmronlikka intilmoqda: Boston Dynamics toʻliq sotib olindiBugun, 13:57«OZB» seriyali yangi avtoraqamlar sotuvga chiqdi«OZB» seriyali yangi avtoraqamlar sotuvga chiqdiBugun, 12:34Renault Megane E-Tech yangilandi: Endi u sportcha qiyofa va kengaytirilgan masofaga egaRenault Megane E-Tech yangilandi: Endi u sportcha qiyofa va kengaytirilgan masofaga egaBugun, 11:28Stellantis robotaksilar bozoriga kirmoqda: Yangi STLA One platformasi taqdim etiladiStellantis robotaksilar bozoriga kirmoqda: Yangi STLA One platformasi taqdim etiladiBugun, 09:25AQSHda Ford Edge krossoverlarini sotishda muammolar yuzaga kelmoqdaAQSHda Ford Edge krossoverlarini sotishda muammolar yuzaga kelmoqdaBugun, 00:22Ot kuchi tushunchasi: Nega zamonaviy avtomobillar quvvati hanuzgacha 18-asr oʻlchovida?Ot kuchi tushunchasi: Nega zamonaviy avtomobillar quvvati hanuzgacha 18-asr oʻlchovida?Kecha, 20:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi