Yaponiya taksi bozori inqirozda: Go kompaniyasi robotaksilar orqali muammoni hal qilmoqchi
Yaponiyaning eng yirik taksi buyurtma qilish xizmati hisoblangan Go kompaniyasi mamlakatda joriy yilning eng yirik IPO (aksiyalarni ommaviy joylashtirish) jarayonini yakunladi. Kompaniya birja orqali 88,6 milliard iena (taxminan 553 million dollar) miqdorida mablagʻ jalb qilishga muvaffaq boʻldi. Ushbu ulkan sarmoya Yaponiya transport tizimidagi eng ogʻriqli nuqta — haydovchilar yetishmovchiligini bartaraf etish uchun robotaksilarni rivojlantirishga yoʻnaltiriladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Go kompaniyasining birjaga chiqishi Yaponiyadagi soʻnggi yillardagi eng sust IPO mavsumi fonida yuz berdi. Jarayonda yirik xalqaro investorlar ishtirok etgan boʻlsa-da, debyutdan soʻng aksiyalar narxi biroz pasayib, 2400 ienadan 2314 ienaga tushdi. Shunga qaramay, kompaniya rahbariyati olingan mablagʻlarni haydovchisiz transport vositalari boʻyicha tadqiqotlar va yangi aktivlarni sotib olishga sarflashni rejalashtirmoqda.
Demografik inqiroz va haydovchilar tanqisligiRobotaksilarga tikilgan tikish shunchaki texnologik poyga emas, balki Yaponiyadagi oʻtkir demografik muammo bilan bogʻliq. Yaponiya Yer, infratuzilma, transport va turizm vazirligi maʼlumotlariga koʻra, soʻnggi yillarda mamlakatda taksi haydovchilari soni qariyb 20 foizga qisqargan. Aholining qarishi va yoshlarning bu sohaga qiziqmasligi kadrlar tanqisligini chuqurlashtirmoqda.
Hatto 2024-yildan boshlab Yaponiyada ruxsat berilgan birgalikda yurish (ride-sharing) xizmatlari ham qatʼiy cheklovlar tufayli muammoni hal qila olmadi. Shu sababli, Go kompaniyasi kelajakni toʻliq avtonom boshqariladigan avtomobillarda koʻrmoqda. Kompaniya hozirda Yaponiyaning 47 ta prefekturasidan 46 tasida faoliyat yuritadi va bozorning 80 foizini nazorat qiladi.
Xalqaro hamkorlik va raqobatGo kompaniyasi haydovchisiz texnologiyalarni rivojlantirishda Alphabet xoldingiga qarashli Waymo hamda Yaponiyaning Nihon Kotsu taksoparki bilan hamkorlik qilmoqda. Kompaniya bosh direktori Hiroshi Nakajima avvalroq taʼkidlaganidek, Go avtopilot tizimlarini mustaqil ishlab chiqmoqchi emas, balki tayyor texnologiyalarni integratsiya qilish yoʻlidan boradi.
Yaponiya bozorida robotaksilar yoʻnalishida raqobat ham kuchayib bormoqda. Kelgusi yillarda quyidagi loyihalar amalga oshirilishi kutilmoqda:
- Uber, Wayve va Nissan hamkorligida 2026-yilgacha Tokioda robotaksilarni sinovdan oʻtkazish;
- Nissan Leaf elektromobillarida Wayve kompaniyasining AI Driver sunʼiy intellekt tizimidan foydalanish;
- Didi Mobility Japan va SoftBank tomonidan xorijiy turistlar uchun maxsus avtonom yechimlar taqdim etilishi.
…