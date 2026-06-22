Boeing va Airbus raqibi yangi bosqichda: COMAC C919-600 sinovlari boshlandi
Xitoyning aviatsiya sanoati global bozorda Boeing va Airbus kabi gigantlar bilan raqobatlashish yoʻlida navbatdagi muhim qadamni tashladi. COMAC korporatsiyasi oʻzining tor fyuzelyajli C919 laynerining maxsus modifikatsiyasi — C919-600 rusumli samolyotini yer usti sinovlaridan oʻtkazishni boshladi. Ushbu yangilik Xitoy aviatsiya texnologiyalarining nafaqat standart yoʻnalishlarda, balki murakkab iqlim sharoitlarida ham oʻz oʻrnini topayotganini koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratlarga koʻra, yangi havo kemasining ilk taksi (taxiing) sinovlari COMAC korporatsiyasining Shanhaydagi ishlab chiqarish maydonchasida boʻlib oʻtmoqda. C919-600 modeli bazaviy laynerning qisqartirilgan versiyasi boʻlib, u asosan baland togʻli hududlarda joylashgan aeroportlarda xizmat koʻrsatishga moʻljallangan. Bu loyiha Tibet Airlines aviakompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
Togʻli hududlar uchun maxsus texnologiyaBaland togʻli aeroportlarda parvozlarni amalga oshirish samolyotlardan oʻziga xos texnik xususiyatlarni talab qiladi. Dengiz sathidan balandda joylashgan hududlarda havo siyrak boʻlgani sababli, dvigatellarning samaradorligi pasayadi va aerodinamik koʻrsatkichlar oʻzgaradi. Shuningdek, murakkab relyef sharoitida uchish va qoʻnish jarayonlari uchun samolyot yuqori manyovrchanlik qobiliyatiga ega boʻlishi shart.
COMAC muhandislari aynan shu omillarni hisobga olgan holda C919-600 modelini ishlab chiqishgan. Mazkur "Plateau Version" (Yassitogʻlik versiyasi) Xitoyning gʻarbiy hududlarida, xususan, Tibet togʻligida joylashgan aeroportlar oʻrtasidagi havo qatnovini yaxshilashga xizmat qiladi. Bu esa mamlakatning ichki transport tizimini yanada mustahkamlash imkonini beradi.
Hozircha C919-600 modelining aniq texnik tavsiflari va yoʻlovchi sigʻimi haqidagi maʼlumotlar toʻliq ochiqlanmagan. Biroq, yer usti sinovlarining boshlanishi loyihaning sertifikatlashtirish va parvoz sinovlari bosqichiga yaqinlashganidan dalolat beradi. Mutaxassislarning fikricha, qisqartirilgan fyuzelyaj samolyotning ogʻirligini kamaytiradi va unga murakkab sharoitlarda koʻproq quvvat zaxirasini beradi.
Xitoyning ushbu strategiyasi Boeing 737 va Airbus A320 kabi dunyodagi eng ommabop modellarga munosib muqobil yaratishni maqsad qilgan. Oʻzbekiston kabi togʻli hududlari mavjud boʻlgan va aviatsiya parkini yangilayotgan mamlakatlar uchun ham kelajakda bunday ixtisoslashgan laynerlar qiziqish uygʻotishi mumkin. COMAC oʻzining ushbu yangi ishlanmasi bilan nafaqat ichki bozorda, balki xalqaro maydonda ham oʻz mavqeini mustahkamlashni koʻzlamoqda.
…