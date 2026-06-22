Boeing va Airbus raqibi yangi bosqichda: COMAC C919-600 sinovlari boshlandi

·69·Texno
Boeing va Airbus raqibi yangi bosqichda: COMAC C919-600 sinovlari boshlandi

Xitoyning aviatsiya sanoati global bozorda Boeing va Airbus kabi gigantlar bilan raqobatlashish yoʻlida navbatdagi muhim qadamni tashladi. COMAC korporatsiyasi oʻzining tor fyuzelyajli C919 laynerining maxsus modifikatsiyasi — C919-600 rusumli samolyotini yer usti sinovlaridan oʻtkazishni boshladi. Ushbu yangilik Xitoy aviatsiya texnologiyalarining nafaqat standart yoʻnalishlarda, balki murakkab iqlim sharoitlarida ham oʻz oʻrnini topayotganini koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratlarga koʻra, yangi havo kemasining ilk taksi (taxiing) sinovlari COMAC korporatsiyasining Shanhaydagi ishlab chiqarish maydonchasida boʻlib oʻtmoqda. C919-600 modeli bazaviy laynerning qisqartirilgan versiyasi boʻlib, u asosan baland togʻli hududlarda joylashgan aeroportlarda xizmat koʻrsatishga moʻljallangan. Bu loyiha Tibet Airlines aviakompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.

Togʻli hududlar uchun maxsus texnologiya

Baland togʻli aeroportlarda parvozlarni amalga oshirish samolyotlardan oʻziga xos texnik xususiyatlarni talab qiladi. Dengiz sathidan balandda joylashgan hududlarda havo siyrak boʻlgani sababli, dvigatellarning samaradorligi pasayadi va aerodinamik koʻrsatkichlar oʻzgaradi. Shuningdek, murakkab relyef sharoitida uchish va qoʻnish jarayonlari uchun samolyot yuqori manyovrchanlik qobiliyatiga ega boʻlishi shart.

COMAC muhandislari aynan shu omillarni hisobga olgan holda C919-600 modelini ishlab chiqishgan. Mazkur "Plateau Version" (Yassitogʻlik versiyasi) Xitoyning gʻarbiy hududlarida, xususan, Tibet togʻligida joylashgan aeroportlar oʻrtasidagi havo qatnovini yaxshilashga xizmat qiladi. Bu esa mamlakatning ichki transport tizimini yanada mustahkamlash imkonini beradi.

Hozircha C919-600 modelining aniq texnik tavsiflari va yoʻlovchi sigʻimi haqidagi maʼlumotlar toʻliq ochiqlanmagan. Biroq, yer usti sinovlarining boshlanishi loyihaning sertifikatlashtirish va parvoz sinovlari bosqichiga yaqinlashganidan dalolat beradi. Mutaxassislarning fikricha, qisqartirilgan fyuzelyaj samolyotning ogʻirligini kamaytiradi va unga murakkab sharoitlarda koʻproq quvvat zaxirasini beradi.

Xitoyning ushbu strategiyasi Boeing 737 va Airbus A320 kabi dunyodagi eng ommabop modellarga munosib muqobil yaratishni maqsad qilgan. Oʻzbekiston kabi togʻli hududlari mavjud boʻlgan va aviatsiya parkini yangilayotgan mamlakatlar uchun ham kelajakda bunday ixtisoslashgan laynerlar qiziqish uygʻotishi mumkin. COMAC oʻzining ushbu yangi ishlanmasi bilan nafaqat ichki bozorda, balki xalqaro maydonda ham oʻz mavqeini mustahkamlashni koʻzlamoqda.

COMACC919AviatsiyaXitoyTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy A24 egalari uchun kutilmagan sovgʻa: One UI 8.5 yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A24 egalari uchun kutilmagan sovgʻa: One UI 8.5 yangilanishi chiqdiBugun, 16:54Olimlar dunyodagi eng yirik lazerni yanada kuchliroq qilish usulini topishdiOlimlar dunyodagi eng yirik lazerni yanada kuchliroq qilish usulini topishdiBugun, 15:26Nega suv teflonda dumalaydi, shishada esa yoyiladi: Olimlar ilk bor molekulyar sababni topdiNega suv teflonda dumalaydi, shishada esa yoyiladi: Olimlar ilk bor molekulyar sababni topdiBugun, 14:57Toshkentda kelajak texnologiyasi: humanoid robotlar zavodi qurilishi boshlandiToshkentda kelajak texnologiyasi: humanoid robotlar zavodi qurilishi boshlandiBugun, 14:34iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqdaiPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqdaBugun, 14:20Wildberries yangi xizmatni yoʻlga qoʻydi: Endi texnikalarni oʻrnatib berish ham mumkinWildberries yangi xizmatni yoʻlga qoʻydi: Endi texnikalarni oʻrnatib berish ham mumkinBugun, 13:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi