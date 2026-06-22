23 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

·48·Iqtisodiyot
23 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 23 iyun kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 68,19 so‘mga arzonlab, 11 990,26 so‘mga tushdi.

• Yevro 80,54 so‘mga arzonlab, 13 738,44 so‘mga tushdi.
• Rossiya rubli 1,81 so‘mga arzonlab, 162,23 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 97,45 so‘mga arzonlab, 15 861,91 so‘mga tushdi.
• Yapon iyenasi 0,64 so‘mga arzonlab, 74,13 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 117,79 so‘mga arzonlab, 14 846,78 so‘mga tushdi.
• Xitoy yuani 11,43 so‘mga arzonlab, 1 769,91 so‘mga tushdi.

O'zbekiston Markaziy bankiO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonliklar pulni nimaga sarflashni rejalashtirmoqda?O‘zbekistonliklar pulni nimaga sarflashni rejalashtirmoqda?Bugun, 11:2023 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaBugun, 10:37O‘zbekistonda farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi ortdiO‘zbekistonda farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi ortdiKecha, 17:37O‘zbekiston eng ko‘p qaysi davlatlarga mahsulot eksport qilmoqda?O‘zbekiston eng ko‘p qaysi davlatlarga mahsulot eksport qilmoqda?Kecha, 17:31O‘zbekiston va Germaniya: Strategik hamkorlikni mustahkamlash va yangi loyihalarO‘zbekiston va Germaniya: Strategik hamkorlikni mustahkamlash va yangi loyihalarKecha, 17:17Besh oylik soliq auditlarida 5,5 trln so‘mlik qoidabuzarlik aniqlandiBesh oylik soliq auditlarida 5,5 trln so‘mlik qoidabuzarlik aniqlandiKecha, 16:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
25 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
26 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi