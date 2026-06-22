23 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 80,54 so‘mga arzonlab, 13 738,44 so‘mga tushdi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 23 iyun kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 68,19 so‘mga arzonlab, 11 990,26 so‘mga tushdi.
• Yevro 80,54 so‘mga arzonlab, 13 738,44 so‘mga tushdi.
• Rossiya rubli 1,81 so‘mga arzonlab, 162,23 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 97,45 so‘mga arzonlab, 15 861,91 so‘mga tushdi.
• Yapon iyenasi 0,64 so‘mga arzonlab, 74,13 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 117,79 so‘mga arzonlab, 14 846,78 so‘mga tushdi.
• Xitoy yuani 11,43 so‘mga arzonlab, 1 769,91 so‘mga tushdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…