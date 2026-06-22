Alexia Putellas yangi jamoasini tanlamoqda: Ikki karra «Oltin toʻp» sohibasi qayerga yoʻl oladi?

·41·Sport
Alexia Putellas yangi jamoasini tanlamoqda: Ikki karra «Oltin toʻp» sohibasi qayerga yoʻl oladi?

Ayollar futboli olamining eng yorqin yulduzlaridan biri, ikki karra «Oltin toʻp» sohibasi Alexia Putellas oʻzining kelajagi borasida yakuniy qarorga kelish arafasida turibdi. 14 yillik muvaffaqiyatli faoliyatdan soʻng Barselona klubini tark etgan ispaniyalik yarim himoyachi joriy hafta ichida yangi jamoasi nomini eʼlon qilishi kutilmoqda. Bu haqda Mundo Deportivo nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Putellas oʻtgan mavsumni Barselona tarkibida haqiqiy triumf bilan yakunladi. U jamoasi bilan birgalikda Ispaniya chempionligi, mamlakat kubogi va superkubogi, shuningdek, Ayollar Chempionlar ligasida gʻolib chiqib, «kvadrupl» qayd etdi. 32 yoshli futbolchi barcha musobaqalarda 19 ta gol va 15 ta golli uzatmaga mualliflik qilib, hamon dunyoning eng kuchli oʻyinchisi ekanligini isbotladi.

AQSH va Angliya klublari oʻrtasidagi raqobat

Hozirda transfer poygasida Angliyaning London City Lionesses klubi asosiy daʼvogar boʻlib turgan boʻlsa-da, AQSHning NWSL ligasi vakillari vaziyatni oʻzgartirishga urinmoqda. Xususan, Boston Legacy va amaldagi chempion Gotham klublari Putellasni oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy takliflar bilan chiqqan. AQSHda chempionat iyul oyi oʻrtalarida davom ettirilishi sababli, jamoalar transferni tezroq rasmiylashtirishni istamoqda.

Shuningdek, Angliya ayollar futbolining gigantlari — Arsenal va Chelsi ham Alexia Putellasga qiziqish bildirayotgani haqida maʼlumotlar bor. Manbalarga koʻra, London klublaridan biri futbolchiga juda katta maosh va manfaatli shartnoma taklif qilgan. Har ikki jamoa ham kelasi mavsum oldidan yarim himoya chizigʻini kuchaytirishni maqsad qilgan.

Putellas nafaqat tajribali yetakchi, balki marketing jihatidan ham har qanday klub uchun ulkan daromad manbai hisoblanadi. Uning Barselona bilan xayrlashuvi butun Ispaniya uchun kutilmagan voqea boʻldi, biroq futbolchi yangi chorlovlarni qabul qilishga tayyorligini bildirgan. Uning keyingi manzili ayollar futbolidagi kuchlar nisbatini sezilarli darajada oʻzgartirishi mumkin.

Eslatib oʻtamiz, Alexia Putellas sentyabr oyida topshiriladigan navbatdagi «Oltin toʻp» mukofotiga ham asosiy daʼvogarlardan biri boʻlib turibdi. Uning Chempionlar ligasidagi eng yaxshi oʻyinchi deb topilishi bu imkoniyatlarni yanada oshirgan. Yaqin kunlar ichida jahon futboli jamoatchiligi ushbu transfer dostonining yakunidan xabar topadi.

Alexia PutellasBarselonaAyollar FutboliTransferlarOltin Toʻp
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston — Portugaliya uchrashuvini kimlar sharhlaydi?O‘zbekiston — Portugaliya uchrashuvini kimlar sharhlaydi?Bugun, 16:52Alan Shearer: Roberto Martinez Cristiano Ronaldoʼni zaxiraga olishga qoʻrqishi mumkinAlan Shearer: Roberto Martinez Cristiano Ronaldoʼni zaxiraga olishga qoʻrqishi mumkinBugun, 16:16Barboza: O‘zbekiston Kongo DRdan kuchliroq, Portugaliyani juda qiyin o‘yin kutmoqdaBarboza: O‘zbekiston Kongo DRdan kuchliroq, Portugaliyani juda qiyin o‘yin kutmoqdaBugun, 16:07Ganalik afsun-joduchi Harry Kane va Angliya terma jamoasiga tahdid qilmoqdaGanalik afsun-joduchi Harry Kane va Angliya terma jamoasiga tahdid qilmoqdaBugun, 15:57JCH-2026. Belgiya - Eron (uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni tomosha qiling)JCH-2026. Belgiya - Eron (uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni tomosha qiling)Bugun, 15:52Fabio Kannavaro O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan rejalarini aytdiFabio Kannavaro O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan rejalarini aytdiBugun, 15:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi