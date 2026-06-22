Alexia Putellas yangi jamoasini tanlamoqda: Ikki karra «Oltin toʻp» sohibasi qayerga yoʻl oladi?
Ayollar futboli olamining eng yorqin yulduzlaridan biri, ikki karra «Oltin toʻp» sohibasi Alexia Putellas oʻzining kelajagi borasida yakuniy qarorga kelish arafasida turibdi. 14 yillik muvaffaqiyatli faoliyatdan soʻng Barselona klubini tark etgan ispaniyalik yarim himoyachi joriy hafta ichida yangi jamoasi nomini eʼlon qilishi kutilmoqda. Bu haqda Mundo Deportivo nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Putellas oʻtgan mavsumni Barselona tarkibida haqiqiy triumf bilan yakunladi. U jamoasi bilan birgalikda Ispaniya chempionligi, mamlakat kubogi va superkubogi, shuningdek, Ayollar Chempionlar ligasida gʻolib chiqib, «kvadrupl» qayd etdi. 32 yoshli futbolchi barcha musobaqalarda 19 ta gol va 15 ta golli uzatmaga mualliflik qilib, hamon dunyoning eng kuchli oʻyinchisi ekanligini isbotladi.
AQSH va Angliya klublari oʻrtasidagi raqobatHozirda transfer poygasida Angliyaning London City Lionesses klubi asosiy daʼvogar boʻlib turgan boʻlsa-da, AQSHning NWSL ligasi vakillari vaziyatni oʻzgartirishga urinmoqda. Xususan, Boston Legacy va amaldagi chempion Gotham klublari Putellasni oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy takliflar bilan chiqqan. AQSHda chempionat iyul oyi oʻrtalarida davom ettirilishi sababli, jamoalar transferni tezroq rasmiylashtirishni istamoqda.
Shuningdek, Angliya ayollar futbolining gigantlari — Arsenal va Chelsi ham Alexia Putellasga qiziqish bildirayotgani haqida maʼlumotlar bor. Manbalarga koʻra, London klublaridan biri futbolchiga juda katta maosh va manfaatli shartnoma taklif qilgan. Har ikki jamoa ham kelasi mavsum oldidan yarim himoya chizigʻini kuchaytirishni maqsad qilgan.
Putellas nafaqat tajribali yetakchi, balki marketing jihatidan ham har qanday klub uchun ulkan daromad manbai hisoblanadi. Uning Barselona bilan xayrlashuvi butun Ispaniya uchun kutilmagan voqea boʻldi, biroq futbolchi yangi chorlovlarni qabul qilishga tayyorligini bildirgan. Uning keyingi manzili ayollar futbolidagi kuchlar nisbatini sezilarli darajada oʻzgartirishi mumkin.
Eslatib oʻtamiz, Alexia Putellas sentyabr oyida topshiriladigan navbatdagi «Oltin toʻp» mukofotiga ham asosiy daʼvogarlardan biri boʻlib turibdi. Uning Chempionlar ligasidagi eng yaxshi oʻyinchi deb topilishi bu imkoniyatlarni yanada oshirgan. Yaqin kunlar ichida jahon futboli jamoatchiligi ushbu transfer dostonining yakunidan xabar topadi.
…