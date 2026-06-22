Ganalik afsun-joduchi Harry Kane va Angliya terma jamoasiga tahdid qilmoqda
Jahon chempionati arafasida futbol olamida turli gʻaroyib voqealar sodir boʻlishi odatiy holga aylangan. Biroq, Ganalik mashhur afsun-joduchi Nana Kwaku Bonsamning bayonoti koʻpchilikni hayratda qoldirdi. U Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane faoliyatiga toʻsqinlik qilishini va uning Gana bilan oʻyinda samarali harakat qilishiga yoʻl qoʻymasligini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Bonsam oʻzining bu kabi "faoliyati" bilan ilk bor diqqat markaziga tushayotgani yoʻq. U 2014-yilgi Jahon chempionati oldidan Cristiano Ronaldo jarohat olgani va turnirda toʻliq kuch bilan oʻynay olmagani uchun masʼuliyatni oʻz zimmasiga olgan edi. Endilikda u oʻzining navbatdagi "nishoni" sifatida Bavariya hujumchisi Harry Kaneni tanlaganini ochiqchasiga eʼlon qildi.
Maʼnaviy taʼsir va futbolchining holatiDaily Star nashriga bergan intervyusida Bonsam Harry Kanega jiddiy shikast yetkazish niyatida emasligini, biroq uni toʻxtatib qolish uchun barcha choralarni koʻrishini taʼkidladi. "Men Harry Kane ustida ishlayapman. Avval nimalarga qodir ekanimni koʻrsatganman, shuning uchun uni toʻxtatish uchun nima qilishim kerakligini bilaman. Men unga ogʻir jarohat tilamayman, shunchaki oʻz vatanimga yordam berish uchun uning oʻyinini buzib qoʻyishim kifoya", — deydi u.
Harry Kane ayni damda ajoyib sport formasida. U Xorvatiya ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi gʻalabada dubl qayd etib, oʻzining yuqori saviyada ekanini isbotladi. Bundan tashqari, Kane Angliya terma jamoasi safida Jahon chempionatlarida gol urish boʻyicha Gary Lineker oʻrnatgan rekordni yangilashga juda yaqin turibdi. Buning uchun unga yana bitta gol kerak boʻladi.
Thomas Tuchel va jamoaning munosabatiTashqaridan boʻlayotgan bunday gʻayritabiiy tahdidlarga qaramay, Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Thomas Tuchel diqqatni faqat professional tayyorgarlikka qaratgan. Germaniyalik mutaxassis pley-off bosqichiga chiqish uchun jamoada yuqori intizom va sifatli mashgʻulotlarni talab qilmoqda. Jamoa himoyachisi Djed Spence murabbiyning talabchanligi haqida ijobiy fikrlar bildirdi.
"U ajoyib murabbiy va futbolchilardan eng yaxshi natijani kutadi. Thomas Tuchel yuqori standartlarni talab qiladi va bu turnirda biz har bir soniyada tayyor boʻlishimiz kerak. Har bir mashgʻulot eng yuqori sifatda oʻtishi shart", — deydi Spence talkSPORT nashriga bergan intervyusida. Futbolchilarning soʻzlariga koʻra, jamoa ichidagi muhit barqaror va hech qanday ruhiy bosim ularga taʼsir oʻtkaza olmaydi.
Eslatib oʻtamiz, 2014-yilda Bonsam Cristiano Ronaldo haqida gapirganda, uning tizzasidagi muammolar tibbiy yoʻl bilan davolanmasligini, chunki bu "maʼnaviy sabablar" bilan bogʻliqligini iddao qilgan edi. Oʻshanda Ronaldo haqiqatan ham turnirni kutilgan darajada oʻtkaza olmagan. Endilikda butun futbol jamoatchiligi Harry Kane bu kabi bosimlarni qanday yengib oʻtishini kuzatib boradi.
…