Ganalik afsun-joduchi Harry Kane va Angliya terma jamoasiga tahdid qilmoqda

·61·Sport
Ganalik afsun-joduchi Harry Kane va Angliya terma jamoasiga tahdid qilmoqda

Jahon chempionati arafasida futbol olamida turli gʻaroyib voqealar sodir boʻlishi odatiy holga aylangan. Biroq, Ganalik mashhur afsun-joduchi Nana Kwaku Bonsamning bayonoti koʻpchilikni hayratda qoldirdi. U Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane faoliyatiga toʻsqinlik qilishini va uning Gana bilan oʻyinda samarali harakat qilishiga yoʻl qoʻymasligini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Bonsam oʻzining bu kabi "faoliyati" bilan ilk bor diqqat markaziga tushayotgani yoʻq. U 2014-yilgi Jahon chempionati oldidan Cristiano Ronaldo jarohat olgani va turnirda toʻliq kuch bilan oʻynay olmagani uchun masʼuliyatni oʻz zimmasiga olgan edi. Endilikda u oʻzining navbatdagi "nishoni" sifatida Bavariya hujumchisi Harry Kaneni tanlaganini ochiqchasiga eʼlon qildi.

Maʼnaviy taʼsir va futbolchining holati

Daily Star nashriga bergan intervyusida Bonsam Harry Kanega jiddiy shikast yetkazish niyatida emasligini, biroq uni toʻxtatib qolish uchun barcha choralarni koʻrishini taʼkidladi. "Men Harry Kane ustida ishlayapman. Avval nimalarga qodir ekanimni koʻrsatganman, shuning uchun uni toʻxtatish uchun nima qilishim kerakligini bilaman. Men unga ogʻir jarohat tilamayman, shunchaki oʻz vatanimga yordam berish uchun uning oʻyinini buzib qoʻyishim kifoya", — deydi u.

Harry Kane ayni damda ajoyib sport formasida. U Xorvatiya ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi gʻalabada dubl qayd etib, oʻzining yuqori saviyada ekanini isbotladi. Bundan tashqari, Kane Angliya terma jamoasi safida Jahon chempionatlarida gol urish boʻyicha Gary Lineker oʻrnatgan rekordni yangilashga juda yaqin turibdi. Buning uchun unga yana bitta gol kerak boʻladi.

Thomas Tuchel va jamoaning munosabati

Tashqaridan boʻlayotgan bunday gʻayritabiiy tahdidlarga qaramay, Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Thomas Tuchel diqqatni faqat professional tayyorgarlikka qaratgan. Germaniyalik mutaxassis pley-off bosqichiga chiqish uchun jamoada yuqori intizom va sifatli mashgʻulotlarni talab qilmoqda. Jamoa himoyachisi Djed Spence murabbiyning talabchanligi haqida ijobiy fikrlar bildirdi.

"U ajoyib murabbiy va futbolchilardan eng yaxshi natijani kutadi. Thomas Tuchel yuqori standartlarni talab qiladi va bu turnirda biz har bir soniyada tayyor boʻlishimiz kerak. Har bir mashgʻulot eng yuqori sifatda oʻtishi shart", — deydi Spence talkSPORT nashriga bergan intervyusida. Futbolchilarning soʻzlariga koʻra, jamoa ichidagi muhit barqaror va hech qanday ruhiy bosim ularga taʼsir oʻtkaza olmaydi.

Eslatib oʻtamiz, 2014-yilda Bonsam Cristiano Ronaldo haqida gapirganda, uning tizzasidagi muammolar tibbiy yoʻl bilan davolanmasligini, chunki bu "maʼnaviy sabablar" bilan bogʻliqligini iddao qilgan edi. Oʻshanda Ronaldo haqiqatan ham turnirni kutilgan darajada oʻtkaza olmagan. Endilikda butun futbol jamoatchiligi Harry Kane bu kabi bosimlarni qanday yengib oʻtishini kuzatib boradi.

Harry KaneAngliyaGanaJahon ChempionatiThomas Tuchel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston — Portugaliya uchrashuvini kimlar sharhlaydi?O‘zbekiston — Portugaliya uchrashuvini kimlar sharhlaydi?Bugun, 16:52Alexia Putellas yangi jamoasini tanlamoqda: Ikki karra «Oltin toʻp» sohibasi qayerga yoʻl oladi?Alexia Putellas yangi jamoasini tanlamoqda: Ikki karra «Oltin toʻp» sohibasi qayerga yoʻl oladi?Bugun, 16:30Alan Shearer: Roberto Martinez Cristiano Ronaldoʼni zaxiraga olishga qoʻrqishi mumkinAlan Shearer: Roberto Martinez Cristiano Ronaldoʼni zaxiraga olishga qoʻrqishi mumkinBugun, 16:16Barboza: O‘zbekiston Kongo DRdan kuchliroq, Portugaliyani juda qiyin o‘yin kutmoqdaBarboza: O‘zbekiston Kongo DRdan kuchliroq, Portugaliyani juda qiyin o‘yin kutmoqdaBugun, 16:07JCH-2026. Belgiya - Eron (uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni tomosha qiling)JCH-2026. Belgiya - Eron (uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni tomosha qiling)Bugun, 15:52Fabio Kannavaro O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan rejalarini aytdiFabio Kannavaro O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan rejalarini aytdiBugun, 15:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi