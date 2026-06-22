Haftalik prognoz: Jazirama issiq, kuchli shamol va qisqa muddatli yomg‘irlar
O‘zbekistonda yangi ish haftasi ob-havoning o‘zgaruvchanligi va yuqori harorat bilan boshlanmoqda. O‘zgidromet xizmati agentligi mamlakatimiz bo‘ylab kutilayotgan haftalik ob-havo prognozini e’lon qildi. Unga ko‘ra, hafta davomida yurtimizda issiq havo oqimi saqlanib qolishi bilan birga, ba’zi hududlarda qisqa muddatli yog‘ingarchiliklar ham kuzatiladi.
Hafta davomida hududlarda ob-havo dinamikasi
Yangi ish haftasida kunlar quyidagicha kechishi kutilmoqda:
Dushanba kuni: Respublika hududining katta qismida yog‘ingarchilik kutilmaydi. Faqat Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Toshkent viloyati va Farg‘ona vodiysi viloyatlarida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkin.
Seshanba kuni: Yog‘ingarchilik ehtimoli faqat respublikaning shimoli-g‘arbiy hududlarida saqlanib qoladi.
Chorshanba kuni: Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida va Farg‘ona vodiysi viloyatlarida ayrim joylarda momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda.
Payshanba va juma kunlari: Ish haftasining oxirida respublika bo‘yicha hech qanday yog‘ingarchilik kutilmaydi.
Havo harorati va jazirama issiq
Respublika hududining katta qismida ish haftasi davomida kunduzgi havo harorati +33…+38 daraja atrofida bo‘ladi. Janubiy viloyatlarda esa ba’zi joylarda harorat hatto +41…+44 darajagacha ko‘tariladi.
Shimoli-g‘arbiy hududlarda esa bugun kunduzi juda issiq ob-havo kuzatiladi. Ayniqsa, cho‘l hududlarida 22–23 iyun kunlari issiqlik darajasi +41…+44 darajagacha yetishi mumkin. Keyinchalik esa ushbu hududlarda havo harorati 4–6 darajaga pasayadi.
Tog‘li hududlarda sel xavfi va kuchli shamol
Shamol tezligi odatda 7–12 metr/soniyani tashkil etadi, biroq ba’zi joylarda u 13–18 metr/soniyagacha kuchayishi mumkin. Ayrim hududlarda esa kuchli shamol chang-to‘zonlari bilan kuzatiladi.
Respublikaning tog‘oldi va tog‘li hududlarida esa vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ib, momaqaldiroq bo‘lishi kutilmoqda. Shu sababli mazkur hududlarda sel-suv toshqini yuzaga kelishi xavfi mavjud.
Poytaxt Toshkentda ob-havo qanday bo‘ladi?
Toshkent shahrida ham hafta davomida ob-havoning qisqa muddatli o‘zgarib turishi kuzatiladi:
22 iyun, dushanba: Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkin. Harorat kunduzi +34…+36 daraja bo‘ladi.
23 iyun, seshanba: Yog‘ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kunduzi yanada ko‘tarilib, +36…+38 darajaga yetadi.
24 iyun, chorshanba: Qaytadan qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi ehtimoli bor. Harorat kunduzi biroz pasayib, +34…+36 daraja bo‘ladi.
25–26 iyun, payshanba va juma: Ish haftasining so‘nggi kunlarida yog‘ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kunduzi +36…+38 daraja atrofida issiq bo‘ladi.
Muhim eslatma: Poytaxtda kechasi havo harorati +23…+25 daraja atrofida bo‘lishi kutilmoqda. Shamol sharqdan 3–8 metr/soniya tezlikda esadi, ammo vaqti-vaqti bilan 10–12 metr/soniyagacha kuchayib, shaharning ayrim joylarida chang-to‘zonlar keltirib chiqarishi mumkin.
…