Haftalik prognoz: Jazirama issiq, kuchli shamol va qisqa muddatli yomg‘irlar

·32·Jamiyat
Haftalik prognoz: Jazirama issiq, kuchli shamol va qisqa muddatli yomg‘irlar

O‘zbekistonda yangi ish haftasi ob-havoning o‘zgaruvchanligi va yuqori harorat bilan boshlanmoqda. O‘zgidromet xizmati agentligi mamlakatimiz bo‘ylab kutilayotgan haftalik ob-havo prognozini e’lon qildi. Unga ko‘ra, hafta davomida yurtimizda issiq havo oqimi saqlanib qolishi bilan birga, ba’zi hududlarda qisqa muddatli yog‘ingarchiliklar ham kuzatiladi.

Hafta davomida hududlarda ob-havo dinamikasi

Yangi ish haftasida kunlar quyidagicha kechishi kutilmoqda:

  • Dushanba kuni: Respublika hududining katta qismida yog‘ingarchilik kutilmaydi. Faqat Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Toshkent viloyati va Farg‘ona vodiysi viloyatlarida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkin.

  • Seshanba kuni: Yog‘ingarchilik ehtimoli faqat respublikaning shimoli-g‘arbiy hududlarida saqlanib qoladi.

  • Chorshanba kuni: Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida va Farg‘ona vodiysi viloyatlarida ayrim joylarda momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda.

  • Payshanba va juma kunlari: Ish haftasining oxirida respublika bo‘yicha hech qanday yog‘ingarchilik kutilmaydi.

Havo harorati va jazirama issiq

Respublika hududining katta qismida ish haftasi davomida kunduzgi havo harorati +33…+38 daraja atrofida bo‘ladi. Janubiy viloyatlarda esa ba’zi joylarda harorat hatto +41…+44 darajagacha ko‘tariladi.

Shimoli-g‘arbiy hududlarda esa bugun kunduzi juda issiq ob-havo kuzatiladi. Ayniqsa, cho‘l hududlarida 22–23 iyun kunlari issiqlik darajasi +41…+44 darajagacha yetishi mumkin. Keyinchalik esa ushbu hududlarda havo harorati 4–6 darajaga pasayadi.

Tog‘li hududlarda sel xavfi va kuchli shamol

Shamol tezligi odatda 7–12 metr/soniyani tashkil etadi, biroq ba’zi joylarda u 13–18 metr/soniyagacha kuchayishi mumkin. Ayrim hududlarda esa kuchli shamol chang-to‘zonlari bilan kuzatiladi.

Respublikaning tog‘oldi va tog‘li hududlarida esa vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ib, momaqaldiroq bo‘lishi kutilmoqda. Shu sababli mazkur hududlarda sel-suv toshqini yuzaga kelishi xavfi mavjud.

Poytaxt Toshkentda ob-havo qanday bo‘ladi?

Toshkent shahrida ham hafta davomida ob-havoning qisqa muddatli o‘zgarib turishi kuzatiladi:

  • 22 iyun, dushanba: Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkin. Harorat kunduzi +34…+36 daraja bo‘ladi.

  • 23 iyun, seshanba: Yog‘ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kunduzi yanada ko‘tarilib, +36…+38 darajaga yetadi.

  • 24 iyun, chorshanba: Qaytadan qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi ehtimoli bor. Harorat kunduzi biroz pasayib, +34…+36 daraja bo‘ladi.

  • 25–26 iyun, payshanba va juma: Ish haftasining so‘nggi kunlarida yog‘ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kunduzi +36…+38 daraja atrofida issiq bo‘ladi.

Muhim eslatma: Poytaxtda kechasi havo harorati +23…+25 daraja atrofida bo‘lishi kutilmoqda. Shamol sharqdan 3–8 metr/soniya tezlikda esadi, ammo vaqti-vaqti bilan 10–12 metr/soniyagacha kuchayib, shaharning ayrim joylarida chang-to‘zonlar keltirib chiqarishi mumkin.

O'zbekistonO'zgidrometQoraqalpog'istonToshkentSamarqand
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bektemir tumanining ayrim hududlarida issiq suv vaqtincha o‘chirildiBektemir tumanining ayrim hududlarida issiq suv vaqtincha o‘chirildiBugun, 14:58Yoqilg‘i quyish shoxobchalarida 46 mingdan ortiq qoidabuzarlik aniqlandiYoqilg‘i quyish shoxobchalarida 46 mingdan ortiq qoidabuzarlik aniqlandiBugun, 14:53«Amirsoy Ekspress» 22 iyundan 6 iyulgacha ishlamaydi«Amirsoy Ekspress» 22 iyundan 6 iyulgacha ishlamaydiBugun, 14:07Surxondaryoda sel Tojikiston bilan bog‘lab turuvchi ko‘prikni qulab tushirdiSurxondaryoda sel Tojikiston bilan bog‘lab turuvchi ko‘prikni qulab tushirdiBugun, 14:04Toshkentda 38-yo‘nalish avtobusi piyodani urib ketdiToshkentda 38-yo‘nalish avtobusi piyodani urib ketdiBugun, 13:55Andijonda qo‘shnisining bolasini kaltaklagan erkakka jinoyat ishi qo‘zg‘atildiAndijonda qo‘shnisining bolasini kaltaklagan erkakka jinoyat ishi qo‘zg‘atildiBugun, 12:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi