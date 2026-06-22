Alan Shearer: Roberto Martinez Cristiano Ronaldoʼni zaxiraga olishga qoʻrqishi mumkin
Portugaliya terma jamoasining 2026-yilgi jahon chempionatidagi ishtiroki fonida jamoa sardori Cristiano Ronaldo va bosh murabbiy Roberto Martinez oʻrtasidagi munosabatlar yana diqqat markaziga chiqdi. Angliya futboli afsonasi Alan Shearerning fikricha, 41 yoshli hujumchining jamoadagi nufuzi shunchalik yuqoriki, murabbiy uni hatto oʻyin davomida almashtirishga ham botina olmasligi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Shearerning taʼkidlashicha, Ronaldoning global miqyosdagi maqomi va taʼsiri odatdagi futbolchi va murabbiy oʻrtasidagi munosabatlar chegarasidan chiqib ketgan. Bu esa Shimoliy Amerikada oʻtayotgan turnirda Portugaliya terma jamoasining taktik moslashuvchanligiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Goal.com nashri xabariga koʻra, sobiq hujumchi murabbiyning avtoriteti borasida shubha bildirgan.
Ronaldoning daxlsizligi va taktik muammolarAlan Shearer Betfair nashriga bergan intervyusida shunday deydi: “Roberto Martinez Ronaldoni maydondan olishga ruxsati bormi yoki yoʻqmi, mana shu asosiy savol. Cristiano shunchalik qudratliki, agar u har bir daqiqada maydonda boʻla olmasligini tushunishni istamasa, bu tizim ishlamaydi. U har bir oʻyinda asosiy tarkibda tushishi va toʻliq 90 daqiqa oʻynashi kerak deb hisoblayotgani jamoa uchun katta toʻsiqdir”.
Mutaxassisning fikricha, Ronaldoning hozirgi sport formasi uning daxlsiz maqomiga mos kelmayapti. Portugaliya sardori terma jamoa libosida ancha vaqtdan beri gol ura olmayotgani va oʻzining eng yaxshi oʻyinlaridan yiroqligi kuzatuvchilarning eʼtiroziga sabab boʻlmoqda. Ayniqsa, pley-off bosqichlarida bunday holat jamoaning umumiy natijasiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.
Lionel Messi bilan solishtirishShearer Ronaldoning muvaffaqiyatsiz harakatlarini uning azaliy raqibi Lionel Messi bilan solishtirdi. Argentinalik yulduz Jazoirga qarshi bahsda xet-trik qayd etib, oʻzining yuqori formasini namoyish etgan bir paytda, Ronaldo maydonda asabiy va samarasiz harakat qilmoqda. Bu holat ikki buyuk futbolchi oʻrtasidagi bahsda tarozining bir pallasi Messiga ogʻishiga sabab boʻlmoqda.
“Lionel Messi hayratlanarli darajada oʻynashda davom etmoqda. U hamon eng yaxshi formasida va jamoasi u uchun yugurishga, unga toʻp yetkazib berishga tayyor. Ronaldo esa Messining uchta golini koʻrib, ertasi kuni oʻzi yomon oʻyin koʻrsatganidan qattiq tushkunlikka tushgani aniq. Uning ichidan nimalar oʻtayotganini tasavvur qilish qiyin emas”, — deya qoʻshimcha qildi Shearer.
Portugaliya terma jamoasi uchun 2026-yilgi mundial nafaqat chempionlik uchun kurash, balki afsonaviy Ronaldoning davrini qanday yakunlash borasidagi murakkab imtihonga aylanmoqda. Roberto Martinez oʻz qarorlarida qatʼiy tura oladimi yoki Ronaldoning “qudrati” taktik oʻzgarishlardan ustun keladimi, buni vaqt koʻrsatadi.
…