Alan Shearer: Roberto Martinez Cristiano Ronaldoʼni zaxiraga olishga qoʻrqishi mumkin

·41·Sport
Alan Shearer: Roberto Martinez Cristiano Ronaldoʼni zaxiraga olishga qoʻrqishi mumkin

Portugaliya terma jamoasining 2026-yilgi jahon chempionatidagi ishtiroki fonida jamoa sardori Cristiano Ronaldo va bosh murabbiy Roberto Martinez oʻrtasidagi munosabatlar yana diqqat markaziga chiqdi. Angliya futboli afsonasi Alan Shearerning fikricha, 41 yoshli hujumchining jamoadagi nufuzi shunchalik yuqoriki, murabbiy uni hatto oʻyin davomida almashtirishga ham botina olmasligi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Shearerning taʼkidlashicha, Ronaldoning global miqyosdagi maqomi va taʼsiri odatdagi futbolchi va murabbiy oʻrtasidagi munosabatlar chegarasidan chiqib ketgan. Bu esa Shimoliy Amerikada oʻtayotgan turnirda Portugaliya terma jamoasining taktik moslashuvchanligiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Goal.com nashri xabariga koʻra, sobiq hujumchi murabbiyning avtoriteti borasida shubha bildirgan.

Ronaldoning daxlsizligi va taktik muammolar

Alan Shearer Betfair nashriga bergan intervyusida shunday deydi: “Roberto Martinez Ronaldoni maydondan olishga ruxsati bormi yoki yoʻqmi, mana shu asosiy savol. Cristiano shunchalik qudratliki, agar u har bir daqiqada maydonda boʻla olmasligini tushunishni istamasa, bu tizim ishlamaydi. U har bir oʻyinda asosiy tarkibda tushishi va toʻliq 90 daqiqa oʻynashi kerak deb hisoblayotgani jamoa uchun katta toʻsiqdir”.

Mutaxassisning fikricha, Ronaldoning hozirgi sport formasi uning daxlsiz maqomiga mos kelmayapti. Portugaliya sardori terma jamoa libosida ancha vaqtdan beri gol ura olmayotgani va oʻzining eng yaxshi oʻyinlaridan yiroqligi kuzatuvchilarning eʼtiroziga sabab boʻlmoqda. Ayniqsa, pley-off bosqichlarida bunday holat jamoaning umumiy natijasiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Lionel Messi bilan solishtirish

Shearer Ronaldoning muvaffaqiyatsiz harakatlarini uning azaliy raqibi Lionel Messi bilan solishtirdi. Argentinalik yulduz Jazoirga qarshi bahsda xet-trik qayd etib, oʻzining yuqori formasini namoyish etgan bir paytda, Ronaldo maydonda asabiy va samarasiz harakat qilmoqda. Bu holat ikki buyuk futbolchi oʻrtasidagi bahsda tarozining bir pallasi Messiga ogʻishiga sabab boʻlmoqda.

“Lionel Messi hayratlanarli darajada oʻynashda davom etmoqda. U hamon eng yaxshi formasida va jamoasi u uchun yugurishga, unga toʻp yetkazib berishga tayyor. Ronaldo esa Messining uchta golini koʻrib, ertasi kuni oʻzi yomon oʻyin koʻrsatganidan qattiq tushkunlikka tushgani aniq. Uning ichidan nimalar oʻtayotganini tasavvur qilish qiyin emas”, — deya qoʻshimcha qildi Shearer.

Portugaliya terma jamoasi uchun 2026-yilgi mundial nafaqat chempionlik uchun kurash, balki afsonaviy Ronaldoning davrini qanday yakunlash borasidagi murakkab imtihonga aylanmoqda. Roberto Martinez oʻz qarorlarida qatʼiy tura oladimi yoki Ronaldoning “qudrati” taktik oʻzgarishlardan ustun keladimi, buni vaqt koʻrsatadi.

Cristiano RonaldoRoberto MartinezPortugaliyaJahon ChempionatiLionel Messi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston — Portugaliya uchrashuvini kimlar sharhlaydi?O‘zbekiston — Portugaliya uchrashuvini kimlar sharhlaydi?Bugun, 16:52Alexia Putellas yangi jamoasini tanlamoqda: Ikki karra «Oltin toʻp» sohibasi qayerga yoʻl oladi?Alexia Putellas yangi jamoasini tanlamoqda: Ikki karra «Oltin toʻp» sohibasi qayerga yoʻl oladi?Bugun, 16:30Barboza: O‘zbekiston Kongo DRdan kuchliroq, Portugaliyani juda qiyin o‘yin kutmoqdaBarboza: O‘zbekiston Kongo DRdan kuchliroq, Portugaliyani juda qiyin o‘yin kutmoqdaBugun, 16:07Ganalik afsun-joduchi Harry Kane va Angliya terma jamoasiga tahdid qilmoqdaGanalik afsun-joduchi Harry Kane va Angliya terma jamoasiga tahdid qilmoqdaBugun, 15:57JCH-2026. Belgiya - Eron (uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni tomosha qiling)JCH-2026. Belgiya - Eron (uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni tomosha qiling)Bugun, 15:52Fabio Kannavaro O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan rejalarini aytdiFabio Kannavaro O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan rejalarini aytdiBugun, 15:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi