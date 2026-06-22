816 million dollarlik kokain: Avstraliyada rekord musodara amalga oshirildi

·0·Dunyo
816 million dollarlik kokain: Avstraliyada rekord musodara amalga oshirildi

Avstraliya Federal politsiyasi Sidney shahri yaqinidagi Londerderri hududida mamlakat tarixidagi eng yirik kokain partiyasini musodara qildi.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, uchta yuk konteynerining soxta pollari ostiga yashirilgan plastik idishlardan jami 2,7 tonna kokain topilgan.

Mutaxassislar hisob-kitobiga ko‘ra, musodara qilingan giyohvand moddalarning qora bozordagi qiymati qariyb 816 million AQSH dollariga teng. Bu miqdor taxminan 3 million bir martalik dozani tashkil etadi.

Tezkor tadbir davomida 21 va 25 yoshli ikki nafar erkak qo‘lga olingan. Ularga yirik miqdordagi giyohvandlik vositalarini noqonuniy ravishda mamlakatga olib kirish va saqlash ayblovi qo‘yilgan.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, kokain Avstraliyaga Shimoliy Kvinslend hududi orqali olib kirilgan va keyinchalik Sidneyga yetkazilgan.

Mazkur operatsiya “Operation Minjiang” maxsus tergovi doirasida amalga oshirilgan bo‘lib, ushbu ish bo‘yicha hozirgacha 3 tonnadan ortiq turli giyohvand moddalar musodara qilingan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaqin Sharqdagi 3,5 oylik urush yakuni: Kim o‘z maqsadiga erishdi-yu, kim mag‘lub bo‘ldi?Yaqin Sharqdagi 3,5 oylik urush yakuni: Kim o‘z maqsadiga erishdi-yu, kim mag‘lub bo‘ldi?Bugun, 14:241000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildiBugun, 13:53Kelinni ko‘rib hushidan ketgan kuyov: to‘yda kutilmagan holat (video)Kelinni ko‘rib hushidan ketgan kuyov: to‘yda kutilmagan holat (video)Bugun, 11:59Masjid yaqinidagi boltali hujum jamoatchilikni larzaga soldiMasjid yaqinidagi boltali hujum jamoatchilikni larzaga soldiBugun, 11:45Qozog‘istonda do‘kon xodimasidan ruscha gapirishni talab qilgan ayol jarimaga tortildiQozog‘istonda do‘kon xodimasidan ruscha gapirishni talab qilgan ayol jarimaga tortildiBugun, 11:42Osmono‘par binoda barpo etilgan o‘rmonOsmono‘par binoda barpo etilgan o‘rmonBugun, 10:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi