Samsung Galaxy A24 egalari uchun kutilmagan sovgʻa: One UI 8.5 yangilanishi chiqdi

·0·Texno
Samsung Galaxy A24 egalari uchun kutilmagan sovgʻa: One UI 8.5 yangilanishi chiqdi

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining hamyonbop smartfonlaridan biri boʻlgan Galaxy A24 modeli uchun kutilmagan yangilikni taqdim etdi. Koʻpchilik foydalanuvchilar va ekspertlar ushbu qurilma yangi dasturiy taʼminotni olishiga shubha bilan qaragan bir paytda, kompaniya Galaxy A24 uchun One UI 8.5 interfeysining yakuniy versiyasini tarqatishni boshladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, dastlabki yangilanish SM-A245N indeksiga ega boʻlgan Janubiy Koreya bozori uchun moʻljallangan qurilmalarda paydo boʻldi. A245NKSU9FZF1 raqami ostida chiqarilgan ushbu proshivka paketi taxminan 2,4 GB hajmni tashkil etadi. Bu shuni anglatadiki, foydalanuvchilar yangilanishni yuklab olishdan oldin qurilma xotirasida yetarli joy borligiga ishonch hosil qilishlari va barqaror Wi-Fi tarmogʻidan foydalanishlari tavsiya etiladi.

Yangi imkoniyatlar va vizual oʻzgarishlar

One UI 8.5 qobigʻi Android 16 QPR2 operatsion tizimiga asoslangan boʻlib, u nafaqat tizim xavfsizligini oshiradi, balki foydalanuvchi tajribasini tubdan yaxshilaydigan qator vizual oʻzgarishlarni ham oʻz ichiga oladi. Xususan, Samsung dizaynerlari interfeysning shaffoflik va xiralashtirish (blur) effektlarini qayta ishlab chiqishgan, bu esa menyu va bildirishnomalar oynasiga zamonaviy koʻrinish beradi.

Funksional jihatdan ham bir qancha foydali yangiliklar qoʻshilgan. Endilikda Galaxy A24 foydalanuvchilari ekranni qisman yozib olish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu funksiya butun ekranni emas, balki faqat kerakli ilova yoki sohani videoga olish imkonini berishi bilan juda qulaydir. Shuningdek, tizimning umumiy unumdorligi va barqarorligi sezilarli darajada optimallashtirilgan.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ushbu yangilik alohida ahamiyatga ega, chunki Galaxy A24 modeli hamyonbop narxi va ishonchliligi sababli mamlakatimiz smartfon bozorida juda ommalashgan. Garchi hozircha yangilanish faqat Janubiy Koreyada mavjud boʻlsa-da, yaqin kunlar ichida u Markaziy Osiyo, jumladan, Oʻzbekiston hududidagi qurilmalarga ham yetib kelishi kutilmoqda.

Taʼkidlash joizki, Galaxy A24 uzoq vaqt davomida One UI 8.5 yangilanishini oladigan qurilmalar roʻyxatida rasman tasdiqlanmagan edi. Samsung kompaniyasining ushbu qadami oʻrta va quyi segmentdagi qurilmalarni qoʻllab-quvvatlash siyosati kuchayganidan dalolat beradi. Yangilanishni tekshirish uchun smartfon sozlamalaridan "Dasturiy taʼminot yangilanishi" boʻlimiga oʻtish kifoya.

SamsungGalaxy A24One UI 8.5Android 16Smartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boeing va Airbus raqibi yangi bosqichda: COMAC C919-600 sinovlari boshlandiBoeing va Airbus raqibi yangi bosqichda: COMAC C919-600 sinovlari boshlandiBugun, 15:59Olimlar dunyodagi eng yirik lazerni yanada kuchliroq qilish usulini topishdiOlimlar dunyodagi eng yirik lazerni yanada kuchliroq qilish usulini topishdiBugun, 15:26Nega suv teflonda dumalaydi, shishada esa yoyiladi: Olimlar ilk bor molekulyar sababni topdiNega suv teflonda dumalaydi, shishada esa yoyiladi: Olimlar ilk bor molekulyar sababni topdiBugun, 14:57Toshkentda kelajak texnologiyasi: humanoid robotlar zavodi qurilishi boshlandiToshkentda kelajak texnologiyasi: humanoid robotlar zavodi qurilishi boshlandiBugun, 14:34iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqdaiPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqdaBugun, 14:20Wildberries yangi xizmatni yoʻlga qoʻydi: Endi texnikalarni oʻrnatib berish ham mumkinWildberries yangi xizmatni yoʻlga qoʻydi: Endi texnikalarni oʻrnatib berish ham mumkinBugun, 13:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi