Samsung Galaxy A24 egalari uchun kutilmagan sovgʻa: One UI 8.5 yangilanishi chiqdi
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining hamyonbop smartfonlaridan biri boʻlgan Galaxy A24 modeli uchun kutilmagan yangilikni taqdim etdi. Koʻpchilik foydalanuvchilar va ekspertlar ushbu qurilma yangi dasturiy taʼminotni olishiga shubha bilan qaragan bir paytda, kompaniya Galaxy A24 uchun One UI 8.5 interfeysining yakuniy versiyasini tarqatishni boshladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, dastlabki yangilanish SM-A245N indeksiga ega boʻlgan Janubiy Koreya bozori uchun moʻljallangan qurilmalarda paydo boʻldi. A245NKSU9FZF1 raqami ostida chiqarilgan ushbu proshivka paketi taxminan 2,4 GB hajmni tashkil etadi. Bu shuni anglatadiki, foydalanuvchilar yangilanishni yuklab olishdan oldin qurilma xotirasida yetarli joy borligiga ishonch hosil qilishlari va barqaror Wi-Fi tarmogʻidan foydalanishlari tavsiya etiladi.
Yangi imkoniyatlar va vizual oʻzgarishlarOne UI 8.5 qobigʻi Android 16 QPR2 operatsion tizimiga asoslangan boʻlib, u nafaqat tizim xavfsizligini oshiradi, balki foydalanuvchi tajribasini tubdan yaxshilaydigan qator vizual oʻzgarishlarni ham oʻz ichiga oladi. Xususan, Samsung dizaynerlari interfeysning shaffoflik va xiralashtirish (blur) effektlarini qayta ishlab chiqishgan, bu esa menyu va bildirishnomalar oynasiga zamonaviy koʻrinish beradi.
Funksional jihatdan ham bir qancha foydali yangiliklar qoʻshilgan. Endilikda Galaxy A24 foydalanuvchilari ekranni qisman yozib olish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu funksiya butun ekranni emas, balki faqat kerakli ilova yoki sohani videoga olish imkonini berishi bilan juda qulaydir. Shuningdek, tizimning umumiy unumdorligi va barqarorligi sezilarli darajada optimallashtirilgan.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ushbu yangilik alohida ahamiyatga ega, chunki Galaxy A24 modeli hamyonbop narxi va ishonchliligi sababli mamlakatimiz smartfon bozorida juda ommalashgan. Garchi hozircha yangilanish faqat Janubiy Koreyada mavjud boʻlsa-da, yaqin kunlar ichida u Markaziy Osiyo, jumladan, Oʻzbekiston hududidagi qurilmalarga ham yetib kelishi kutilmoqda.
Taʼkidlash joizki, Galaxy A24 uzoq vaqt davomida One UI 8.5 yangilanishini oladigan qurilmalar roʻyxatida rasman tasdiqlanmagan edi. Samsung kompaniyasining ushbu qadami oʻrta va quyi segmentdagi qurilmalarni qoʻllab-quvvatlash siyosati kuchayganidan dalolat beradi. Yangilanishni tekshirish uchun smartfon sozlamalaridan "Dasturiy taʼminot yangilanishi" boʻlimiga oʻtish kifoya.
…