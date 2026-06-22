Kamrog‘iga rozi bo‘lish — o‘zingizdan voz kechishdir!

·39·Foydali
Kamrog‘iga rozi bo‘lish — o‘zingizdan voz kechishdir!

Munosabatlardagi og‘riq har doim ham yoningizda noto‘g‘ri inson borligidan boshlanmaydi. Ba’zan u sizga haqiqatan kerak bo‘lganidan kamroq e’tibor, mehr va hurmatga rozi bo‘lgan paytingizdan boshlanadi.

Inson munosabat saqlanib qolishi uchun ko‘p narsaga ko‘z yumadi. Sovuqlikni charchoq deb qabul qiladi, beparvolikni bandlik bilan oqlaydi, mas’uliyatsizlikka esa yana bir imkoniyat beradi. Ammo har safar o‘z ehtiyojlarini chetga surganida, u faqat sherigiga emas, asta-sekin o‘ziga ham ishonchini yo‘qota boshlaydi.

Kam e’tiborga, kam iliqlikka va kam hurmatga ko‘nikish ichki holatga ta’sir qilmay qolmaydi. Vaqt o‘tishi bilan inson: «Balki men ko‘p narsa talab qilayotgandirman», «Shunga ham shukr qilishim kerakdir», deb o‘z hislariga shubha qila boshlaydi.

Aslida esa mehr, hurmat va ochiqlik ortiqcha talab emas. Ular sog‘lom munosabatning eng oddiy va zarur asoslaridir.

O‘zingizga bo‘lgan muhabbat nimaga rozi bo‘layotganingizda yaqqol ko‘rinadi. Sizni ranjitadigan munosabatni qancha vaqt davom ettirishingizda, o‘z chegaralaringizni himoya qila olishingizda va o‘zingizga munosib munosabatni kutishga ruxsat berishingizda namoyon bo‘ladi.

Aloqani har qanday narx evaziga saqlab qolish doim ham muhabbat belgisi emas. Ba’zan bu yolg‘iz qolishdan qo‘rqish, o‘tmishga bog‘lanib qolish yoki bir kun hammasi o‘zgarishiga bo‘lgan umiddir.

Lekin munosabatlarda sabr qilish bilan o‘z qadringizni unutish o‘rtasida katta farq bor.

Uyg‘un munosabatlar kimdir nihoyat sizni tanlaganidan boshlanmaydi. Ular siz o‘zingizga mos kelmaydigan, qalbingizni charchatadigan va qadringizni pasaytiradigan narsalarga rozi bo‘lishni to‘xtatganingizdan boshlanadi.

Chunki o‘zini sevgan inson faqat his-tuyg‘ularni emas, o‘z qadr-qimmati va ruhiy xotirjamligini ham tanlaydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boshqalarni xafa qilmasdan «yo‘q» deyish va chegaralarni himoya qilishni o‘rganishBoshqalarni xafa qilmasdan «yo‘q» deyish va chegaralarni himoya qilishni o‘rganishBugun, 10:52Yuqori funksionallik niqobi: Tashqi muvaffaqiyat va ichki bo‘shliq fenomeniYuqori funksionallik niqobi: Tashqi muvaffaqiyat va ichki bo‘shliq fenomeniBugun, 10:51Munosabatlar mavzusida siz uchun eng muhimi nima? Asl ehtiyojingizni aniqlashMunosabatlar mavzusida siz uchun eng muhimi nima? Asl ehtiyojingizni aniqlashBugun, 10:50Tizimli inqiroz: Hayotning barcha sohalari bir vaqtda cho‘kishining asl ildiziTizimli inqiroz: Hayotning barcha sohalari bir vaqtda cho‘kishining asl ildiziBugun, 10:48Boshqalar ta’sirida qaror qabul qilayotganingizni qanday aniqlash mumkin?Boshqalar ta’sirida qaror qabul qilayotganingizni qanday aniqlash mumkin?Bugun, 10:48Surunkali xavotir: Daromad taqchilligi hissi yo‘qolmasa nima qilish kerak?Surunkali xavotir: Daromad taqchilligi hissi yo‘qolmasa nima qilish kerak?Bugun, 10:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Qaysi mahsulotlar stressni kamaytirishga yordam beradi?
Qaysi mahsulotlar stressni kamaytirishga yordam beradi?
Plastik idishdagi suvni quyoshda qoldirish xavflimi?
Plastik idishdagi suvni quyoshda qoldirish xavflimi?
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Konditsioner ostida uzoq o‘tirish qanday oqibatga olib keladi?
Konditsioner ostida uzoq o‘tirish qanday oqibatga olib keladi?
AirPods va quloqchinlardan uzoq foydalanish xavflimi?
AirPods va quloqchinlardan uzoq foydalanish xavflimi?