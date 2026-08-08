Lenovo oʻta yupqa ThinkBook Aeroblade noutbukini namoyish etishga hozirlanmoqda

·71·Texno
Lenovo oʻta yupqa ThinkBook Aeroblade noutbukini namoyish etishga hozirlanmoqda
Qisqacha

Lenovo ThinkBook turkumiga mansub, Aeroblade deb nomlangan o'ta yupqa noutbuk ustida ishlamoqda. Qurilma korpusi shu qadar yupqaki, USB-C portlarini joylashtirish uchun maxsus qalinlashtirilgan qism yaratilgan, shuningdek, u yirik trekpud va taxminan 13 yoki 14 dyuymli ekran bilan jihozlanishi kutilmoqda.

Lenovo kompaniyasi ThinkBook turkumiga kiruvchi yangi qurilma ustida ish olib bormoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, boʻlajak noutbuk Aeroblade deb nomlanadi va oʻta yupqa korpusi bilan eʼtiborni tortmoqda. Hozircha tarqalgan dastlabki tasvirlar ushbu nomning kelib chiqish sababini yaqqol ochib beradi, chunki qurilma juda nafis shaklga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Noyob dizayn yechimlari va portlar

Mazkur modelning qalinligi shunchalik kichikki, muhandislar USB-C portlarini joylashtirish uchun korpusda maxsus qalinlashtirilgan qismni hosil qilishga majbur boʻlishgan. Garchi eʼlon qilingan suratlardan qurilmaning aniq oʻlchamlarini toʻliq baholash qiyin boʻlsa-da, uning dizayni oʻta yupqa gadjetlar bozorida yangi qadam boʻlishi kutilmoqda.

Dastlabki tahlillarga koʻra, noutbuk juda yirik oʻlchamli trekpud bilan jihozlanadi. Ekran diagonali esa taxminan 13 yoki 14 dyuymni tashkil etishi taxmin qilinmoqda, bu esa uning portativlik va qulaylikni birinchi oʻringa qoʻyuvchi foydalanuvchilarga moʻljallanganini bildiradi.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Hozircha Lenovo kompaniyasi yangi qurilmaning texnik tavsilotlarini rasman oshkor etgani yoʻq. Shunga qaramay, mutaxassislar korpusning oʻta yupqaligidan kelib chiqib, unda eng yuqori quvvatga ega boʻlmagan, lekin energiya tejamkor protsessorlar qoʻllanilishini taxmin qilmoqdalar.

Xususan, ushbu model asosida Intel kompaniyasining yaqinda taqdim etiladigan yangi Panther Lake protsessorlari yoki Qualcomm platformasidagi Snapdragon X2 chiplari yotishi mumkin. Bu esa qurilmaning batareya quvvati uzoqqa yetishini va kundalik vazifalar uchun yetarli ishlash tezligini taʼminlaydi.

Hozircha mazkur noutbukning qachon rasman taqdim etilishi va uning narxi qanday boʻlishi nomaʼlumligicha qolmoqda. Shunga qaramay, Lenovo'ning bunday dadil dizayn eksperimentlari zamonaviy portativ kompyuterlar bozorida raqobatni yanada kuchaytirishi aniq.

LenovoThinkBookAerobladeNoutbukTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi