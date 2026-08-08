Lenovo oʻta yupqa ThinkBook Aeroblade noutbukini namoyish etishga hozirlanmoqda
Lenovo ThinkBook turkumiga mansub, Aeroblade deb nomlangan o'ta yupqa noutbuk ustida ishlamoqda. Qurilma korpusi shu qadar yupqaki, USB-C portlarini joylashtirish uchun maxsus qalinlashtirilgan qism yaratilgan, shuningdek, u yirik trekpud va taxminan 13 yoki 14 dyuymli ekran bilan jihozlanishi kutilmoqda.
Lenovo kompaniyasi ThinkBook turkumiga kiruvchi yangi qurilma ustida ish olib bormoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, boʻlajak noutbuk Aeroblade deb nomlanadi va oʻta yupqa korpusi bilan eʼtiborni tortmoqda. Hozircha tarqalgan dastlabki tasvirlar ushbu nomning kelib chiqish sababini yaqqol ochib beradi, chunki qurilma juda nafis shaklga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Noyob dizayn yechimlari va portlarMazkur modelning qalinligi shunchalik kichikki, muhandislar USB-C portlarini joylashtirish uchun korpusda maxsus qalinlashtirilgan qismni hosil qilishga majbur boʻlishgan. Garchi eʼlon qilingan suratlardan qurilmaning aniq oʻlchamlarini toʻliq baholash qiyin boʻlsa-da, uning dizayni oʻta yupqa gadjetlar bozorida yangi qadam boʻlishi kutilmoqda.
Dastlabki tahlillarga koʻra, noutbuk juda yirik oʻlchamli trekpud bilan jihozlanadi. Ekran diagonali esa taxminan 13 yoki 14 dyuymni tashkil etishi taxmin qilinmoqda, bu esa uning portativlik va qulaylikni birinchi oʻringa qoʻyuvchi foydalanuvchilarga moʻljallanganini bildiradi.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikHozircha Lenovo kompaniyasi yangi qurilmaning texnik tavsilotlarini rasman oshkor etgani yoʻq. Shunga qaramay, mutaxassislar korpusning oʻta yupqaligidan kelib chiqib, unda eng yuqori quvvatga ega boʻlmagan, lekin energiya tejamkor protsessorlar qoʻllanilishini taxmin qilmoqdalar.
Xususan, ushbu model asosida Intel kompaniyasining yaqinda taqdim etiladigan yangi Panther Lake protsessorlari yoki Qualcomm platformasidagi Snapdragon X2 chiplari yotishi mumkin. Bu esa qurilmaning batareya quvvati uzoqqa yetishini va kundalik vazifalar uchun yetarli ishlash tezligini taʼminlaydi.
Hozircha mazkur noutbukning qachon rasman taqdim etilishi va uning narxi qanday boʻlishi nomaʼlumligicha qolmoqda. Shunga qaramay, Lenovo'ning bunday dadil dizayn eksperimentlari zamonaviy portativ kompyuterlar bozorida raqobatni yanada kuchaytirishi aniq.
…