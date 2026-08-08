Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildi

·54·Texno
Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildi
Qisqacha

Polshada 10 mingdan ortiq davlat muassasasiga qarashli 250 mingga yaqin veb-saytda jiddiy xavfsizlik kamchiliklari aniqlanib, aeroportlar, shifoxonalar va davlat idoralari sahifalari xavf ostida qolgani ma'lum bo'ldi. Tadqiqotchilar Robert Kruczek va Kamil Szczurowski bu xulosalarni Las-Vegasdagi Def Con xalqaro konferensiyasida taqdim etdi.

Polshaning ikkita kiberxavfsizlik mutaxassisi mamlakat internet tarmogʻining potensial kiberhujumlarga qanchalik bardoshliligini oʻrganib, davlat idoralari va infratuzilmasida keng koʻlamli zaifliklar mavjudligini aniqladi. Las-Vegasdagi Def Con xalqaro konferensiyasida taqdim etilgan mazkur tadqiqot natijalari mamlakatning muhim tizimlari kiberxavfsizlik tahdidlari qarshisida ojiz ekanini koʻrsatdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tadqiqotchilar Robert Kruczek va Kamil Szczurowski oʻz yurtining raqamli muhofazasini kuchaytirish va uni xavfsizroq qilish maqsadida Polsha segmentidagi veb-resurslarni chuqur tahlildan oʻtkazgan. Tekshiruv natijasida 10 mingdan ortiq davlat muassasasiga qarashli 250 mingga yaqin veb-saytda jiddiy xavfsizlik kamchiliklari borligi aniqlangan.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, xavf ostida qolgan obyektlar orasida mamlakatdagi aeroportlar, tibbiyot muassasalari — shifoxonalar va davlat idoralarining rasmiy sahifalari ham bor. Bunga dasturiy taʼminot ishlab chiqaruvchilarning xavfsizlik xatolarini bartaraf etishga beeʼtiborligi, shuningdek, xatolarni xabar qilish va mukofotlash tizimlarining yetishmasligi sabab boʻlmoqda.

Muhim tizimlardagi ochiq eshiklar

Tadqiqot davomida baʼzi xatoliklarni juda oson yoʻl bilan suiisteʼmol qilish mumkinligi maʼlum boʻldi. Biroq ayrim dasturiy taʼminot yetkazib beruvchilari bunday ogohlantirishlarni jiddiy qabul qilmay, ularni shunchaki noqulaylik sifatida baholagan. Bu esa Polsha davlat xizmatlarining kiberhujumlar va tarmoqni egallab olish xavfi ostida qolishiga zamin yaratmoqda.

Mazkur tadqiqot Polsha oʻzining kiberhimoyasini kuchaytirishga harakat qilayotgan vaqtda eʼlon qilindi. Soʻnggi paytlarda mamlakatning energiya va suv taʼminoti korxonalariga qaratilgan gumon qilinayotgan Rossiya kiberhujumlari toʻlqini kuzatilgan edi. Ushbu hujumlarning ayrimlari aynan zaif kiberhimoyadan foydalangan holda amalga oshirilgani aniqlangan.

Pad CMS va sud tizimidagi muammolar

Kruczek va Szczurowski keng tarqalgan Pad CMS kontentni boshqarish tizimida bir nechta xavfli xatoliklarni topgan. Xususan, ulardan biri maxfiy soʻz talab etmaydigan ochiq tizim orqali 300 dan ortiq davlat veb-saytlariga erkin kirish imkonini bergan. Dasturchilar ushbu dasturiy taʼminotni qoʻllab-quvvatlash muddati tugagani vajidan yangilanishlarni chiqarmagan.

Yana bir aniqlangan zaiflik tufayli tadqiqotchilar Polsha sud tizimining uchdan ikki qismiga, yaʼni taxminan 245 ta sud idorasining veb-saytlariga kirish huquqiga ega boʻlishgan. Mutaxassislar oʻz topilmalarini tegishli rasmiy kanallar orqali hukumatga taqdim etishgan. Ularning fikricha, qilingan mehnatlar oʻz samarasini berib, mamlakat kiberxavfsizligi biroz boʻlsa-da mustahkamlandi.

KiberxavfsizlikPolshaXavfsizlikHujumTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27Wacom Movinkpad 11: raqamli ijodkorlar uchun hamyonbop planshetWacom Movinkpad 11: raqamli ijodkorlar uchun hamyonbop planshetBugun, 02:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi