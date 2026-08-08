Gabriel Jezusning agenti Napoli bilan bog‘liq transfer mish-mishlariga oydinlik kiritdi
Gabriel Jezusning agenti Jovanni Branchini Napoli bilan futbolchining transferi bo'yicha hech qanday rasmiy yoki norasmiy muzokaralar o'tkazilmaganini ma'lum qildi. Branchinining Napoli bazasiga tashrifi klub bosh murabbiyi Massimiliano Allegri bilan bog'liq bo'lib, u murabbiyning ishidan xabar olish va uni qo'llab-quvvatlash uchun kelgan.
Londonning Arsenal klubi hujumchisi Gabriel Jezusning kelajagi so‘nggi kunlarda transfer bozorining eng ko‘p muhokama qilinadigan mavzularidan biriga aylandi. Bunga braziliyalik futbolchining agenti Italiyadagi Napoli klubining mavsumoldi yig‘inida paydo bo‘lgani sabab bo‘ldi. Goal.com xabar berishicha, transfer oynasining so‘nggi bosqichiga kirib borilgan bir paytda, ushbu tashrif Italiya OAV va muxlislari orasida qizg‘in muhokamalarni keltirib chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ma’lum bo‘lishicha, juma kuni kechqurun hujumchining vakili Jovanni Branchini Napoli jamoasining Kastel-di-Sangrodagi bazasida, tribunada ko‘rinish bergan. Gabriel Jezusning Arsenal bilan amaldagi shartnomasi so‘nggi 12 oyiga kirgani uning kelajagini yanada mavhumlashtirmoqda. 29 yoshli futbolchi Mikel Arteta boshchiligidagi jamoaning tarkib chuqurligi uchun muhim o‘yinchi bo‘lib qolayotganiga qaramay, uning Shimoliy Londondagi istiqboli so‘roq ostida qolmoqda.
Transfer mish-mishlari va Romelu Lukaku omiliItaliya nashrlarining tarqatgan ma’lumotlariga ko‘ra, agar jamoaning hujum chizig‘ida o‘zgarishlar yuz bersa, Napoli klubi Gabriel Jezusni asosiy nishonlardan biri sifatida ko‘rib chiqayotgan edi. Xususan, jamoani tark etishi mumkin bo‘lgan futbolchilar o‘rniga braziliyalik hujumchi muqobil variant sifatida tilga olingandi. Shunga qaramay, agent Jovanni Branchini tez fursatda bu mish-mishlarga barham berishga harakat qildi va o‘zining Italiyadagi bazaga tashrifi sabablarini tushuntirdi.
Tajribali agentning so‘zlariga ko‘ra, uning Italiyaga kelishi futbolchining transferiga emas, balki boshqa shaxsiy va professional munosabatlarga bog‘liq. Gap shundaki, Branchini ayni paytda Napoli bosh murabbiyi Massimiliano Allegrining ham vakili hisoblanadi. Uning ta’kidlashicha, mazkur tashrif aynan sobiq Yuventus ustozi bilan bo‘lgan iliq munosabatlarga asoslangan.
Agentning rasmiy bayonoti va kelajakVideoinformazioni.com nashriga bergan intervyusida Jovanni Branchini bu masalaga to‘g‘ridan-to‘g‘ri oydinlik kiritdi. Agent Allegri bilan muntazam muloqotda bo‘lib turishini, bugungi tashrifi esa faqat murabbiyning ishidan xabar olish va uni qo‘llab-quvvatlash maqsadida amalga oshirilganini bildirdi. U Allegri bajarilayotgan ishdan mamnun ekanini va jamoa haqida ijobiy fikrda ekanini ta’kidladi.
Jevzusning kelajagi haqidagi savolga javob berar ekan, agent futbolchining ehtimoliy transferi bo‘yicha rahbariyat yoki murabbiylar shtabi bilan hech qanday rasmiy yoki norasmiy muzokaralar o‘tkazilmaganini qat'iy ta'kidladi. U Allegri bilan bo‘lgan uchrashuvda bu mavzu umuman muhokama qilinmaganini aytdi.
Eslatib o‘tamiz, Gabriel Jezus Manchester Siti safidan 2022-yilning yozida Arsenalga ko‘chib o‘tgan edi. U o‘tgan mavsumda jamoasiga Premyer-liga chempionligini qo‘lga kiritishda va Chempionlar ligasi finaliga qadar yetib borishda o‘z hissasini qo‘shgan. Shuning uchun ham transfer bozori ochiq turgan bir paytda uning agenti o‘z mijozining kelajagi haqidagi ortiqcha shov-shuvlardan qochishga harakat qilmoqda.
…