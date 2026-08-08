Gabriel Jezusning agenti Napoli bilan bog‘liq transfer mish-mishlariga oydinlik kiritdi

·62·Sport
Gabriel Jezusning agenti Napoli bilan bog‘liq transfer mish-mishlariga oydinlik kiritdi
Qisqacha

Gabriel Jezusning agenti Jovanni Branchini Napoli bilan futbolchining transferi bo'yicha hech qanday rasmiy yoki norasmiy muzokaralar o'tkazilmaganini ma'lum qildi. Branchinining Napoli bazasiga tashrifi klub bosh murabbiyi Massimiliano Allegri bilan bog'liq bo'lib, u murabbiyning ishidan xabar olish va uni qo'llab-quvvatlash uchun kelgan.

Londonning Arsenal klubi hujumchisi Gabriel Jezusning kelajagi so‘nggi kunlarda transfer bozorining eng ko‘p muhokama qilinadigan mavzularidan biriga aylandi. Bunga braziliyalik futbolchining agenti Italiyadagi Napoli klubining mavsumoldi yig‘inida paydo bo‘lgani sabab bo‘ldi. Goal.com xabar berishicha, transfer oynasining so‘nggi bosqichiga kirib borilgan bir paytda, ushbu tashrif Italiya OAV va muxlislari orasida qizg‘in muhokamalarni keltirib chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma’lum bo‘lishicha, juma kuni kechqurun hujumchining vakili Jovanni Branchini Napoli jamoasining Kastel-di-Sangrodagi bazasida, tribunada ko‘rinish bergan. Gabriel Jezusning Arsenal bilan amaldagi shartnomasi so‘nggi 12 oyiga kirgani uning kelajagini yanada mavhumlashtirmoqda. 29 yoshli futbolchi Mikel Arteta boshchiligidagi jamoaning tarkib chuqurligi uchun muhim o‘yinchi bo‘lib qolayotganiga qaramay, uning Shimoliy Londondagi istiqboli so‘roq ostida qolmoqda.

Transfer mish-mishlari va Romelu Lukaku omili

Italiya nashrlarining tarqatgan ma’lumotlariga ko‘ra, agar jamoaning hujum chizig‘ida o‘zgarishlar yuz bersa, Napoli klubi Gabriel Jezusni asosiy nishonlardan biri sifatida ko‘rib chiqayotgan edi. Xususan, jamoani tark etishi mumkin bo‘lgan futbolchilar o‘rniga braziliyalik hujumchi muqobil variant sifatida tilga olingandi. Shunga qaramay, agent Jovanni Branchini tez fursatda bu mish-mishlarga barham berishga harakat qildi va o‘zining Italiyadagi bazaga tashrifi sabablarini tushuntirdi.

Tajribali agentning so‘zlariga ko‘ra, uning Italiyaga kelishi futbolchining transferiga emas, balki boshqa shaxsiy va professional munosabatlarga bog‘liq. Gap shundaki, Branchini ayni paytda Napoli bosh murabbiyi Massimiliano Allegrining ham vakili hisoblanadi. Uning ta’kidlashicha, mazkur tashrif aynan sobiq Yuventus ustozi bilan bo‘lgan iliq munosabatlarga asoslangan.

Agentning rasmiy bayonoti va kelajak

Videoinformazioni.com nashriga bergan intervyusida Jovanni Branchini bu masalaga to‘g‘ridan-to‘g‘ri oydinlik kiritdi. Agent Allegri bilan muntazam muloqotda bo‘lib turishini, bugungi tashrifi esa faqat murabbiyning ishidan xabar olish va uni qo‘llab-quvvatlash maqsadida amalga oshirilganini bildirdi. U Allegri bajarilayotgan ishdan mamnun ekanini va jamoa haqida ijobiy fikrda ekanini ta’kidladi.

Jevzusning kelajagi haqidagi savolga javob berar ekan, agent futbolchining ehtimoliy transferi bo‘yicha rahbariyat yoki murabbiylar shtabi bilan hech qanday rasmiy yoki norasmiy muzokaralar o‘tkazilmaganini qat'iy ta'kidladi. U Allegri bilan bo‘lgan uchrashuvda bu mavzu umuman muhokama qilinmaganini aytdi.

Eslatib o‘tamiz, Gabriel Jezus Manchester Siti safidan 2022-yilning yozida Arsenalga ko‘chib o‘tgan edi. U o‘tgan mavsumda jamoasiga Premyer-liga chempionligini qo‘lga kiritishda va Chempionlar ligasi finaliga qadar yetib borishda o‘z hissasini qo‘shgan. Shuning uchun ham transfer bozori ochiq turgan bir paytda uning agenti o‘z mijozining kelajagi haqidagi ortiqcha shov-shuvlardan qochishga harakat qilmoqda.

Gabriel JezusArsenalNapoliTransferlarPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)