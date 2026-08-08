Wacom Movinkpad 11: raqamli ijodkorlar uchun hamyonbop planshet
Wacom kompaniyasining Movinkpad 11 modeli raqamli rasm chizishga qiziqadigan, ammo qimmat qurilmalarga katta mablag' sarflashni istamaydigan foydalanuvchilar uchun 500 dollarlik planshet sifatida taqdim etilgan. Qurilma 11,45 dyuymli ekran, 8 gigabayt tezkor va 128 gigabayt doimiy xotiraga ega bo'lib, 1,3 funt og'irligi sababli olib yurishga qulay.
Raqamli ijod olamida uzoq yillardan beri oʻz oʻrniga ega boʻlgan Yaponiyaning Wacom kompaniyasi oʻzining grafik planshetlar turkumini rivojlantirishda davom etmoqda. TechCrunch nashri taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, kompaniyaning Movinkpad 11 modeli raqamli rasm chizishga qiziquvchi, biroq qimmatbaho qurilmalarga katta mablagʻ sarflashni istamaydigan foydalanuvchilar uchun qulay va hamyonbop yechim sifatida gavdalanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
1983 yilda tashkil etilgan Wacom dunyodagi eng qadimgi grafik planshet ishlab chiqaruvchilardan biri sanaladi. Soʻnggi yillarda brend maxsus Android operatsion tizimida ishlaydigan Movinkpad seriyasini bosqichma-bosqich takomillashtirib bormoqda. Mazkur turkumdagi eng soʻnggi qurilmalardan biri boʻlgan Movinkpad Pro 14 oʻtgan kuzda 899 dollar narxda chiqarilgan boʻlib, u OLED ekran va kengaytirilgan ranglar gammasi kabi ilgʻor xususiyatlarga ega. Biroq seriyaning ilk vakili sanalgan Movinkpad 11 ixchamligi va narxiga koʻra oʻziga xos oʻrin tutadi.
Texnik imkoniyatlar va qulayliklarMovinkpad 11 diagonali 11,45 dyuymli ekran bilan jihozlangan boʻlib, qurilma 8 gigabayt tezkor va 128 gigabayt doimiy xotiraga ega. Batareyasiz ishlaydigan bu planshet USB zaryadlash moslamasi orqali quvvatlanadi. Ogʻirligi atigi 1,3 funtni tashkil etgani bois, uni istalgan joyga oʻzingiz bilan olib yurish juda qulay.
Qurilma toʻplamiga kiritilgan Pro Pen 3 stilusining uzunligi 6,3 dyuymga teng boʻlib, u uchta alohida yon tugma bilan taʼminlangan. Ushbu tugmalarni foydalanuvchi oʻz xohishiga koʻra dasturlashi mumkin. Shuningdek, Wacom turlicha sifatdagi almashtiriladigan Stilus uchlari jamlanmalarini ham taklif etadi.
Narx siyosati va raqamli sanʼat ahamiyatiBozorda turli toifadagi grafik qurilmalar mavjud boʻlib, 500 dollarlik Movinkpad 11 oʻrta narx segmentini egallaydi. Oddiy foydalanuvchilar uchun bu biroz qimmat tuyulishi mumkin, biroq raqamli ijod bilan shugʻullanuvchilar uchun bu Huion Inspiroy H640P kabi 30 dollarlik arzon modellar hamda 3500 dollarlik Wacom Cintiq Pro 27 yoki 1100 dollargacha boʻlgan iPad kabi qimmatbaho qurilmalar orasidagi maqbul tanlovdir.
Raqamli sanʼat anʼanaviy qogʻoz va qalamda yaratib boʻlmaydigan oʻziga xos ijodiy tajribani taqdim etadi. Grafik dizaynerlar, multfilm ustalari, animatorlar va hatto videooʻyin yaratuvchilari aynan shunday planshetlar yordamida oʻz gʻoyalarini roʻyobga chiqarishadi. Baʼzi rassomlar dastlab planshetda eskiz chizib, keyin uni qogʻozga oʻtkazsa, boshqalar aksincha qogʻozdagi ishini raqamli formatga koʻchiradi.
…