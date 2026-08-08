Wacom Movinkpad 11: raqamli ijodkorlar uchun hamyonbop planshet

·58·Texno
Wacom Movinkpad 11: raqamli ijodkorlar uchun hamyonbop planshet
Qisqacha

Wacom kompaniyasining Movinkpad 11 modeli raqamli rasm chizishga qiziqadigan, ammo qimmat qurilmalarga katta mablag' sarflashni istamaydigan foydalanuvchilar uchun 500 dollarlik planshet sifatida taqdim etilgan. Qurilma 11,45 dyuymli ekran, 8 gigabayt tezkor va 128 gigabayt doimiy xotiraga ega bo'lib, 1,3 funt og'irligi sababli olib yurishga qulay.

Raqamli ijod olamida uzoq yillardan beri oʻz oʻrniga ega boʻlgan Yaponiyaning Wacom kompaniyasi oʻzining grafik planshetlar turkumini rivojlantirishda davom etmoqda. TechCrunch nashri taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, kompaniyaning Movinkpad 11 modeli raqamli rasm chizishga qiziquvchi, biroq qimmatbaho qurilmalarga katta mablagʻ sarflashni istamaydigan foydalanuvchilar uchun qulay va hamyonbop yechim sifatida gavdalanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

1983 yilda tashkil etilgan Wacom dunyodagi eng qadimgi grafik planshet ishlab chiqaruvchilardan biri sanaladi. Soʻnggi yillarda brend maxsus Android operatsion tizimida ishlaydigan Movinkpad seriyasini bosqichma-bosqich takomillashtirib bormoqda. Mazkur turkumdagi eng soʻnggi qurilmalardan biri boʻlgan Movinkpad Pro 14 oʻtgan kuzda 899 dollar narxda chiqarilgan boʻlib, u OLED ekran va kengaytirilgan ranglar gammasi kabi ilgʻor xususiyatlarga ega. Biroq seriyaning ilk vakili sanalgan Movinkpad 11 ixchamligi va narxiga koʻra oʻziga xos oʻrin tutadi.

Texnik imkoniyatlar va qulayliklar

Movinkpad 11 diagonali 11,45 dyuymli ekran bilan jihozlangan boʻlib, qurilma 8 gigabayt tezkor va 128 gigabayt doimiy xotiraga ega. Batareyasiz ishlaydigan bu planshet USB zaryadlash moslamasi orqali quvvatlanadi. Ogʻirligi atigi 1,3 funtni tashkil etgani bois, uni istalgan joyga oʻzingiz bilan olib yurish juda qulay.

Qurilma toʻplamiga kiritilgan Pro Pen 3 stilusining uzunligi 6,3 dyuymga teng boʻlib, u uchta alohida yon tugma bilan taʼminlangan. Ushbu tugmalarni foydalanuvchi oʻz xohishiga koʻra dasturlashi mumkin. Shuningdek, Wacom turlicha sifatdagi almashtiriladigan Stilus uchlari jamlanmalarini ham taklif etadi.

Narx siyosati va raqamli sanʼat ahamiyati

Bozorda turli toifadagi grafik qurilmalar mavjud boʻlib, 500 dollarlik Movinkpad 11 oʻrta narx segmentini egallaydi. Oddiy foydalanuvchilar uchun bu biroz qimmat tuyulishi mumkin, biroq raqamli ijod bilan shugʻullanuvchilar uchun bu Huion Inspiroy H640P kabi 30 dollarlik arzon modellar hamda 3500 dollarlik Wacom Cintiq Pro 27 yoki 1100 dollargacha boʻlgan iPad kabi qimmatbaho qurilmalar orasidagi maqbul tanlovdir.

Raqamli sanʼat anʼanaviy qogʻoz va qalamda yaratib boʻlmaydigan oʻziga xos ijodiy tajribani taqdim etadi. Grafik dizaynerlar, multfilm ustalari, animatorlar va hatto videooʻyin yaratuvchilari aynan shunday planshetlar yordamida oʻz gʻoyalarini roʻyobga chiqarishadi. Baʼzi rassomlar dastlab planshetda eskiz chizib, keyin uni qogʻozga oʻtkazsa, boshqalar aksincha qogʻozdagi ishini raqamli formatga koʻchiradi.

WacomMovinkpad 11Grafik planshetTexnologiyaRaqamli sanʼat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi