Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqda
Sony olti yil avval taqdim etilgan WH-1000XM4 simsiz quloqchinlarini WH-1000XM4C yangilangan indeksi ostida qayta sotuvga chiqarishga hozirlik ko'rmoqda. Yangi model savdosi joriy yilning 7-sentabridan boshlanishi va uning narxi 250 dollar yoki yevro atrofida bo'lishi kutilmoqda. Qurilma asosiy texnik xususiyatlari bo'yicha asl modelni takrorlaydi, biroq rasmiy hujjatlarda avtonom ishlash vaqti 34 soat deb ko'rsatilgan.
Yaponiyaning texnologiya giganti Sony kompaniyasi oʻzining eng muvaffaqiyatli audioturkumlaridan biri boʻlgan simsiz quloqchinlarini qayta bozorga chiqarishga hozirlik koʻrmoqda. Dealabs nashrining xabar berishicha, olti yil avval taqdim etilgan mashhur model yangilangan indeks ostida sotuvga qaytadi va xaridorlarga ancha hamyonbop narxda taklif qilinadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur kutilmagan qaytish ixlosmandlar orasida katta qiziqish uygʻotmoqda. Yangi talqin WH-1000XM4C deb nomlanishi kutilmoqda va u asosiy texnik jihatlari boʻyicha oʻzining afsonaviy oʻtmishdoshini toʻliq takrorlaydi. Mutaxassislarning fikricha, bu qadam kompaniyaning xaridorlar talabiga moslashish borasidagi navbatdagi muhim qadami boʻladi.
Sotuvga chiqish sanasi va narx siyosatiManba maʼlumotlariga koʻra, yangi eski model savdoga joriy yilning 7-sentabridan boshlab chiqariladi. Quloqchinlarning narxi 250 dollar yoki yevro atrofida belgilanishi kutilmoqda. Bu esa soʻnggi avlod flagmanlariga nisbatan sezilarli darajada arzonroq demakdir.
Qurilmaning texnik xususiyatlari asl model bilan bir xil boʻlishi aytilmoqda. Faqatgina avtonom ishlash vaqti rasmiy hujjatlarda 34 soat qilib koʻrsatilgan (asl WH-1000XM4'da bu koʻrsatkich 38 soatni tashkil etgan). Biroq, amaliy foydalanishda bu kichik farq deyarli sezilmasligi mumkin. Xaridorlar uchun qurilma uchta rangda — kumushrang, qora va lavanda ranglarida taqdim etiladi.
Nima uchun XM4 modeli qaytarilmoqda?Sony kompaniyasining bu qarori bozordagi mavjud vaziyat va foydalanuvchilarning fikrlari bilan chambarchas bogʻliq. Gap shundaki, keyinchalik chiqqan XM5 modeli ixlosmandlar tomonidan uncha iliq kutib olinmagan edi. Xususan, foydalanuvchilar kichraytirilgan dinamiklar hamda quloqchin korpusining yigʻilmaydigan konstruksiyasini qattiq tanqid qilishgan edi.
Shuningdek, soʻnggi chiqqan XM6 modellarining narxi 450 dollarga baholangani bozorda muayyan boʻshliqni yuzaga keltirdi. Ayni damda 250 dollarlik hamyonbop va sinovdan oʻtgan eski muvaffaqiyatli modelning qaytarilishi moliyaviy jihatdan ham, xaridorlar ehtiyojini qondirish nuqtai nazaridan ham juda mantiqli qadam sifatida baholanmoqda.
…