Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqda

·52·Texno
Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqda
Qisqacha

Sony olti yil avval taqdim etilgan WH-1000XM4 simsiz quloqchinlarini WH-1000XM4C yangilangan indeksi ostida qayta sotuvga chiqarishga hozirlik ko'rmoqda. Yangi model savdosi joriy yilning 7-sentabridan boshlanishi va uning narxi 250 dollar yoki yevro atrofida bo'lishi kutilmoqda. Qurilma asosiy texnik xususiyatlari bo'yicha asl modelni takrorlaydi, biroq rasmiy hujjatlarda avtonom ishlash vaqti 34 soat deb ko'rsatilgan.

Yaponiyaning texnologiya giganti Sony kompaniyasi oʻzining eng muvaffaqiyatli audioturkumlaridan biri boʻlgan simsiz quloqchinlarini qayta bozorga chiqarishga hozirlik koʻrmoqda. Dealabs nashrining xabar berishicha, olti yil avval taqdim etilgan mashhur model yangilangan indeks ostida sotuvga qaytadi va xaridorlarga ancha hamyonbop narxda taklif qilinadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur kutilmagan qaytish ixlosmandlar orasida katta qiziqish uygʻotmoqda. Yangi talqin WH-1000XM4C deb nomlanishi kutilmoqda va u asosiy texnik jihatlari boʻyicha oʻzining afsonaviy oʻtmishdoshini toʻliq takrorlaydi. Mutaxassislarning fikricha, bu qadam kompaniyaning xaridorlar talabiga moslashish borasidagi navbatdagi muhim qadami boʻladi.

Sotuvga chiqish sanasi va narx siyosati

Manba maʼlumotlariga koʻra, yangi eski model savdoga joriy yilning 7-sentabridan boshlab chiqariladi. Quloqchinlarning narxi 250 dollar yoki yevro atrofida belgilanishi kutilmoqda. Bu esa soʻnggi avlod flagmanlariga nisbatan sezilarli darajada arzonroq demakdir.

Qurilmaning texnik xususiyatlari asl model bilan bir xil boʻlishi aytilmoqda. Faqatgina avtonom ishlash vaqti rasmiy hujjatlarda 34 soat qilib koʻrsatilgan (asl WH-1000XM4'da bu koʻrsatkich 38 soatni tashkil etgan). Biroq, amaliy foydalanishda bu kichik farq deyarli sezilmasligi mumkin. Xaridorlar uchun qurilma uchta rangda — kumushrang, qora va lavanda ranglarida taqdim etiladi.

Nima uchun XM4 modeli qaytarilmoqda?

Sony kompaniyasining bu qarori bozordagi mavjud vaziyat va foydalanuvchilarning fikrlari bilan chambarchas bogʻliq. Gap shundaki, keyinchalik chiqqan XM5 modeli ixlosmandlar tomonidan uncha iliq kutib olinmagan edi. Xususan, foydalanuvchilar kichraytirilgan dinamiklar hamda quloqchin korpusining yigʻilmaydigan konstruksiyasini qattiq tanqid qilishgan edi.

Shuningdek, soʻnggi chiqqan XM6 modellarining narxi 450 dollarga baholangani bozorda muayyan boʻshliqni yuzaga keltirdi. Ayni damda 250 dollarlik hamyonbop va sinovdan oʻtgan eski muvaffaqiyatli modelning qaytarilishi moliyaviy jihatdan ham, xaridorlar ehtiyojini qondirish nuqtai nazaridan ham juda mantiqli qadam sifatida baholanmoqda.

SonyQuloqchinlarWH-1000XM4TexnologiyaGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Wacom Movinkpad 11: raqamli ijodkorlar uchun hamyonbop planshetWacom Movinkpad 11: raqamli ijodkorlar uchun hamyonbop planshetBugun, 02:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi