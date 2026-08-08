SpaceX Hind okeanidan 52 metrlik Starship kamerasini chiqarishga urinmoqda
SpaceX Hind okeaniga qo'ngan uzunligi 52 metr bo'lgan Starship Ship 40 kemasini qirg'oqqa olib chiqish operatsiyasini davom ettirmoqda. Murakkab ob-havo, kuchaygan dengiz to'lqinlari va kema gabaritlarining kattaligi sababli qutqaruv ishlari og'ir kechmoqda, Ilon Mask esa kemani saqlab qolish ehtimoli hozircha yuqori emasligini aytdi.
Aerokosmik gigant SpaceX kompaniyasi navbatdagi sinovdan soʻng Hind okeaniga kelib qoʻngan ulkan Starship kema-raketasini qirgʻoqqa olib chiqish boʻyicha murakkab operatsiyani davom ettirmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, uzunligi 52 metrni tashkil etuvchi ushbu ulkan konstruksiyani evakuatsiya qilish jarayoni kutilganidek oson kechmayapti va mutaxassislar qator jiddiy qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, Starship Ship 40 deb nomlangan kema oʻn uchinchi sinov parvozida qatnashgan edi. Dastur tarixidagi eng muvaffaqiyatli parvozlardan biri sifatida eʼtirof etilgan ushbu sinovda kema omon qolgani mutaxassislar uchun ham kutilmagan holat boʻldi, chunki oldingi turdagi raketalar suvga qoʻnish vaqtida portlab ketgan edi.
Qutqaruv operatsiyasidagi bosh toʻsiqlarHozirgi vaqtda SpaceX qidiruv-evakuatsiya guruhi okeandan kemani qirgʻoqqa transport qilish uchun bor kuchini sarflamoqda. Biroq jarayon murakkab ob-havo sharoitlari, kuchayib borayotgan dengiz toʻlqinlari hamda texnikaning gʻoyat ulkan gabaritlari sababli oʻta ogʻir kechmoqda. Mutaxassislar 52 metrlik konstruksiyani dengizdan ishonchli tarzda ilib olish va uni oʻnlab hamda yuzlab kilometr masofadagi portga yetkazishda jiddiy toʻsiqlarga duch kelishmoqda.
Kompaniya rahbari Ilon Mask ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida mazkur jarayonga izoh berar ekan, qutqaruv ishlari hozircha koʻngildagidek ketmayotganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, vaziyatni ijobiy baholab boʻlmaydi va kemani qutqarish ehtimoli hozircha unchalik yuqori emas.
Kelajakdagi modernizatsiya uchun qimmatli maʼlumotlarShunga qaramay, murakkab operatsiya oʻzining ijobiy natijalarini ham bermoqda. Ilon Maskning taʼkidlashicha, mutaxassislar kemaning issiqlik muhofazasi ekrani hamda dvigatellari joylashgan oʻta muhim qismlarining detallashgan suratlarini muvaffaqiyatli qoʻlga kiritishgan.
Olingan ushbu noyob kadrlat va suratlar kelajakdagi Starship modellarini yanada takomillashtirish hamda ularning konstruksiyasini modernizatsiya qilishda muhim manba boʻlib xizmat qiladi. SpaceX muhandislari ushbu maʼlumotlar asosida kelgusi sinov parvozlari xavfsizligi va samaradorligini oshirishni rejalashtirmoqda.
…