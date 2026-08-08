SpaceX Hind okeanidan 52 metrlik Starship kamerasini chiqarishga urinmoqda

·81·Texno
SpaceX Hind okeanidan 52 metrlik Starship kamerasini chiqarishga urinmoqda
Qisqacha

SpaceX Hind okeaniga qo'ngan uzunligi 52 metr bo'lgan Starship Ship 40 kemasini qirg'oqqa olib chiqish operatsiyasini davom ettirmoqda. Murakkab ob-havo, kuchaygan dengiz to'lqinlari va kema gabaritlarining kattaligi sababli qutqaruv ishlari og'ir kechmoqda, Ilon Mask esa kemani saqlab qolish ehtimoli hozircha yuqori emasligini aytdi.

Aerokosmik gigant SpaceX kompaniyasi navbatdagi sinovdan soʻng Hind okeaniga kelib qoʻngan ulkan Starship kema-raketasini qirgʻoqqa olib chiqish boʻyicha murakkab operatsiyani davom ettirmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, uzunligi 52 metrni tashkil etuvchi ushbu ulkan konstruksiyani evakuatsiya qilish jarayoni kutilganidek oson kechmayapti va mutaxassislar qator jiddiy qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, Starship Ship 40 deb nomlangan kema oʻn uchinchi sinov parvozida qatnashgan edi. Dastur tarixidagi eng muvaffaqiyatli parvozlardan biri sifatida eʼtirof etilgan ushbu sinovda kema omon qolgani mutaxassislar uchun ham kutilmagan holat boʻldi, chunki oldingi turdagi raketalar suvga qoʻnish vaqtida portlab ketgan edi.

Qutqaruv operatsiyasidagi bosh toʻsiqlar

Hozirgi vaqtda SpaceX qidiruv-evakuatsiya guruhi okeandan kemani qirgʻoqqa transport qilish uchun bor kuchini sarflamoqda. Biroq jarayon murakkab ob-havo sharoitlari, kuchayib borayotgan dengiz toʻlqinlari hamda texnikaning gʻoyat ulkan gabaritlari sababli oʻta ogʻir kechmoqda. Mutaxassislar 52 metrlik konstruksiyani dengizdan ishonchli tarzda ilib olish va uni oʻnlab hamda yuzlab kilometr masofadagi portga yetkazishda jiddiy toʻsiqlarga duch kelishmoqda.

Kompaniya rahbari Ilon Mask ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida mazkur jarayonga izoh berar ekan, qutqaruv ishlari hozircha koʻngildagidek ketmayotganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, vaziyatni ijobiy baholab boʻlmaydi va kemani qutqarish ehtimoli hozircha unchalik yuqori emas.

Kelajakdagi modernizatsiya uchun qimmatli maʼlumotlar

Shunga qaramay, murakkab operatsiya oʻzining ijobiy natijalarini ham bermoqda. Ilon Maskning taʼkidlashicha, mutaxassislar kemaning issiqlik muhofazasi ekrani hamda dvigatellari joylashgan oʻta muhim qismlarining detallashgan suratlarini muvaffaqiyatli qoʻlga kiritishgan.

Olingan ushbu noyob kadrlat va suratlar kelajakdagi Starship modellarini yanada takomillashtirish hamda ularning konstruksiyasini modernizatsiya qilishda muhim manba boʻlib xizmat qiladi. SpaceX muhandislari ushbu maʼlumotlar asosida kelgusi sinov parvozlari xavfsizligi va samaradorligini oshirishni rejalashtirmoqda.

SpaceXStarshipIlon MaskKosmosRaketa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi