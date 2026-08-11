Inter Djed Spence transferiga qaytdi

·51·Sport
Inter Djed Spence transferiga qaytdi
Qisqacha

Inter Moussa Diaby transferidagi moliyaviy kelishmovchiliklardan so'ng qanot himoyachisi Djed Spence nomzodiga yana e'tibor qaratdi. 23 yoshli futbolchi o'ng qanot muammosini hal qilish uchun asosiy nomzodga aylangan, biroq Tottenxem u uchun bonuslarsiz 30 million funt sterling talab qilmoqda.

Milanning Inter klubi qanot himoyachisini izlash borasidagi transfer siyosatini oʻzgartirib, Tottenxem futbolchisi Djed Spence nomzodiga yana bir bor eʼtibor qaratdi. Sky Sports nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, A Seriya grandlari Moussa Diaby transferidagi jiddiy qiyinchiliklardan soʻng oʻz rejalarini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlishmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Avvalroq Nerazzurri jamoasi hujumkor oʻyin namoyish etuvchi fransuz vingeri Moussa Diaby bilan shartnoma imzolashni asosiy maqsad qilib qoʻygandi. Biroq Saudiya Arabistonining Al Ittihad klubi safida toʻp surayotgan futbolchi boʻyicha muzokaralar ikki klub oʻrtasidagi moliyaviy farq sababli boshi berk koʻchaga kirib qoldi. Natijada Milanning boshqa variantlarni qidirishiga toʻgʻri keldi.

Spence transferi va Tottenxemning talablari

Djed Spence yoz boshida ham Inter klubi qiziqishlar doirasida boʻlgan, biroq jamoa eʼtiborini koʻproq hujum chizigʻiga qaratgandi. Endilikda 23 yoshli ingliz futbolchisi oʻng qanot muammosini hal qilish uchun asosiy nomzodga aylandi.

Shunga qaramay, Tottenxem futbolchini arzon narxda qoʻyib yubormoqchi emas. Londonliklar oʻz himoyachisi uchun bonuslarni hisobga olmaganda 30 million funt sterling miqdorida mablagʻ talab qilmoqda. Futbolchining shartnomasida yana uch yil borligi hamda klubda uni yana bir yilga uzaytirish huquqi mavjudligi Tottenxem mavqeini muzokaralarda yanada mustahkamlayapti.

Italiya OAV maʼlumotlariga koʻra, tomonlar kelishuvni 30 million funt hamda qoʻshimcha 5 million funt miqdoridagi natijaga bogʻliq bonuslar shaklida rasmiylashtirishi mumkin.

Angliya klublari ham qiziqmoqda

Jurnalist Ben Jacobs xabariga koʻra, Djed Spence uchun kurash faqatgina Inter bilan cheklanib qolmayapti. Futbolchining vakillari uning xizmatlarini Angliyaning boshqa grand klublariga ham taklif qilishmoqda.

Xususan, Liverpul va Manchester Yunayted jamoalari ham himoya chizigʻini kuchaytirish variantlarini koʻrib chiqayotgan bir paytda, maydonning ham oʻng, ham chap qanotida harakatlana oladigan futbolchining universal imkoniyatlari eʼtibordan chetda qolmayapti.

Inter MilanDjed SpenceTottenxemTransferlarA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqdaMark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqdaBugun, 09:58Shomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiShomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiBugun, 06:50Osiyo chempionati: Atletlarimiz bir kunda 10 ta medal qo‘lga kiritishdi!Osiyo chempionati: Atletlarimiz bir kunda 10 ta medal qo‘lga kiritishdi!Bugun, 06:20Ronald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdiRonald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdiBugun, 02:40Barselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkinBarselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkinBugun, 02:34Mikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladiMikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladiBugun, 02:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)