Inter Djed Spence transferiga qaytdi
Inter Moussa Diaby transferidagi moliyaviy kelishmovchiliklardan so'ng qanot himoyachisi Djed Spence nomzodiga yana e'tibor qaratdi. 23 yoshli futbolchi o'ng qanot muammosini hal qilish uchun asosiy nomzodga aylangan, biroq Tottenxem u uchun bonuslarsiz 30 million funt sterling talab qilmoqda.
Milanning Inter klubi qanot himoyachisini izlash borasidagi transfer siyosatini oʻzgartirib, Tottenxem futbolchisi Djed Spence nomzodiga yana bir bor eʼtibor qaratdi. Sky Sports nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, A Seriya grandlari Moussa Diaby transferidagi jiddiy qiyinchiliklardan soʻng oʻz rejalarini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlishmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Avvalroq Nerazzurri jamoasi hujumkor oʻyin namoyish etuvchi fransuz vingeri Moussa Diaby bilan shartnoma imzolashni asosiy maqsad qilib qoʻygandi. Biroq Saudiya Arabistonining Al Ittihad klubi safida toʻp surayotgan futbolchi boʻyicha muzokaralar ikki klub oʻrtasidagi moliyaviy farq sababli boshi berk koʻchaga kirib qoldi. Natijada Milanning boshqa variantlarni qidirishiga toʻgʻri keldi.
Spence transferi va Tottenxemning talablariDjed Spence yoz boshida ham Inter klubi qiziqishlar doirasida boʻlgan, biroq jamoa eʼtiborini koʻproq hujum chizigʻiga qaratgandi. Endilikda 23 yoshli ingliz futbolchisi oʻng qanot muammosini hal qilish uchun asosiy nomzodga aylandi.
Shunga qaramay, Tottenxem futbolchini arzon narxda qoʻyib yubormoqchi emas. Londonliklar oʻz himoyachisi uchun bonuslarni hisobga olmaganda 30 million funt sterling miqdorida mablagʻ talab qilmoqda. Futbolchining shartnomasida yana uch yil borligi hamda klubda uni yana bir yilga uzaytirish huquqi mavjudligi Tottenxem mavqeini muzokaralarda yanada mustahkamlayapti.
Italiya OAV maʼlumotlariga koʻra, tomonlar kelishuvni 30 million funt hamda qoʻshimcha 5 million funt miqdoridagi natijaga bogʻliq bonuslar shaklida rasmiylashtirishi mumkin.
Angliya klublari ham qiziqmoqdaJurnalist Ben Jacobs xabariga koʻra, Djed Spence uchun kurash faqatgina Inter bilan cheklanib qolmayapti. Futbolchining vakillari uning xizmatlarini Angliyaning boshqa grand klublariga ham taklif qilishmoqda.
Xususan, Liverpul va Manchester Yunayted jamoalari ham himoya chizigʻini kuchaytirish variantlarini koʻrib chiqayotgan bir paytda, maydonning ham oʻng, ham chap qanotida harakatlana oladigan futbolchining universal imkoniyatlari eʼtibordan chetda qolmayapti.
…