Tramp Erondan «qarshi tovon» talab qildi: Yangi mojaro avj olmoqda...

·131·Dunyo
Tramp Erondan «qarshi tovon» talab qildi: Yangi mojaro avj olmoqda...
Qisqacha

AQSH Prezidenti Donald Tramp Erondan so'nggi 50 yil ichidagi mojarolar, teraktlar va namoyishlarda halok bo'lganlar uchun AQSH hamda jabrlanuvchilar oilalariga tovon puli to'lashni talab qildi. Donald Tramp bu talabni kelajakdagi Eron bilan muzokaralarga qat'iy kiritishini bildirdi va 2000 yilda «USS Cole» kemasida halok bo'lgan dengizchilar oilalari, mina va portlovchi qurilmalar qurbonlari hamda oxirgi besh oylik harbiy to'qnashuvlarda halok bo'lgan 52 ming kishining yaqinl…

AQSH Prezidenti Donald Tramp Tehronning harbiy harakatlar oqibatida yetkazilgan zararni qoplash haqidagi talablariga keskin munosabat bildirdi. Oq uy rahbari Erondan so‘nggi 50 yil ichidagi mojarolar, teraktlar va namoyishlarda halok bo‘lganlar uchun AQSH hamda jabrlanuvchilar oilalariga tovon puli to‘lashni talab qildi.

Geosiyosiy ziddiyatlar avj olgan bir paytda Vashington va Tehron o‘rtasidagi bahslar tobora murakkablashib bormoqda.

Trampning aks-talabi va Truth Social'dagi bayonoti

Donald Tramp «Truth Social» ijtimoiy tarmog‘ida e’lon qilgan bayonotida Tehronning urush zararini qoplash bo‘yicha talablarini tan olmasligini va bu masala ilgarigi uchrashuvlarda aslo muhokama qilinmaganini ta’kidladi.

Shu bilan birga, AQSH Prezidenti Eronning o‘ziga qarshi shart qo‘yib, quyidagilar uchun tovon to‘lanishini talab qildi:

  • Mina va portlovchi qurilmalar: Yo‘l chetiga o‘rnatilgan bombalar sabab o‘ldirilgan va og‘ir yaralangan harbiylar hamda tinch aholi uchun;

  • USS Cole va jangovar yo‘qotishlar: 2000 yilda «USS Cole» kemasida halok bo‘lgan dengizchilarning oilalari va minglab boshqa askarlar uchun;

  • Namoyishchilar va mojaro qurbonlari: Eronda so‘nggi 50 yil davomida halok bo‘lgan namoyishchilar hamda oxirgi besh oylik harbiy to‘qnashuvlarda qurbon bo‘lgan 52 ming kishining yaqinlari uchun.

«Men o‘z vakillarimga Eron bilan kelajakdagi har qanday muzokaralarga ushbu talabni qat’iy kiritishni topshirdim», — deb yozadi Tramp.

Eronning shartlari: Ho‘rmuz bo‘g‘ozi qachon ochiladi?

O‘z navbatida, Eron tomoni strategik ahamiyatga ega bo‘lgan Ho‘rmuz bo‘g‘ozining qayta ochilishini AQSH tomonidan muhim talablarning bajarilishi bilan bog‘lamoqda.

Eron Milliy xavfsizlik oliy kengashi kotibi Muhammad Boqir Zulqadrning ta’kidlashicha, Vashington Tehronga nisbatan siyosatini o‘zgartirmagunicha va quyidagi 6 ta asosiy shartni bajarmagunicha bo‘g‘oz ochilmaydi:

  1. Zararni to‘liq qoplash: So‘nggi besh oyda yetkazilgan harbiy va moliyaviy zararning AQSH tomonidan qoplanishi;

  2. Tahdidlarga chek qo‘yish: Eronga nisbatan har qanday harbiy tahdidlar va diniy qadamjolarni haqoratlashni to‘xtatish;

  3. Ittifoqchilarga qarshi hujumlarni tugatish: Livan, Falastin, Yaman va Iroqda Eron hamda uning ittifoqchilariga qarshi harbiy harakatlarni batamom to‘xtatish;

  4. Blokadani bekor qilish: Dengiz blokadasini bekor qilish;

  5. Qo‘shinlarni olib chiqish: AQSH harbiy-dengiz va harbiy-havo kuchlarini mintaqadan olib chiqib ketish;

  6. Sanksiyalar va aktivlar: Eronga qarshi sanksiyalarni bekor qilish va muzlatilgan aktivlarni blokdan chiqarish.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Donald TrumpEronAQSHTruth SocialHormuz bo'g'ozi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ukrainadagi bo‘lajak hokimiyat almashinuvi haqida ekspert fikriUkrainadagi bo‘lajak hokimiyat almashinuvi haqida ekspert fikriBugun, 09:27Chikago universiteti professori Zelenskiyning taktikasini oshkor qildiChikago universiteti professori Zelenskiyning taktikasini oshkor qildiBugun, 09:07Ilon Maskning otasi Ukrainadagi demokratiyaga qanday baho berdi?Ilon Maskning otasi Ukrainadagi demokratiyaga qanday baho berdi?Bugun, 09:02Venesuelada dahshatli fojia: Zilzila qurbonlari soni 6 300 dan oshdiVenesuelada dahshatli fojia: Zilzila qurbonlari soni 6 300 dan oshdiBugun, 08:3210 yoshli qiz kitni qutqarish uchun suvga tushdi10 yoshli qiz kitni qutqarish uchun suvga tushdiBugun, 08:13Kolumbiyada dahshatli zilzila: 132 kishi halok bo‘ldi, milliy ofat e’lon qilindiKolumbiyada dahshatli zilzila: 132 kishi halok bo‘ldi, milliy ofat e’lon qilindiBugun, 08:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi