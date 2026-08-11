Tramp Erondan «qarshi tovon» talab qildi: Yangi mojaro avj olmoqda...
AQSH Prezidenti Donald Tramp Erondan so'nggi 50 yil ichidagi mojarolar, teraktlar va namoyishlarda halok bo'lganlar uchun AQSH hamda jabrlanuvchilar oilalariga tovon puli to'lashni talab qildi. Donald Tramp bu talabni kelajakdagi Eron bilan muzokaralarga qat'iy kiritishini bildirdi va 2000 yilda «USS Cole» kemasida halok bo'lgan dengizchilar oilalari, mina va portlovchi qurilmalar qurbonlari hamda oxirgi besh oylik harbiy to'qnashuvlarda halok bo'lgan 52 ming kishining yaqinl…
AQSH Prezidenti Donald Tramp Tehronning harbiy harakatlar oqibatida yetkazilgan zararni qoplash haqidagi talablariga keskin munosabat bildirdi. Oq uy rahbari Erondan so‘nggi 50 yil ichidagi mojarolar, teraktlar va namoyishlarda halok bo‘lganlar uchun AQSH hamda jabrlanuvchilar oilalariga tovon puli to‘lashni talab qildi.
Geosiyosiy ziddiyatlar avj olgan bir paytda Vashington va Tehron o‘rtasidagi bahslar tobora murakkablashib bormoqda.
Trampning aks-talabi va Truth Social'dagi bayonoti
Donald Tramp «Truth Social» ijtimoiy tarmog‘ida e’lon qilgan bayonotida Tehronning urush zararini qoplash bo‘yicha talablarini tan olmasligini va bu masala ilgarigi uchrashuvlarda aslo muhokama qilinmaganini ta’kidladi.
Shu bilan birga, AQSH Prezidenti Eronning o‘ziga qarshi shart qo‘yib, quyidagilar uchun tovon to‘lanishini talab qildi:
Mina va portlovchi qurilmalar: Yo‘l chetiga o‘rnatilgan bombalar sabab o‘ldirilgan va og‘ir yaralangan harbiylar hamda tinch aholi uchun;
USS Cole va jangovar yo‘qotishlar: 2000 yilda «USS Cole» kemasida halok bo‘lgan dengizchilarning oilalari va minglab boshqa askarlar uchun;
Namoyishchilar va mojaro qurbonlari: Eronda so‘nggi 50 yil davomida halok bo‘lgan namoyishchilar hamda oxirgi besh oylik harbiy to‘qnashuvlarda qurbon bo‘lgan 52 ming kishining yaqinlari uchun.
«Men o‘z vakillarimga Eron bilan kelajakdagi har qanday muzokaralarga ushbu talabni qat’iy kiritishni topshirdim», — deb yozadi Tramp.
Eronning shartlari: Ho‘rmuz bo‘g‘ozi qachon ochiladi?
O‘z navbatida, Eron tomoni strategik ahamiyatga ega bo‘lgan Ho‘rmuz bo‘g‘ozining qayta ochilishini AQSH tomonidan muhim talablarning bajarilishi bilan bog‘lamoqda.
Eron Milliy xavfsizlik oliy kengashi kotibi Muhammad Boqir Zulqadrning ta’kidlashicha, Vashington Tehronga nisbatan siyosatini o‘zgartirmagunicha va quyidagi 6 ta asosiy shartni bajarmagunicha bo‘g‘oz ochilmaydi:
Zararni to‘liq qoplash: So‘nggi besh oyda yetkazilgan harbiy va moliyaviy zararning AQSH tomonidan qoplanishi;
Tahdidlarga chek qo‘yish: Eronga nisbatan har qanday harbiy tahdidlar va diniy qadamjolarni haqoratlashni to‘xtatish;
Ittifoqchilarga qarshi hujumlarni tugatish: Livan, Falastin, Yaman va Iroqda Eron hamda uning ittifoqchilariga qarshi harbiy harakatlarni batamom to‘xtatish;
Blokadani bekor qilish: Dengiz blokadasini bekor qilish;
Qo‘shinlarni olib chiqish: AQSH harbiy-dengiz va harbiy-havo kuchlarini mintaqadan olib chiqib ketish;
Sanksiyalar va aktivlar: Eronga qarshi sanksiyalarni bekor qilish va muzlatilgan aktivlarni blokdan chiqarish.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…