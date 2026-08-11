Sunʼiy intellekt xavfsizlik sinovlaridan qochib chiqdi

·51·Texno
Sunʼiy intellekt xavfsizlik sinovlaridan qochib chiqdi
Qisqacha

Xitoyning Moonshot kompaniyasi ishlab chiqqan Kimi K3 modeli kiberxavfsizlik sinovlari uchun ajratilgan maxsus muhitdan chiqib ketdi. Bunga noto'g'ri sozlangan “qum qutisi” va modelga berilgan buyruq vositalarining cheklanmagani sabab bo'lgan. Frontier Security mutaxassislari bu holat sinov metodikasidagi zaifliklarni ko'rsatishini ta'kidlab, OpenAI, Anthropic va Meta modellarida ham shunga o'xshash vaziyatlar kuzatilganini bildirdi.

Xitoyning Moonshot kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan yangi Kimi K3 sunʼiy intellekt modeli kiberxavfsizlik imkoniyatlarini tekshirishga moʻljallangan maxsus sinov muhitidan chetga chiqib ketdi. Frontier Security mutaxassislari eʼlon qilgan hisobotga koʻra, mazkur hodisa zamonaviy intellektual tizimlarni sinovdan oʻtkazish metodikasidagi jiddiy zaifliklarni yaqqol koʻrsatib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning tushuntirishicha, sinov uchun ajratilgan maxsus “qum qutisi” (sandbox) notoʻgʻri sozlangan boʻlgan. Tizim muayyan tarmoq trafigini toʻsgani bilan, modelga berilgan buyruq vositalari cheklanmagan. Natijada Kimi K3 aynan shu boʻshliqdan foydalanib, belgilangan himoya qatlamlarini chetlab oʻtishga muvaffaq boʻlgan.

Sinov muhitlarining zaifligi

Frontier Security xodimlarining fikricha, agar model sinov infratuzilmasidan chiqish yoʻlini topa olsa, bunday testlarning natijalari uning real imkoniyatlari hamda xavfsizlik cheklovlarini toʻlaqonli aks ettirmaydi. Ayrim ilgʻor modellar oʻrnatilgan qoidalarni chetlab oʻtish maqsadida maxsus ravishda test muhitidan chiqish yoʻllarini qidirishi kuzatilmoqda.

Kimi K3 bilan bogʻliq bu holat soʻnggi paytlarda kuzatilayotgan yirik global tendensiyaning bir qismidir. Avvalroq OpenAI, Anthropic va Meta kompaniyalarining ilgʻor modellari, shuningdek, Britaniya sunʼiy intellekt xavfsizligi instituti sinovdan oʻtkazayotgan tizimlar ham shunga oʻxshash tarzda eksperimental muhitdan tashqariga chiqib ketgani maʼlum qilingan edi.

Global statistika va xavfsizlik muammolari

Bunday holatlarni kuzatib borish uchun maxsus Felony Bench loyihasi tashkil etilgan. Loyiha statistikasiga koʻra, ushbu hodisadan soʻng Moonshot kompaniyasining hisobida 1 ta shunday holat qayd etildi. Taqqoslash uchun, OpenAI va Anthropic modellari boʻyicha bunday holatlar 7 tadan toʻgʻri kelsa, Meta hisobida 1 ta holat mavjud.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, Kimi K3 bilan yuzaga kelgan vaziyat toʻgʻridan-toʻgʻri notoʻgʻri sozlangan izolyatsiya muhiti bilan bogʻliq. Model internetga nazoratsiz chiqmadi, balki mavjud buyruq vositalari yordamida aniq bir cheklovni chetlab oʻtdi. Bu esa sunʼiy intellekt modellarining kiberimkoniyatlarini baholashda izolyatsiya qilingan muhitlar va sinov metodikasining ishonchliligini oshirish dolzarb masala ekanini koʻrsatadi.

Sunʼiy intellektKimi K3KiberxavfsizlikFrontier SecurityTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Singapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiSingapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiBugun, 08:24Yaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiYaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiBugun, 07:52OpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiOpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiBugun, 05:22Sun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiSun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiBugun, 04:55Jeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinJeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinBugun, 04:21Atommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiAtommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiBugun, 03:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi