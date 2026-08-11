Gigabyte LGA1700 uchun PCIe 5.0 va Wi-Fi 6E qoʻllaydigan yangi anakatalog taqdim etdi

·56·Texno
Gigabyte LGA1700 uchun PCIe 5.0 va Wi-Fi 6E qoʻllaydigan yangi anakatalog taqdim etdi
Qisqacha

Gigabyte Intel LGA1700 protsessorlari uchun mo'ljallangan B760M Gaming WIFI6E DDR4 Gen5 tizim platasini taqdim etdi. Yangi model grafik karta uchun PCIe 5.0 interfeysi va Wi-Fi 6E moduliga ega bo'lib, avvalgi protsessor hamda DDR4 tezkor xotiradan foydalanishni davom ettirish imkonini beradi. Plata to'qqiz fazali quvvat quyi tizimi, operativ xotira uchun ikkita slot va PCIe 4.0 standartini qo'llab-quvvatlaydigan ikkita M.2 slot bilan jihozlangan.

Gigabyte kompaniyasi Intel LGA1700 protsessorlari oilasi uchun moʻljallangan mashhur B760M Gaming DDR4 tizim platasining yangilangan versiyasini taqdim etdi. ixbt.com nashrining yozishicha, B760M Gaming WIFI6E DDR4 Gen5 deb nomlangan mazkur qurilma avvalgi avlod platalarining asosiy afzalliklarini saqlab qolgan holda, zamonaviy interfeyslar bilan boyitilgani bilan eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Asosiy oʻzgarishlardan biri — bu grafik karta uchun moʻljallangan slotning yangilangani. Agar dastlabki modelda PCIe 4.0 standarti ishlatilgan boʻlsa, yangi modifikatsiya toʻlaqonli PCIe 5.0 interfeysiga ega boʻldi. Bu foydalanuvchilarga oʻzlarining avvalgi protsessorlari va DDR4 formatidagi tezkor xotirani saqlab qolgan holda, eng yangi texnologiyalardan foydalanish imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va yangi standartlar

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, PCIe 5.0 qoʻllab-quvvatlanishi ayniqsa zamonaviy GeForce grafik kartalarining ayrim turlarini, xususan 8 GB xotiraga ega modellarni tanlashda juda qoʻl kelishi mumkin. Yangi avlod shinalari maʼlumotlarni uzatish tezligini oshirib, tizimning umumiy samaradorligini yuqori darajada saqlab turishga yordam beradi.

Shuningdek, qurilma simsiz ulanish imkoniyatlari boʻyicha ham sezilarli darajada yangilandi. Asl versiyada boʻlmagan Wi-Fi 6E moduli endilikda ushbu tizim platasiga oʻrnatilgan boʻlib, internetga simsiz ulanishda yuqori tezlik va barqarorlikni taʼminlaydi.

Ichki qismlar va kengaytirish imkoniyatlari

Tizim platasining boshqa texnik xususiyatlariga nazar tashlasak, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model quyidagi qismlarni oʻz ichiga oladi:

  • Toʻqqiz fazali quvvat quyi tizimi va uni soutvchi kichik radiator
  • Operativ xotira (RAM) oʻrnatish uchun ikkita slot
  • M.2 formatidagi qattiq disklar (SSD) uchun ikkita slot (ushbu portlar orqali faqat PCIe 4.0 standarti qoʻllab-quvvatlanadi)
Mazkur tizim platasi oʻzining eski avlod protsessorlari va xotirasini yangilamasdan, eng soʻnggi grafik kartalar hamda tezkor Wi-Fi tarmoqlariga ulanishni istovchi foydalanuvchilar uchun qulay va tejamkor yechim sifatida bozorga chiqarilmoqda.

GigabyteTizim platasiIntel LGA1700PCIe 5.0Wi-Fi 6E
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Singapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiSingapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiBugun, 08:24Yaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiYaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiBugun, 07:52OpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiOpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiBugun, 05:22Sun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiSun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiBugun, 04:55Jeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinJeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinBugun, 04:21Atommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiAtommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiBugun, 03:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi