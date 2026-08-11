Gigabyte LGA1700 uchun PCIe 5.0 va Wi-Fi 6E qoʻllaydigan yangi anakatalog taqdim etdi
Gigabyte Intel LGA1700 protsessorlari uchun mo'ljallangan B760M Gaming WIFI6E DDR4 Gen5 tizim platasini taqdim etdi. Yangi model grafik karta uchun PCIe 5.0 interfeysi va Wi-Fi 6E moduliga ega bo'lib, avvalgi protsessor hamda DDR4 tezkor xotiradan foydalanishni davom ettirish imkonini beradi. Plata to'qqiz fazali quvvat quyi tizimi, operativ xotira uchun ikkita slot va PCIe 4.0 standartini qo'llab-quvvatlaydigan ikkita M.2 slot bilan jihozlangan.
Gigabyte kompaniyasi Intel LGA1700 protsessorlari oilasi uchun moʻljallangan mashhur B760M Gaming DDR4 tizim platasining yangilangan versiyasini taqdim etdi. ixbt.com nashrining yozishicha, B760M Gaming WIFI6E DDR4 Gen5 deb nomlangan mazkur qurilma avvalgi avlod platalarining asosiy afzalliklarini saqlab qolgan holda, zamonaviy interfeyslar bilan boyitilgani bilan eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Asosiy oʻzgarishlardan biri — bu grafik karta uchun moʻljallangan slotning yangilangani. Agar dastlabki modelda PCIe 4.0 standarti ishlatilgan boʻlsa, yangi modifikatsiya toʻlaqonli PCIe 5.0 interfeysiga ega boʻldi. Bu foydalanuvchilarga oʻzlarining avvalgi protsessorlari va DDR4 formatidagi tezkor xotirani saqlab qolgan holda, eng yangi texnologiyalardan foydalanish imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va yangi standartlarMutaxassislarning taʼkidlashicha, PCIe 5.0 qoʻllab-quvvatlanishi ayniqsa zamonaviy GeForce grafik kartalarining ayrim turlarini, xususan 8 GB xotiraga ega modellarni tanlashda juda qoʻl kelishi mumkin. Yangi avlod shinalari maʼlumotlarni uzatish tezligini oshirib, tizimning umumiy samaradorligini yuqori darajada saqlab turishga yordam beradi.
Shuningdek, qurilma simsiz ulanish imkoniyatlari boʻyicha ham sezilarli darajada yangilandi. Asl versiyada boʻlmagan Wi-Fi 6E moduli endilikda ushbu tizim platasiga oʻrnatilgan boʻlib, internetga simsiz ulanishda yuqori tezlik va barqarorlikni taʼminlaydi.
Ichki qismlar va kengaytirish imkoniyatlariTizim platasining boshqa texnik xususiyatlariga nazar tashlasak, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model quyidagi qismlarni oʻz ichiga oladi:
- Toʻqqiz fazali quvvat quyi tizimi va uni soutvchi kichik radiator
- Operativ xotira (RAM) oʻrnatish uchun ikkita slot
- M.2 formatidagi qattiq disklar (SSD) uchun ikkita slot (ushbu portlar orqali faqat PCIe 4.0 standarti qoʻllab-quvvatlanadi)
…