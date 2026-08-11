Viktor Gyokeres taqdiri: Niko Kovac hujumchini qoʻllab-quvvatladi

·47·Sport
Viktor Gyokeres taqdiri: Niko Kovac hujumchini qoʻllab-quvvatladi
Qisqacha

Borussiya Dortmund bosh murabbiyi Niko Kovac Emirates Stadiumda Arsenalga qarshi 3:2 hisobidagi g'alabadan so'ng Viktor Gyokeresning o'yinini yuqori baholadi. Gyokeres ikkinchi bo'limda penaltini golga aylantirdi, biroq avvalgi uchrashuvlardagi jismoniy holati va maydondagi faolligi uchun tanqid qilingandi. Kovac shvetsiyalik hujumchini jismonan baquvvat, tezkor va doimo raqib darvozasiga intiluvchi futbolchi sifatida ta'rifladi.

Borussiya Dortmund bosh murabbiyi Niko Kovac Emirates Stadium maydonida oʻtgan oʻrtoqlik uchrashuvidan soʻng Arsenal hujumchisi Viktor Gyokeresning oʻyiniga yuqori baho berdi. Germaniya klubi London jamoasini 3:2 hisobida magʻlub etgan boʻlsa-da, mutaxassis shvetsiyalik futbolchining ijobiy fazilatlarini alohida eʼtirof etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mazkur bahs Mikel Arteta shogirdlari uchun yozgi tayyorgarlik davridagi ketma-ket ikkinchi magʻlubiyat boʻldi. Shunga qaramay, uchrashuv davomida Viktor Gyokeres ikkinchi boʻlimda penaltidan unumli foydalanib, darvozani ishgʻol qilishga muvaffaq boʻldi.

Avvalroq Sporting CP safida toʻp surgan hujumchi soʻnggi oʻyinlardagi harakatlari uchun muxlislar va mutaxassislar tomonidan tanqidga uchragan edi. Ayniqsa, Real Betis hamda Borussiya Dortmund jamoalariga qarshi bahslarda uning jismoniy holati va maydondagi faolligi muhokamalarga sabab boʻlgandi.

Niko Kovac fikrlari

Oʻyindan keyingi matbuot anjumanida Niko Kovacdan raqib jamoaning qaysi futbolchilari uning eʼtiborini tortgani soʻralganda, germaniyalik murabbiy Viktor Gyokeresni alohida maqtadi. uning soʻzlariga koʻra, shvetsiyalik forvard jismoniy jihatdan baquvvat, tezkor va doimo raqib darvozasiga intiluvchi oʻyinchi hisoblanadi.

"Biz uni juda yaxshi bilamiz", — deya qoʻshimcha qildi Borussiya Dortmund ustozi va Arsenal safida boshqa yuqori saviyadagi futbolchilar ham koʻpligini taʼkidlab oʻtdi.

Oldinda Manchester Siti va yangi mavsum

Hozirgi kunda Arsenal jamoasi oldinda turgan muhim oʻyinlarga, jumladan, Manchester Siti bilan boʻladigan bahsga tayyorgarlik koʻrmoqda. Viktor Gyokeres bu uchrashuvni shunchaki oddiy oʻrtoqlik oʻyini deb hisoblamasligini qatʼiy bildirdi.

Hujumchining fikricha, bunday bahslarda gʻalaba qozonish jamoaga qoʻshimcha oʻziga ishonch bagʻishlaydi va mavsumoldi kayfiyatini koʻtaradi. "Gʻalaba qozonganingizda ishonch va ijobiy energiya olasiz", — dedi forvard.

Shu bilan birga, soʻnggi ikki uchrashuvda oʻz darvozasidan uchtadan gol oʻtkazib yuborgan Arsenal himoyasi ham eʼtibor markazida qolmoqda. Gyokeres nemis klubining maydondagi harakatlari va taktik imkoniyatlari jamoa uchun yaxshigina saboq boʻlganinitan oldi.

Viktor GyokeresNiko KovacBorussiya DortmundArsenalManchester Siti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqdaMark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqdaBugun, 09:58Shomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiShomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiBugun, 06:50Osiyo chempionati: Atletlarimiz bir kunda 10 ta medal qo‘lga kiritishdi!Osiyo chempionati: Atletlarimiz bir kunda 10 ta medal qo‘lga kiritishdi!Bugun, 06:20Ronald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdiRonald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdiBugun, 02:40Barselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkinBarselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkinBugun, 02:34Mikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladiMikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladiBugun, 02:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)