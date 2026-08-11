Viktor Gyokeres taqdiri: Niko Kovac hujumchini qoʻllab-quvvatladi
Borussiya Dortmund bosh murabbiyi Niko Kovac Emirates Stadiumda Arsenalga qarshi 3:2 hisobidagi g'alabadan so'ng Viktor Gyokeresning o'yinini yuqori baholadi. Gyokeres ikkinchi bo'limda penaltini golga aylantirdi, biroq avvalgi uchrashuvlardagi jismoniy holati va maydondagi faolligi uchun tanqid qilingandi. Kovac shvetsiyalik hujumchini jismonan baquvvat, tezkor va doimo raqib darvozasiga intiluvchi futbolchi sifatida ta'rifladi.
Borussiya Dortmund bosh murabbiyi Niko Kovac Emirates Stadium maydonida oʻtgan oʻrtoqlik uchrashuvidan soʻng Arsenal hujumchisi Viktor Gyokeresning oʻyiniga yuqori baho berdi. Germaniya klubi London jamoasini 3:2 hisobida magʻlub etgan boʻlsa-da, mutaxassis shvetsiyalik futbolchining ijobiy fazilatlarini alohida eʼtirof etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mazkur bahs Mikel Arteta shogirdlari uchun yozgi tayyorgarlik davridagi ketma-ket ikkinchi magʻlubiyat boʻldi. Shunga qaramay, uchrashuv davomida Viktor Gyokeres ikkinchi boʻlimda penaltidan unumli foydalanib, darvozani ishgʻol qilishga muvaffaq boʻldi.
Avvalroq Sporting CP safida toʻp surgan hujumchi soʻnggi oʻyinlardagi harakatlari uchun muxlislar va mutaxassislar tomonidan tanqidga uchragan edi. Ayniqsa, Real Betis hamda Borussiya Dortmund jamoalariga qarshi bahslarda uning jismoniy holati va maydondagi faolligi muhokamalarga sabab boʻlgandi.
Niko Kovac fikrlariOʻyindan keyingi matbuot anjumanida Niko Kovacdan raqib jamoaning qaysi futbolchilari uning eʼtiborini tortgani soʻralganda, germaniyalik murabbiy Viktor Gyokeresni alohida maqtadi. uning soʻzlariga koʻra, shvetsiyalik forvard jismoniy jihatdan baquvvat, tezkor va doimo raqib darvozasiga intiluvchi oʻyinchi hisoblanadi.
"Biz uni juda yaxshi bilamiz", — deya qoʻshimcha qildi Borussiya Dortmund ustozi va Arsenal safida boshqa yuqori saviyadagi futbolchilar ham koʻpligini taʼkidlab oʻtdi.
Oldinda Manchester Siti va yangi mavsumHozirgi kunda Arsenal jamoasi oldinda turgan muhim oʻyinlarga, jumladan, Manchester Siti bilan boʻladigan bahsga tayyorgarlik koʻrmoqda. Viktor Gyokeres bu uchrashuvni shunchaki oddiy oʻrtoqlik oʻyini deb hisoblamasligini qatʼiy bildirdi.
Hujumchining fikricha, bunday bahslarda gʻalaba qozonish jamoaga qoʻshimcha oʻziga ishonch bagʻishlaydi va mavsumoldi kayfiyatini koʻtaradi. "Gʻalaba qozonganingizda ishonch va ijobiy energiya olasiz", — dedi forvard.
Shu bilan birga, soʻnggi ikki uchrashuvda oʻz darvozasidan uchtadan gol oʻtkazib yuborgan Arsenal himoyasi ham eʼtibor markazida qolmoqda. Gyokeres nemis klubining maydondagi harakatlari va taktik imkoniyatlari jamoa uchun yaxshigina saboq boʻlganinitan oldi.
…