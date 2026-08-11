«Barselona» yulduzi Ronald Arauxo «Liverpul» futbolchisiga aylandi
«Liverpul» «Barselona»ning 27 yoshli urugvaylik markaziy himoyachisi Ronald Arauxoni tekinga ijara asosida o'z safiga qo'shib oldi. Mersisaydliklar ijara muddati yakunlangach, futbolchini 55 million yevroga sotib olish huquqiga ega bo'ladi va uning yillik maoshini to'liq to'laydi. Arauxo transfer amalga oshishi uchun yangi mavsumdagi maoshini kamaytirishga rozi bo'lgan. U o'tgan mavsumda La Ligada 24 ta bahsda maydonga tushib, 3 ta gol urgan.
Angliyaning «Liverpul» klubi transfer bozoridagi navbatdagi yirik kelishuvni e’lon qildi. Mersisaydliklar «Barselona»ning 27 yoshli urugvaylik markaziy himoyachisi Ronald Arauxoni o‘z safiga qo‘shib olishdi.
Angliya klubi tajribali himoyachini kataloniyaliklardan ijara asosida tarkibga jalb etganini rasman tasdiqladi.
Bepul ijara va 55 million yevrolik sotib olish huquqi
Avvalroq tarqalgan xabarlarga ko‘ra, mersisaydliklar ijara muddati yakunlangach, futbolchining transferini 55 million yevroga to‘liq sotib olish huquqiga ega bo‘lishadi.
Taniqli insayder va jurnalist Ben Djeykobsning yozishicha, kelishuv moliyaviy jihatdan quyidagicha ko‘rinish olgan:
Ijara sharti: Futbolchining ijarasi «Liverpul» uchun tekinga tushgan;
Maosh majburiyati: «Qizillar» Arauxoning yillik maoshini to‘liq o‘z zimmalariga olishgan;
Muhim yon berish: Ronald Arauxoning o‘zi ushbu transfer amalga oshishi uchun yangi mavsumdagi maoshi muayyan darajada kamayishiga rozilik bergan.
La Ligadagi statistika va yangi chaqiruv
Urugvaylik himoyachi «Barselona» safida ishonchli va jangovar o‘yini bilan ajralib kelayotgan edi. U o‘tgan mavsumda Ispaniya La Ligasida 24 ta bahsda maydonga tushib, 3 ta gol urishga muvaffaq bo‘lgan.
Endilikda Ronald Arauxo «Liverpul» himoya chizig‘ini yanada mustahkamlab, Premer-liga va Chempionlar ligasidagi muhim g‘alabalar uchun kurashadi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…