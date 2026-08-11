Ronald Araujo Liverpul safiga qoʻshildi: transfer tafsilotlari
Liverpul Barselona sardori Ronald Araujoni sotib olish huquqi bilan bir mavsumga ijara asosida o'z safiga qo'shib oldi. Kelishuvga ko'ra, ingliz klubi futbolchining maoshini to'liq qoplaydi, Ronald Araujo esa transfer tezroq amalga oshishi uchun maoshini qisqartirishga rozi bo'lgan. Liverpul mavsum oxirida uni 55 million yevro evaziga to'g'ridan-to'g'ri sotib olish huquqiga ega.
Angliya Premyer-ligasining yangi mavsumiga tayyorgarlik koʻrayotgan Liverpul oʻz tarkibini kuchaytirishda davom etmoqda, xususan, himoya chizigʻidagi muammolarni hal etish dolzarb vazifaga aylandi. ESPN xabar berishicha, mersisaydliklar Barselona sardori Ronald Araujoni sotib olish huquqi bilan bir mavsumga ijara asosida oʻz safiga qoʻshib oldi. Ushbu transfer klub uchun himoyadagi boʻshliqlarni yopishda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yangi mavsum oldidan oʻtkazilgan oʻrtoqlik uchrashuvlarida Lids Yunayted va Monakoga qarshi bahslarda Liverpul ikki toʻp farqi bilan oldinda borib, yakunda gʻalabani boy berdi. Ushbu natijalar jamoaga himoya markazida qoʻshimcha tajribali va ishonchli ijrochilar suv va havodek zarurligini yaqqol koʻrsatib qoʻydi. Natijada klub rahbariyati darhol faollashib, urugvaylik futbolchi transferini hal qildi.
Ronald Araujoning futbolchilik yoʻliESPN maʼlumotlariga koʻra, Ronald Araujo oʻz faoliyatini dastlab Hurokan de Rivera jamoasida hujumchi sifatida boshlagan, keyinchalik Rentistas safida markaziy himoyachi pozitsiyasiga oʻtgan. Urugvay quyi divizionidagi oʻyinlari bilan eʼtibor qozongan futbolchi Boston River safida ham toʻp surib, Ispaniya klublari eʼtiboriga tushgan edi. Natijada Barselona 2018 yilda boshqa jamoalar, jumladan Real Madrid qiziqishiga qaramay, uning transferini rasmiylashtirgan.
Kataloniya klubi safida dastlab yoshlar jamoasida toʻp surgan himoyachi toʻpni qaytarib olish tezligi va havo kurashlaridagi ustunligi bilan tezda ajralib turdi. Oʻsha paytdagi bosh murabbiy Ernesto Valverde uni asosiy jamoaga jalb qildi. Biroq uning La Ligadagi debyuti oson kechmadi — 2019 yilda Sevilyaga qarshi kechgan ilk uchrashuvidayoq maydondan chetlatilgandi.
Shunga qaramay, futbolchi bu qiyinchiliklarni yengib oʻtib, Ronald Kuman hamda Xavi Ernandes qoʻl ostida jamoaning asosiy tayanchiga aylana oldi. Endilikda esa u faoliyatida yangi sahifa ochib, Angliya Premyer-ligasida oʻzini koʻrsatish uchun Albion tomon yoʻl oldi.
Kelishuv shartlariga koʻra, ingliz klubi futbolchining maoshini toʻliq qoplaydi. Qayd etilishicha, Ronald Araujo transfer tezroq amalga oshishi uchun oʻz maoshini qisqartirishga rozi boʻlgan. Liverpul uni mavsum oxirida 55 million yevro evaziga toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olish huquqiga ham ega.
…