Ronald Araujo Liverpul safiga qoʻshildi: transfer tafsilotlari

·62·Sport
Ronald Araujo Liverpul safiga qoʻshildi: transfer tafsilotlari
Qisqacha

Liverpul Barselona sardori Ronald Araujoni sotib olish huquqi bilan bir mavsumga ijara asosida o'z safiga qo'shib oldi. Kelishuvga ko'ra, ingliz klubi futbolchining maoshini to'liq qoplaydi, Ronald Araujo esa transfer tezroq amalga oshishi uchun maoshini qisqartirishga rozi bo'lgan. Liverpul mavsum oxirida uni 55 million yevro evaziga to'g'ridan-to'g'ri sotib olish huquqiga ega.

Angliya Premyer-ligasining yangi mavsumiga tayyorgarlik koʻrayotgan Liverpul oʻz tarkibini kuchaytirishda davom etmoqda, xususan, himoya chizigʻidagi muammolarni hal etish dolzarb vazifaga aylandi. ESPN xabar berishicha, mersisaydliklar Barselona sardori Ronald Araujoni sotib olish huquqi bilan bir mavsumga ijara asosida oʻz safiga qoʻshib oldi. Ushbu transfer klub uchun himoyadagi boʻshliqlarni yopishda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yangi mavsum oldidan oʻtkazilgan oʻrtoqlik uchrashuvlarida Lids Yunayted va Monakoga qarshi bahslarda Liverpul ikki toʻp farqi bilan oldinda borib, yakunda gʻalabani boy berdi. Ushbu natijalar jamoaga himoya markazida qoʻshimcha tajribali va ishonchli ijrochilar suv va havodek zarurligini yaqqol koʻrsatib qoʻydi. Natijada klub rahbariyati darhol faollashib, urugvaylik futbolchi transferini hal qildi.

Ronald Araujoning futbolchilik yoʻli

ESPN maʼlumotlariga koʻra, Ronald Araujo oʻz faoliyatini dastlab Hurokan de Rivera jamoasida hujumchi sifatida boshlagan, keyinchalik Rentistas safida markaziy himoyachi pozitsiyasiga oʻtgan. Urugvay quyi divizionidagi oʻyinlari bilan eʼtibor qozongan futbolchi Boston River safida ham toʻp surib, Ispaniya klublari eʼtiboriga tushgan edi. Natijada Barselona 2018 yilda boshqa jamoalar, jumladan Real Madrid qiziqishiga qaramay, uning transferini rasmiylashtirgan.

Kataloniya klubi safida dastlab yoshlar jamoasida toʻp surgan himoyachi toʻpni qaytarib olish tezligi va havo kurashlaridagi ustunligi bilan tezda ajralib turdi. Oʻsha paytdagi bosh murabbiy Ernesto Valverde uni asosiy jamoaga jalb qildi. Biroq uning La Ligadagi debyuti oson kechmadi — 2019 yilda Sevilyaga qarshi kechgan ilk uchrashuvidayoq maydondan chetlatilgandi.

Shunga qaramay, futbolchi bu qiyinchiliklarni yengib oʻtib, Ronald Kuman hamda Xavi Ernandes qoʻl ostida jamoaning asosiy tayanchiga aylana oldi. Endilikda esa u faoliyatida yangi sahifa ochib, Angliya Premyer-ligasida oʻzini koʻrsatish uchun Albion tomon yoʻl oldi.

Kelishuv shartlariga koʻra, ingliz klubi futbolchining maoshini toʻliq qoplaydi. Qayd etilishicha, Ronald Araujo transfer tezroq amalga oshishi uchun oʻz maoshini qisqartirishga rozi boʻlgan. Liverpul uni mavsum oxirida 55 million yevro evaziga toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olish huquqiga ham ega.

Ronald AraujoLiverpulBarselonaTransferPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqdaMark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqdaBugun, 09:58Shomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiShomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiBugun, 06:50Osiyo chempionati: Atletlarimiz bir kunda 10 ta medal qo‘lga kiritishdi!Osiyo chempionati: Atletlarimiz bir kunda 10 ta medal qo‘lga kiritishdi!Bugun, 06:20Ronald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdiRonald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdiBugun, 02:40Barselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkinBarselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkinBugun, 02:34Mikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladiMikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladiBugun, 02:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)