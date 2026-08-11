Angliya Liga kubogi: Chelsi Luton Toun bilan oʻynaydi

·94·Sport
Angliya Liga kubogi: Chelsi Luton Toun bilan oʻynaydi
Qisqacha

Angliya Liga kubogining ikkinchi saralash bosqichida Chelsi o'z maydonida Luton Tounni qabul qiladi. Tottenxem esa Charlton Atletik bilan, Sautgempton Vest Xem Yunayted bilan, Nottingem Forest Lids Yunayted bilan bahs olib boradi. Amaldagi chempion Manchester Siti musobaqaga to'qqizinchi Liga kubogi sohibi sifatida kirishadi. Ikkinchi davra o'yinlari joriy yilning 24 avgustidan boshlanadigan hafta davomida o'tkaziladi.

Angliya Liga kubogi (Carabao Cup) ikkinchi raqamli saralash bosqichiga qurʼa tashlandi va unga koʻra musobaqa favoritlarining dastlabki raqiblari maʼlum boʻldi. Goal.com xabar berishicha, Chelsi va Tottenxem oʻz maydonlarida quyi divizion vakillarini qabul qiladigan boʻldi. Mazkur musobaqa Angliya futbolida jamoalar uchun mavsumdagi ilk sovrin imkoniyatlaridan biri sanaladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Musobaqa tarixida besh bor zafar quchgan Chelsi jamoasi oʻz uyida Luton Toun klubini qabul qiladi. Bu juftlik janubiy mintaqa saralashining eng diqqatga sazovor uchrashuvlaridan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Koʻk-anorranglilar oxirgi marta 2015 yilda ushbu kubokni qoʻlga kiritgan boʻlib, oʻshanda hal qiluvchi bahsda Maurisio Pochettino boshqaruvidagi Tottenxem 2:0 hisobida taslim etilgan edi.

Shuningdek, oʻz muxlislari koʻz oʻngida harakat qiladigan Tottenxem jamoasi Charlton Atletik klubini qabul qiladi. London derbisi maqomida oʻtadigan bu oʻyin jamoalarning 2011 yildan buyon oʻtkazadigan ilk rasmiy toʻqnashuvi boʻladi. Eslatib oʻtamiz, Spurs oʻz tarixidagi oxirgi Liga kubogini 2008 yilda qoʻlga kiritgan boʻlib, oʻshanda finalda Chelsi qoʻshimcha boʻlimlardagi gollar evaziga magʻlub etilgandi.

Janubiy va shimoliy mintaqalardagi qiziqarli juftliklar

Muxlislarning uzoq masofaga safar qilishini kamaytirish maqsadida qurʼa anʼanaviy tarzda shimoliy va janubiy qismlarga boʻlingan holda oʻtkazildi. Janubiy mintaqaning boshqa bir qiziqarli oʻyinida Sautgempton oʻz maydonida Vest Xem Yunayted jamoasini sinovdan oʻtkazadi. Bu ikki jamoaning oʻzaro bahsi Premyer-liga darajasidagi toʻqnashuvni eslatib yuboradi.

Shimoliy mintaqada esa Nottingem Forest oʻz uyida Lids Yunaytedni qabul qilishi asosiy markaziy oʻyinlardan biri boʻldi. Oʻtgan mavsum Yevropa ligasining yarim finaliga qadar yetib borgan Nottingem uchun bu uchrashuv oson kechmaydi. Shuningdek, Nyukasl Yunayted oʻz uyida Vest Bromvich Albion bilan bahs olib borsa, Everton jamoasi Preston Nort End mehmoni boʻladi.

Amaldagi chempion va kelgusi rejalar

Manchester Siti jamoasi ushbu musobaqaga amaldagi chempion sifatida kirishadi. Oʻtgan mavsumdagi finalda Arsenal ustidan dramatik gʻalaba qozonib, oʻzining toʻqqizinchi Liga kubogiga ega chiqqandi. Oʻshanda yosh isteʼdod egasi Niko O'Reyllining ikkinchi boʻlimdagi dubli Pep Gvardiola jamoasiga gʻalaba keltirgandi. Ushbu muvaffaqiyat bosh murabbiyga Angliya futboli tarixida Liga kubogini besh marta yutgan ilk mutaxassis boʻlish imkonini bergan edi.

Musobaqaning ikkinchi davra oʻyinlari joriy yilning 24 avgustidan boshlanadigan hafta davomida oʻtkazilishi rejalashtirilgan. Hozircha asosiy qurʼa yakunlangan boʻlsa-da, uchrashuvlarning aniq boshlanish vaqtlari va telekanallardagi translyatsiya vaqtlari yaqin kunlarda rasman eʼlon qilinishi kutilmoqda.

Carabao CupChelsiTottenxemManchester SitiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqdaMark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqdaBugun, 09:58Shomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiShomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiBugun, 06:50Osiyo chempionati: Atletlarimiz bir kunda 10 ta medal qo‘lga kiritishdi!Osiyo chempionati: Atletlarimiz bir kunda 10 ta medal qo‘lga kiritishdi!Bugun, 06:20Ronald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdiRonald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdiBugun, 02:40Barselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkinBarselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkinBugun, 02:34Mikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladiMikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladiBugun, 02:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)