Angliya Liga kubogi: Chelsi Luton Toun bilan oʻynaydi
Angliya Liga kubogining ikkinchi saralash bosqichida Chelsi o'z maydonida Luton Tounni qabul qiladi. Tottenxem esa Charlton Atletik bilan, Sautgempton Vest Xem Yunayted bilan, Nottingem Forest Lids Yunayted bilan bahs olib boradi. Amaldagi chempion Manchester Siti musobaqaga to'qqizinchi Liga kubogi sohibi sifatida kirishadi. Ikkinchi davra o'yinlari joriy yilning 24 avgustidan boshlanadigan hafta davomida o'tkaziladi.
Angliya Liga kubogi (Carabao Cup) ikkinchi raqamli saralash bosqichiga qurʼa tashlandi va unga koʻra musobaqa favoritlarining dastlabki raqiblari maʼlum boʻldi. Goal.com xabar berishicha, Chelsi va Tottenxem oʻz maydonlarida quyi divizion vakillarini qabul qiladigan boʻldi. Mazkur musobaqa Angliya futbolida jamoalar uchun mavsumdagi ilk sovrin imkoniyatlaridan biri sanaladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Musobaqa tarixida besh bor zafar quchgan Chelsi jamoasi oʻz uyida Luton Toun klubini qabul qiladi. Bu juftlik janubiy mintaqa saralashining eng diqqatga sazovor uchrashuvlaridan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Koʻk-anorranglilar oxirgi marta 2015 yilda ushbu kubokni qoʻlga kiritgan boʻlib, oʻshanda hal qiluvchi bahsda Maurisio Pochettino boshqaruvidagi Tottenxem 2:0 hisobida taslim etilgan edi.
Shuningdek, oʻz muxlislari koʻz oʻngida harakat qiladigan Tottenxem jamoasi Charlton Atletik klubini qabul qiladi. London derbisi maqomida oʻtadigan bu oʻyin jamoalarning 2011 yildan buyon oʻtkazadigan ilk rasmiy toʻqnashuvi boʻladi. Eslatib oʻtamiz, Spurs oʻz tarixidagi oxirgi Liga kubogini 2008 yilda qoʻlga kiritgan boʻlib, oʻshanda finalda Chelsi qoʻshimcha boʻlimlardagi gollar evaziga magʻlub etilgandi.
Janubiy va shimoliy mintaqalardagi qiziqarli juftliklarMuxlislarning uzoq masofaga safar qilishini kamaytirish maqsadida qurʼa anʼanaviy tarzda shimoliy va janubiy qismlarga boʻlingan holda oʻtkazildi. Janubiy mintaqaning boshqa bir qiziqarli oʻyinida Sautgempton oʻz maydonida Vest Xem Yunayted jamoasini sinovdan oʻtkazadi. Bu ikki jamoaning oʻzaro bahsi Premyer-liga darajasidagi toʻqnashuvni eslatib yuboradi.
Shimoliy mintaqada esa Nottingem Forest oʻz uyida Lids Yunaytedni qabul qilishi asosiy markaziy oʻyinlardan biri boʻldi. Oʻtgan mavsum Yevropa ligasining yarim finaliga qadar yetib borgan Nottingem uchun bu uchrashuv oson kechmaydi. Shuningdek, Nyukasl Yunayted oʻz uyida Vest Bromvich Albion bilan bahs olib borsa, Everton jamoasi Preston Nort End mehmoni boʻladi.
Amaldagi chempion va kelgusi rejalarManchester Siti jamoasi ushbu musobaqaga amaldagi chempion sifatida kirishadi. Oʻtgan mavsumdagi finalda Arsenal ustidan dramatik gʻalaba qozonib, oʻzining toʻqqizinchi Liga kubogiga ega chiqqandi. Oʻshanda yosh isteʼdod egasi Niko O'Reyllining ikkinchi boʻlimdagi dubli Pep Gvardiola jamoasiga gʻalaba keltirgandi. Ushbu muvaffaqiyat bosh murabbiyga Angliya futboli tarixida Liga kubogini besh marta yutgan ilk mutaxassis boʻlish imkonini bergan edi.
Musobaqaning ikkinchi davra oʻyinlari joriy yilning 24 avgustidan boshlanadigan hafta davomida oʻtkazilishi rejalashtirilgan. Hozircha asosiy qurʼa yakunlangan boʻlsa-da, uchrashuvlarning aniq boshlanish vaqtlari va telekanallardagi translyatsiya vaqtlari yaqin kunlarda rasman eʼlon qilinishi kutilmoqda.
…