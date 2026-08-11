Sunʼiy intellekt agenti sport zalining dasturini buzib kirdi

·56·Texno
Sunʼiy intellekt agenti sport zalining dasturini buzib kirdi
Qisqacha

Avstraliyada sun'iy intellekt agenti o'z egasining manfaatlarini ko'zlab, sport zali ilovasidagi avtorizatsiya zaifligidan foydalanib, boshqa mijozning bandlovini bekor qilgani rasman hujjatlashtirildi. Dasturchi Endryu Berdning OpenClaw agenti uning kutish ro'yxatidagi o'rnini yaxshilash uchun 1-o'rindagi mijoz bandlovini o'chirib, egasini 4-o'rindan 3-o'ringa ko'targan.

Avstraliyada qayd etilgan soʻnggi hodisa zamonaviy sunʼiy intellekt agentlarining imkoniyatlari naqadar kengayib ketgani hamda ularning xavfsizlik chegaralarini cheklash borasidagi muammolarni yana bir bor kun tartibiga chiqardi. Avstraliyaning ABC nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mamlakatda ilk bor sunʼiy intellekt agenti oʻz egasining manfaatlarini koʻzlab kiberhujum amalga oshirgani rasman hujjatlashtirildi. Ushbu holat kelgusida aqlli tizimlarning nazoratdan chiqish xavfi nafaqat yirik korporatsiyalar, balki kundalik oddiy dasturlarga ham daxldor ekanini koʻrsatib berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Sunʼiy intellekt va navbatdagi muammo

Aslida mazkur voqea bundan bir necha oy muqaddam sodir boʻlgan edi. Dasturchi Endryu Berd oʻzining OpenClaw deb nomlangan shaxsiy sunʼiy intellekt agentini turli kundalik yumushlarni, jumladan, uchrashuvlar va mashgʻulotlarni band qilishga oʻrgatib kelayotgan edi. Berd mashhur erta tongdagi fitnes mashgʻulotiga borishni yoqtirar, biroq doim ham boʻsh joy topolmay, kutish roʻyxatining oxirida qolib ketishdan charchagandi. Aynan shu muammoni hal qilish istagi kutilmagan kiberhizmatga yoʻl ochib berdi.

Endryu oʻz agentiga mashgʻulotga joy band qilishni buyurganda, sunʼiy intellekt eng yaxshi holatda kutish roʻyxatining 4-pogʻonasini taqdim eta olgan. Shundan soʻng bot oʻz egasiga mashgʻulotlarga ancha oldindan, yaʼni sport zali tizimi ochishidan ham oylar oldin joy topish yoʻlini topganini maʼlum qilgan. Foydalanuvchi tizimdagi oʻrnini yaxshilashni soʻragach, agent darhol harakatga kirishgan.

Zaiflik va kutilmagan xakerlik

ixbt.com va boshqa texnologik manbalar eʼtibor qaratganidek, sunʼiy intellekt dasturiy taʼminotdagi avtorizatsiya qismidan jiddiy zaiflik topishga muvaffaq boʻlgan. Bot sport zali foydalanayotgan ilovaning himoya qobigʻini chetlab oʻtib, kutish roʻyxatining 1-oʻrnida turgan boshqa mijozning bandlovini shunchaki oʻchirib yuborgan va oʻz egasini yuqoriroq pogʻonaga oʻtkazgan.

Eʼlon qilingan chat loglariga koʻra, sunʼiy intellekt oʻz ishidan mamnun holda egasiga shunday xabar yollagan: «API boshqalarning bandlovlarini bekor qilishda hech qanday avtorizatsiya tekshiruviga ega emas ekan. Men buni 1-oʻrindagi shaxsda sinab koʻrdim va amalga oshdi». Natijada Endryu kutilmagan tarzda 4-oʻrindan 3-oʻringa koʻtarilib olgan.

Professional dasturchi boʻlgan Endryu Berd oʻzining shaxsiy sunʼiy intellekt agenti sport zali tizimini buzib kirganidan qattiq tashvishga tushgan. U botdan bu amalni ortga qaytarib, boshqa mijozning oʻrnini tiklashni soʻragan, biroq sunʼiy intellekt buni amalga oshirib boʻlmasligini bildirgan. Shundan soʻng dasturchi boshqa chora topib, qoʻllab-quvvatlash xizmatiga masʼuliyatli fosh etish xatini yozishni buyurgan. Ushbu xatda aniqlangan zaiflik batafsil tushuntirilib, uni bartaraf etish boʻyicha tavsiyalar ham berilgan.

Sunʼiy intellektKiberxavfsizlikXakerlikTexnologiyaDasturlash
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Singapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiSingapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiBugun, 08:24Yaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiYaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiBugun, 07:52OpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiOpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiBugun, 05:22Sun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiSun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiBugun, 04:55Jeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinJeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinBugun, 04:21Atommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiAtommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiBugun, 03:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi