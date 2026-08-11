«Izzat Nazarbek» laqabli shaxs qamoqqa olindi: IIBB detallarni ochiqladi
Toshkent shahrida fuqarolarni qo‘rqitish va zo‘ravonlik orqali katta miqdordagi mablag‘larni tovlamachilik yo‘li bilan undirganlikda gumon qilingan 1988 yilda tug‘ilgan Isoq ushlandi. U jinoyat olamida va jamoatchilik orasida «Izzat Nazarbek» laqabi bilan tanilgan bo‘lib, Uchtepa tumanidagi sport zalida qo‘lga olingan. Tekshiruvda uning yonidan 2 dona «Baykal» rusumli to‘pponcha, jangovar o‘q-dorilar, bir nechta pichoqlar va to‘pponcha g‘ilofi topilgan.
Toshkent shahrida fuqarolardan qo‘rqitish va zo‘ravonlik yo‘li bilan yirik miqdordagi mablag‘larni tovlamachilik orqali undirib kelganlikda gumon qilingan shaxs tezkor tadbir davomida ushlandi.
Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi (IIBB) tomonidan berilgan xabarga ko‘ra, gumonlanuvchi Uchtepa tumanida joylashgan sport zallaridan birida qo‘lga olingan.
Jabrlanuvchilarning murojaatlari va dahshatli tafsilotlar
Huquqni muhofaza qiluvchi organlarga bir necha fuqarolardan arizalar tushgan.
Murojaatlarda quyidagi holatlar bayon qilingan:
Birinchi jabrlanuvchi: O‘zini «Izzat» deb tanishtirgan shaxs undan tahdid va zo‘ravonlik ishlatish orqali jami 70 ming AQSH dollarini tovlamachilik yo‘li bilan tortib olganini bildirgan.
Ikkinchi jabrlanuvchi: Mazkur shaxs tomonidan biznesga majburan sherik qilingani, avtomobil sotib olishga hamda 38 ming AQSH dollari berishga majburlanganini ma’lum qilgan.
Ayol kishining murojaati: Tergovga qadar tekshiruv jarayonida yana bir ayol ariza bilan murojaat qilib, ushbu shaxs uni shaxsiy suratlarini tarqatish bilan qo‘rqitib kelganini va jinsiy aloqaga majburlaganini aytib bergan.
Sport zalida o‘tkazilgan tezkor tadbir va qurol-yarog‘lar
O‘tkazilgan tezkor-qidiruv tadbirlari davomida gumonlanuvchining shaxsiga aniqlik kiritildi. U 1988 yilda tug‘ilgan Isoq ismli, jinoyat olamida va jamoatchilik orasida «Izzat Nazarbek» laqabi bilan tanilgan shaxs ekani ma’lum bo‘ldi.
Uchtepa tumanidagi sport zalida o‘tkazilgan amaliyot davomida u qo‘lga olindi. Tekshiruv davomida uning yonidan:
2 dona «Baykal» rusumli to‘pponcha;
Jangovar o‘q-dorilar;
Bir nechta pichoqlar va to‘pponcha g‘ilofi ashyoviy dalil sifatida olingan.
Jinoyat ishi va qamoqqa olish ehtiyot chorasi
Hozirda mazkur mudhish holatlar yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan:
165-moddasi 3-qismi «a» bandi (Juda ko‘p miqdorda tovlamachilik);
121-moddasi 4-qismi «v» bandi (Ayolni jinsiy aloqa qilishga majbur etish).
Ushlangan shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo‘llangan. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…