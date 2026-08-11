«Izzat Nazarbek» laqabli shaxs qamoqqa olindi: IIBB detallarni ochiqladi

·100·Jamiyat
«Izzat Nazarbek» laqabli shaxs qamoqqa olindi: IIBB detallarni ochiqladi
Qisqacha

Toshkent shahrida fuqarolarni qo‘rqitish va zo‘ravonlik orqali katta miqdordagi mablag‘larni tovlamachilik yo‘li bilan undirganlikda gumon qilingan 1988 yilda tug‘ilgan Isoq ushlandi. U jinoyat olamida va jamoatchilik orasida «Izzat Nazarbek» laqabi bilan tanilgan bo‘lib, Uchtepa tumanidagi sport zalida qo‘lga olingan. Tekshiruvda uning yonidan 2 dona «Baykal» rusumli to‘pponcha, jangovar o‘q-dorilar, bir nechta pichoqlar va to‘pponcha g‘ilofi topilgan.

Toshkent shahrida fuqarolardan qo‘rqitish va zo‘ravonlik yo‘li bilan yirik miqdordagi mablag‘larni tovlamachilik orqali undirib kelganlikda gumon qilingan shaxs tezkor tadbir davomida ushlandi.

Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi (IIBB) tomonidan berilgan xabarga ko‘ra, gumonlanuvchi Uchtepa tumanida joylashgan sport zallaridan birida qo‘lga olingan.

Jabrlanuvchilarning murojaatlari va dahshatli tafsilotlar

Huquqni muhofaza qiluvchi organlarga bir necha fuqarolardan arizalar tushgan.

Murojaatlarda quyidagi holatlar bayon qilingan:

  • Birinchi jabrlanuvchi: O‘zini «Izzat» deb tanishtirgan shaxs undan tahdid va zo‘ravonlik ishlatish orqali jami 70 ming AQSH dollarini tovlamachilik yo‘li bilan tortib olganini bildirgan.

  • Ikkinchi jabrlanuvchi: Mazkur shaxs tomonidan biznesga majburan sherik qilingani, avtomobil sotib olishga hamda 38 ming AQSH dollari berishga majburlanganini ma’lum qilgan.

  • Ayol kishining murojaati: Tergovga qadar tekshiruv jarayonida yana bir ayol ariza bilan murojaat qilib, ushbu shaxs uni shaxsiy suratlarini tarqatish bilan qo‘rqitib kelganini va jinsiy aloqaga majburlaganini aytib bergan.

Sport zalida o‘tkazilgan tezkor tadbir va qurol-yarog‘lar

O‘tkazilgan tezkor-qidiruv tadbirlari davomida gumonlanuvchining shaxsiga aniqlik kiritildi. U 1988 yilda tug‘ilgan Isoq ismli, jinoyat olamida va jamoatchilik orasida «Izzat Nazarbek» laqabi bilan tanilgan shaxs ekani ma’lum bo‘ldi.

Uchtepa tumanidagi sport zalida o‘tkazilgan amaliyot davomida u qo‘lga olindi. Tekshiruv davomida uning yonidan:

  • 2 dona «Baykal» rusumli to‘pponcha;

  • Jangovar o‘q-dorilar;

  • Bir nechta pichoqlar va to‘pponcha g‘ilofi ashyoviy dalil sifatida olingan.

Jinoyat ishi va qamoqqa olish ehtiyot chorasi

Hozirda mazkur mudhish holatlar yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan:

  • 165-moddasi 3-qismi «a» bandi (Juda ko‘p miqdorda tovlamachilik);

  • 121-moddasi 4-qismi «v» bandi (Ayolni jinsiy aloqa qilishga majbur etish).

Ushlangan shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo‘llangan. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

TashkentO'zbekistonUchtepaBaykal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

250 xil qovun va 186 ming sayyoh: Xivadagi xalqaro festival qanday o‘tdi?250 xil qovun va 186 ming sayyoh: Xivadagi xalqaro festival qanday o‘tdi?Bugun, 09:49«Ijtimoiy daftarlar» doirasida 82 mlrd so‘mdan ortiq mablag‘ undirildi«Ijtimoiy daftarlar» doirasida 82 mlrd so‘mdan ortiq mablag‘ undirildiKecha, 20:59Xabib Nurmagomedovdan muhim maslahat: «Shunchaki uni chetga suring!»Xabib Nurmagomedovdan muhim maslahat: «Shunchaki uni chetga suring!»Kecha, 18:04Valyuta xaridida yangi yengillik: limit 5 baravar oshdiValyuta xaridida yangi yengillik: limit 5 baravar oshdiKecha, 16:01Qimor reklamasiga aralashgan o‘zbekistonlik bloger qidiruvga berildiQimor reklamasiga aralashgan o‘zbekistonlik bloger qidiruvga berildiKecha, 14:28Denovda uyi buzilgan oilaga yangi uy quriladiDenovda uyi buzilgan oilaga yangi uy quriladiKecha, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi