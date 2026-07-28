HMD kompaniyasi afsonaviy Asha qatorini yangi smartfon bilan qaytarmoqda
Taniqli HMD brendi mobil aloqa bozorida oʻzining mashhur oʻtmishini eslatib, yangi Asha 305 smartfonini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Tarmoqda mazkur qurilmaning qadoq qutisi suratlari paydo boʻldi va bu gadjetning asosiy texnik xususiyatlarini fosh etdi. Ushbu modelning qaytishi arzon va oddiy qurilmalar segmentida raqobatni yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi smartfonga oid eng qiziqarli jihatlardan biri bu uning operatsion tizimidir. Qurilma Pulse OS deb nomlangan yangi dasturiy platformada ishlaydi. Hozircha ushbu tizim haqida rasmiy maʼlumotlar juda kam, biroq mutaxassislar uni Android tizimining maxsus modifikatsiyalangan versiyasi asosida yaratilgan yangi dasturiy taʼminot boʻlishi mumkinligini taxmin qilishmoqda.
Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarQadoqdagi maʼlumotlarga tayanib aytganda, HMD Asha 305 ixcham va foydalanish uchun qulay oʻlchamlarga ega boʻladi. Smartfonning korpusi 147 × 71,5 × 10,2 mm oʻlchamlarni tashkil etib, xaridorlarga qora hamda yashil rang variantlarida taklif etiladi. Model qora va yashil rangli dizaynda ishlab chiqarilishi kutilmoqda.
Qurilma 854 × 480 pikselli 5 dyuymli displey bilan jihozlanadi. Tasvir sifati oʻta yuqori boʻlmasa-da, bunday ekran kundalik oddiy vazifalar uchun yetarli hisoblanadi. Shuningdek, smartfon har biri 2 megapikselli boʻlgan old va asosiy kameralarni oladi. Bu zamonaviy flagmanlar fonida kamtarona koʻrinsa-da, asosiy ehtiyojlar uchun mos keladi.
Hosildorlik va akkumulyatorApparat qismi Unisoc T137 protsessoriga tayanadi. Ushbu chip qurilmaning barqaror ishlashini taʼminlaydi. Shuningdek, smartfon 2 GB tezkor va 16 GB doimiy xotira (flesh-xotira) bilan taʼminlanadi. Kichik hajmga qaramay, zarur fayllar va ilovalar uchun joy yetarli boʻladi.
Energiya taʼminoti uchun 2500 mA·ch sigʻimli akkumulyator tanlangan boʻlib, u 5 W quvvat olish quvvatini qoʻllab-quvvatlaydi. Batareya quvvati qurilmaning ixcham ekraniga nisbatan yaxshi avtonomiyani taʼminlashi kutilmoqda. Qoʻshimcha qulayliklar sifatida 3,5 mm audioruxsatnoma va Wi-Fi ulanish nuqtasi rejimi mavjudligi keltirib oʻtilgan.
…