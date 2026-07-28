HMD kompaniyasi afsonaviy Asha qatorini yangi smartfon bilan qaytarmoqda

·87·Texno
HMD kompaniyasi afsonaviy Asha qatorini yangi smartfon bilan qaytarmoqda

Taniqli HMD brendi mobil aloqa bozorida oʻzining mashhur oʻtmishini eslatib, yangi Asha 305 smartfonini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Tarmoqda mazkur qurilmaning qadoq qutisi suratlari paydo boʻldi va bu gadjetning asosiy texnik xususiyatlarini fosh etdi. Ushbu modelning qaytishi arzon va oddiy qurilmalar segmentida raqobatni yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi smartfonga oid eng qiziqarli jihatlardan biri bu uning operatsion tizimidir. Qurilma Pulse OS deb nomlangan yangi dasturiy platformada ishlaydi. Hozircha ushbu tizim haqida rasmiy maʼlumotlar juda kam, biroq mutaxassislar uni Android tizimining maxsus modifikatsiyalangan versiyasi asosida yaratilgan yangi dasturiy taʼminot boʻlishi mumkinligini taxmin qilishmoqda.

Texnik xususiyatlar va imkoniyatlar

Qadoqdagi maʼlumotlarga tayanib aytganda, HMD Asha 305 ixcham va foydalanish uchun qulay oʻlchamlarga ega boʻladi. Smartfonning korpusi 147 × 71,5 × 10,2 mm oʻlchamlarni tashkil etib, xaridorlarga qora hamda yashil rang variantlarida taklif etiladi. Model qora va yashil rangli dizaynda ishlab chiqarilishi kutilmoqda.

Qurilma 854 × 480 pikselli 5 dyuymli displey bilan jihozlanadi. Tasvir sifati oʻta yuqori boʻlmasa-da, bunday ekran kundalik oddiy vazifalar uchun yetarli hisoblanadi. Shuningdek, smartfon har biri 2 megapikselli boʻlgan old va asosiy kameralarni oladi. Bu zamonaviy flagmanlar fonida kamtarona koʻrinsa-da, asosiy ehtiyojlar uchun mos keladi.

Hosildorlik va akkumulyator

Apparat qismi Unisoc T137 protsessoriga tayanadi. Ushbu chip qurilmaning barqaror ishlashini taʼminlaydi. Shuningdek, smartfon 2 GB tezkor va 16 GB doimiy xotira (flesh-xotira) bilan taʼminlanadi. Kichik hajmga qaramay, zarur fayllar va ilovalar uchun joy yetarli boʻladi.

Energiya taʼminoti uchun 2500 mA·ch sigʻimli akkumulyator tanlangan boʻlib, u 5 W quvvat olish quvvatini qoʻllab-quvvatlaydi. Batareya quvvati qurilmaning ixcham ekraniga nisbatan yaxshi avtonomiyani taʼminlashi kutilmoqda. Qoʻshimcha qulayliklar sifatida 3,5 mm audioruxsatnoma va Wi-Fi ulanish nuqtasi rejimi mavjudligi keltirib oʻtilgan.

HMDAsha 305Pulse OSUnisoc T137Yangi smartfonlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi uch oy quvvat talab qilmaydigan arzon elektr britvasini chiqardiXiaomi uch oy quvvat talab qilmaydigan arzon elektr britvasini chiqardiBugun, 15:54Rosatom 25 yil xizmat qiladigan kompozit bekatni taqdim etdiRosatom 25 yil xizmat qiladigan kompozit bekatni taqdim etdiBugun, 14:54Xitoy oʻzining immersion DUV-litograflarini seriyali ishlab chiqarishni boshladiXitoy oʻzining immersion DUV-litograflarini seriyali ishlab chiqarishni boshladiBugun, 14:26Boeing 737 MAX samolyotlarida yangi xavfsizlik muammosi aniqlandiBoeing 737 MAX samolyotlarida yangi xavfsizlik muammosi aniqlandiBugun, 13:56Baidu va Lyft Londonda avtonom taksilarni sinovdan oʻtkazishni boshladiBaidu va Lyft Londonda avtonom taksilarni sinovdan oʻtkazishni boshladiBugun, 13:24Elon Musk sunʼiy intellektni oʻqitishda nodir kitoblarni yoʻq qilishni taqiqladiElon Musk sunʼiy intellektni oʻqitishda nodir kitoblarni yoʻq qilishni taqiqladiBugun, 12:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob