Baidu va Lyft Londonda avtonom taksilarni sinovdan oʻtkazishni boshladi

·33·Texno
Baidu va Lyft Londonda avtonom taksilarni sinovdan oʻtkazishni boshladi

Xitoyning texnologiya giganti Baidu kompaniyasi Lyft va unga qarashli Freenow platformasi bilan hamkorlikda London koʻchalarida oʻzi boshqariladigan avtomobillarni sinovdan oʻtkazishga kirishdi. Ushbu qadam Buyuk Britaniyada tijorat robotaksilari xizmatini yoʻlga qoʻyish sari tashlangan muhim qadam boʻlib, Britaniya poytaxtini avtonom transport vositalarining asosiy raqobat maydoniga aylantirmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, seshanba kuni boshlangan sinov jarayonida xavfsizlikni taʼminlash maqsadida salon ichida inson-operatorlar ham boʻlishi koʻzda tutilgan. Mazkur jarayon ikki kompaniya oʻrtasida Baidu tomonidan maxsus ishlab chiqilgan Apollo Go RT6 robotaksilarini Yevropa bozoriga olib chiqish boʻyicha tuzilgan strategik kelishuvdan qariyb bir yil oʻtib amalga oshirilmoqda.

Maʼlum boʻlishicha, avtomobillar kelgusida Lyft 2025-yilda qariyb 197 million dollarga sotib olgan Freenow ilovasi orqali foydalanuvchilarga taqdim etiladi. Ushbu xarid Amerikaning Lyft kompaniyasiga Yevropaning taksi chaqirish bozorida mustahkam oʻrin egallash imkonini berdi, bu yerda esa hozirda bir nechta yirik investorlar qoʻllab-quvvatlayotgan kompaniyalar robotaksi bozorida yetakchi boʻlish uchun oʻzaro kurashmoqda.

London avtonom transportlar uchun asosiy maydonga aylanmoqda

Ayniqsa, London shahri ushbu yoʻnalishdagi asosiy sinov maydoniga aylanib ulgurdi. Joriy yilning aprel oyida Waymo kompaniyasi ham oʻzining avtonom avtomobillarini xavfsizlik operatorlari nazorati ostida sinovdan oʻtkaza boshlagan edi. Shuningdek, Uber oʻzining sunʼiy intellekt va oʻzi boshqarish texnologiyalari boʻyicha hamkori Wayve bilan birgalikda joriy yilda Londonda oʻz robotaksi xizmatini ishga tushirish rejasini eʼlon qildi.

Hozirgi bosqichda kompaniyalar Londonning Brent grafligi hududida oʻnlab sinov avtomobillarini harakatga keltirmoqda. Baidu va Freenow by Lyft vakillarining soʻzlariga koʻra, keng jamoatchilik uchun robotaksilardan foydalanish imkoniyati tartibga soluvchi organlarning ruxsatiga qarab, 2027-yilda ochilishi kutilmoqda.

Freenow by Lyft kompaniyasi rahbari Tomas Simmerman taʼkidlashicha, xizmat toʻliq ishga tushgach, u gibrid tarmoq sifatida faoliyat yuritadi. Yaʼni anʼanaviy taksi va shaxsiy avtomobillarni boshqaruvchi professional haydovchilar robotaksilar bilan yonma-yon ishlaydi va bu shaharning harakatchanligini taʼminlashga xizmat qiladi.

RobotaksiBaiduLyftLondonAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ASRock kompaniyasi yangi AMD Radeon RX 9050 video-kartasini taqdim etdiASRock kompaniyasi yangi AMD Radeon RX 9050 video-kartasini taqdim etdiBugun, 16:29Xiaomi uch oy quvvat talab qilmaydigan arzon elektr britvasini chiqardiXiaomi uch oy quvvat talab qilmaydigan arzon elektr britvasini chiqardiBugun, 15:54Rosatom 25 yil xizmat qiladigan kompozit bekatni taqdim etdiRosatom 25 yil xizmat qiladigan kompozit bekatni taqdim etdiBugun, 14:54Xitoy oʻzining immersion DUV-litograflarini seriyali ishlab chiqarishni boshladiXitoy oʻzining immersion DUV-litograflarini seriyali ishlab chiqarishni boshladiBugun, 14:26Boeing 737 MAX samolyotlarida yangi xavfsizlik muammosi aniqlandiBoeing 737 MAX samolyotlarida yangi xavfsizlik muammosi aniqlandiBugun, 13:56HMD kompaniyasi afsonaviy Asha qatorini yangi smartfon bilan qaytarmoqdaHMD kompaniyasi afsonaviy Asha qatorini yangi smartfon bilan qaytarmoqdaBugun, 13:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob