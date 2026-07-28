Baidu va Lyft Londonda avtonom taksilarni sinovdan oʻtkazishni boshladi
Xitoyning texnologiya giganti Baidu kompaniyasi Lyft va unga qarashli Freenow platformasi bilan hamkorlikda London koʻchalarida oʻzi boshqariladigan avtomobillarni sinovdan oʻtkazishga kirishdi. Ushbu qadam Buyuk Britaniyada tijorat robotaksilari xizmatini yoʻlga qoʻyish sari tashlangan muhim qadam boʻlib, Britaniya poytaxtini avtonom transport vositalarining asosiy raqobat maydoniga aylantirmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, seshanba kuni boshlangan sinov jarayonida xavfsizlikni taʼminlash maqsadida salon ichida inson-operatorlar ham boʻlishi koʻzda tutilgan. Mazkur jarayon ikki kompaniya oʻrtasida Baidu tomonidan maxsus ishlab chiqilgan Apollo Go RT6 robotaksilarini Yevropa bozoriga olib chiqish boʻyicha tuzilgan strategik kelishuvdan qariyb bir yil oʻtib amalga oshirilmoqda.
Maʼlum boʻlishicha, avtomobillar kelgusida Lyft 2025-yilda qariyb 197 million dollarga sotib olgan Freenow ilovasi orqali foydalanuvchilarga taqdim etiladi. Ushbu xarid Amerikaning Lyft kompaniyasiga Yevropaning taksi chaqirish bozorida mustahkam oʻrin egallash imkonini berdi, bu yerda esa hozirda bir nechta yirik investorlar qoʻllab-quvvatlayotgan kompaniyalar robotaksi bozorida yetakchi boʻlish uchun oʻzaro kurashmoqda.
London avtonom transportlar uchun asosiy maydonga aylanmoqdaAyniqsa, London shahri ushbu yoʻnalishdagi asosiy sinov maydoniga aylanib ulgurdi. Joriy yilning aprel oyida Waymo kompaniyasi ham oʻzining avtonom avtomobillarini xavfsizlik operatorlari nazorati ostida sinovdan oʻtkaza boshlagan edi. Shuningdek, Uber oʻzining sunʼiy intellekt va oʻzi boshqarish texnologiyalari boʻyicha hamkori Wayve bilan birgalikda joriy yilda Londonda oʻz robotaksi xizmatini ishga tushirish rejasini eʼlon qildi.
Hozirgi bosqichda kompaniyalar Londonning Brent grafligi hududida oʻnlab sinov avtomobillarini harakatga keltirmoqda. Baidu va Freenow by Lyft vakillarining soʻzlariga koʻra, keng jamoatchilik uchun robotaksilardan foydalanish imkoniyati tartibga soluvchi organlarning ruxsatiga qarab, 2027-yilda ochilishi kutilmoqda.
Freenow by Lyft kompaniyasi rahbari Tomas Simmerman taʼkidlashicha, xizmat toʻliq ishga tushgach, u gibrid tarmoq sifatida faoliyat yuritadi. Yaʼni anʼanaviy taksi va shaxsiy avtomobillarni boshqaruvchi professional haydovchilar robotaksilar bilan yonma-yon ishlaydi va bu shaharning harakatchanligini taʼminlashga xizmat qiladi.
…