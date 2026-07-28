O‘zbekiston milliy jamoasi Janubiy Koreyaga qarshi maydonga tushadi!
O‘zbekiston milliy terma jamoasi navbatdagi FIFA kunlari doirasida Osiyoning eng kuchli va nomdor terma jamoalaridan biri — Janubiy Koreyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvi o‘tkazadi.
Zamin.uz O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) rasmiy xabariga tayanib, ushbu shov-shuvli bahs va milliy jamoamizning tayyorgarlik rejalari tafsilotini taqdim etadi.
1. 6 oktyabr kuni safar bahsi va FIFA kunlari
O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi ma’lumotiga ko‘ra, Fabio Kannavaro boshqaruvidagi milliy terma jamoamiz joriy yilning 6 oktyabr kuni safarda Janubiy Koreya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Ushbu muhim bahs rasmiy FIFA kunlari (FIFA International Window) doirasida tashkil etilmoqda, bu esa har ikki jamoaga o‘zlarining eng kuchli va legioner futbolchilarini maydonga tushirish imkonini beradi.
O‘FA rasmiy xabaridan:
«Fabio Kannavaro boshqaruvidagi O‘zbekiston milliy jamoasi 6 oktyabr kuni safarda Janubiy Koreyaga qarshi o‘rtoqlik bahsi o‘tkazadi. Bellashuv FIFA kunlari doirasida bo‘lib o‘tadi.»
O‘zbekiston — Janubiy Koreya uchrashuvi bo‘yicha asosiy faktlar
Ko‘rsatkich / Aspekt
Tafsilotlar
Raqiblar
Janubiy Koreya — O‘zbekiston
Uchrashuv kuni
6 oktyabr
Maqomi
Xalqaro o‘rtoqlik bahsi (FIFA kunlari)
O‘tkazilish joyi
Janubiy Koreya (Safarda)
Milliy jamoa murabbiyi
Fabio Kannavaro
Asosiy maqsad
2027 yilgi Osiyo chempionatiga tayyorgarlik
2. 2027 yilgi Osiyo chempionatiga tayyorgarlik va yangi sparringlar
Ma’lumot uchun, O‘zbekiston milliy terma jamoasi 2027 yilgi Osiyo chempionatida ishtirok etadi va hozirda qit’a birinchiligiga jiddiy tayyorgarlik ko‘rmoqda.
Oktyabr oyidagi FIFA kunlarida Kannavaro shogirdlari faqat Janubiy Koreya bilan cheklanib qolmaydi. Jamoamiz ushbu yig‘in davomida yana bir nechta o‘rtoqlik bahslari o‘tkazishni rejalashtirgan. Musobaqaga tayyorgarlik doirasidagi yangi raqiblar haqida O‘FA tomonidan qo‘shimcha axborot beriladi.
Ushbu muhim sport yangiligini do‘stlaringiz va futbol muxlislariga yuboring!
Osiyoning grand jamoasiga qarshi safardagi o‘yin milliy jamoamiz va Fabio Kannavaro uchun katta sinov hamda muhim tajriba maydoni bo‘ladi.
Ushbu qaynok maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va terma jamoamiz muxlislari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Fabio Kannavaro boshqaruvidagi O‘zbekiston terma jamoasi Janubiy Koreyani safarda mag‘lub eta oladimi? O‘z taxmin va fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…