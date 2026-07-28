O‘zbekiston milliy jamoasi Janubiy Koreyaga qarshi maydonga tushadi!

·79·Sport
O‘zbekiston milliy jamoasi Janubiy Koreyaga qarshi maydonga tushadi!

O‘zbekiston milliy terma jamoasi navbatdagi FIFA kunlari doirasida Osiyoning eng kuchli va nomdor terma jamoalaridan biri — Janubiy Koreyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvi o‘tkazadi.

Zamin.uz O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) rasmiy xabariga tayanib, ushbu shov-shuvli bahs va milliy jamoamizning tayyorgarlik rejalari tafsilotini taqdim etadi.

1. 6 oktyabr kuni safar bahsi va FIFA kunlari

O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi ma’lumotiga ko‘ra, Fabio Kannavaro boshqaruvidagi milliy terma jamoamiz joriy yilning 6 oktyabr kuni safarda Janubiy Koreya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Ushbu muhim bahs rasmiy FIFA kunlari (FIFA International Window) doirasida tashkil etilmoqda, bu esa har ikki jamoaga o‘zlarining eng kuchli va legioner futbolchilarini maydonga tushirish imkonini beradi.

O‘FA rasmiy xabaridan:

«Fabio Kannavaro boshqaruvidagi O‘zbekiston milliy jamoasi 6 oktyabr kuni safarda Janubiy Koreyaga qarshi o‘rtoqlik bahsi o‘tkazadi. Bellashuv FIFA kunlari doirasida bo‘lib o‘tadi.»

O‘zbekiston — Janubiy Koreya uchrashuvi bo‘yicha asosiy faktlar

Ko‘rsatkich / Aspekt

Tafsilotlar

Raqiblar

Janubiy Koreya — O‘zbekiston

Uchrashuv kuni

6 oktyabr

Maqomi

Xalqaro o‘rtoqlik bahsi (FIFA kunlari)

O‘tkazilish joyi

Janubiy Koreya (Safarda)

Milliy jamoa murabbiyi

Fabio Kannavaro

Asosiy maqsad

2027 yilgi Osiyo chempionatiga tayyorgarlik

2. 2027 yilgi Osiyo chempionatiga tayyorgarlik va yangi sparringlar

Ma’lumot uchun, O‘zbekiston milliy terma jamoasi 2027 yilgi Osiyo chempionatida ishtirok etadi va hozirda qit’a birinchiligiga jiddiy tayyorgarlik ko‘rmoqda.

Oktyabr oyidagi FIFA kunlarida Kannavaro shogirdlari faqat Janubiy Koreya bilan cheklanib qolmaydi. Jamoamiz ushbu yig‘in davomida yana bir nechta o‘rtoqlik bahslari o‘tkazishni rejalashtirgan. Musobaqaga tayyorgarlik doirasidagi yangi raqiblar haqida O‘FA tomonidan qo‘shimcha axborot beriladi.

Ushbu muhim sport yangiligini do‘stlaringiz va futbol muxlislariga yuboring!

Osiyoning grand jamoasiga qarshi safardagi o‘yin milliy jamoamiz va Fabio Kannavaro uchun katta sinov hamda muhim tajriba maydoni bo‘ladi.

Ushbu qaynok maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va terma jamoamiz muxlislari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Fabio Kannavaro boshqaruvidagi O‘zbekiston terma jamoasi Janubiy Koreyani safarda mag‘lub eta oladimi? O‘z taxmin va fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

O'zbekistonJanubiy KoreyaFabio CannavaroFIFAO'zbekiston futbol assotsiatsiyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqdaReal Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqdaBugun, 15:50Chelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdiChelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdiBugun, 15:38Angliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdiAngliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdiBugun, 14:58Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!Bugun, 14:42Yozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaYozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaBugun, 14:38Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiNeymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 14:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi