Tug‘ilgan kuningiz sizdagi yashirin kuchni ko‘rsatadimi?
Nega ayrim insonlar tabiatan yetakchilikka intilsa, boshqalar chuqur fikrlash, ijod qilish yoki tavakkal yo‘lni tanlashga moyil bo‘ladi? Numerologik talqinlarga ko‘ra, inson tug‘ilgan kun uning kuchli jihatlari va hayotdagi tabiiy yo‘nalishi haqida ramziy ishora berishi mumkin.
Quyidagi ro‘yxatda tug‘ilgan sanalar sakkizta shartli toifaga ajratilgan. Bu ilmiy tashxis yoki kelajak haqidagi qat’iy bashorat emas, ammo o‘z xarakteringizni boshqa nuqtayi nazardan tahlil qilish uchun qiziqarli imkoniyatdir.
7, 11, 16, 20, 25 va 29-sanalar: mutafakkirlar
Bu sanalarda tug‘ilganlar voqealarning tashqi ko‘rinishi bilan cheklanmasdan, ularning sababi va ichki ma’nosini izlashga moyil bo‘lishi aytiladi.
Ular ko‘pincha:
qaror qabul qilishdan avval uzoq o‘ylaydi;
insonlarning gapidan ko‘ra niyatini tushunishga harakat qiladi;
yolg‘izlikda fikrlarini tartibga soladi;
falsafa, psixologiya va ma’naviy mavzularga qiziqadi;
boshqalar e’tibor bermagan tafsilotlarni payqaydi.
Bunday insonlarning kuchi — chuqur tahlil qilish qobiliyatida. Biroq ortiqcha fikrlash ularni harakatdan to‘xtatib qo‘yishi mumkin.
Mutafakkirning asosiy sabog‘i — hamma javobni topgandan keyingina emas, ba’zan noaniqlik ichida ham harakat qilishdir.
3, 12, 21 va 30-sanalar: ommaning sevimlilari
Ushbu sanalarda tug‘ilganlar muloqotchanligi, ochiqligi va odamlarning e’tiborini o‘ziga jalb qilish qobiliyati bilan ajralib turishi mumkin.
Ularga xos jihatlar:
yangi insonlar bilan tez til topishish;
hazil va samimiyat orqali muhitni yumshatish;
omma oldida erkin gapirish;
ijtimoiy tarmoqlar va mediaga qiziqish;
boshqalarga kayfiyat ulashish.
Ular ko‘pincha jamoaning ruhini ko‘tarib turadigan insonga aylanadi. Biroq barchaga yoqish istagi o‘z haqiqiy fikrini yashirishga olib kelmasligi kerak.
Ularning asosiy vazifasi — e’tibor markazida qolish emas, o‘z ta’sirini mazmunli maqsad uchun ishlatish.
8, 17, 22 va 26-sanalar: katta pul egalari
Numerologik qarashlarda bu sanalar moliya, boshqaruv, ta’sir va katta maqsadlar bilan bog‘lanadi.
Bunday insonlar:
resurslarni hisoblashni yaxshi ko‘rishi;
natijaga yo‘naltirilgan bo‘lishi;
katta loyihalardan qo‘rqmasligi;
mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishi;
pulni shunchaki sarflash emas, ko‘paytirish yo‘llarini izlashi mumkin.
Biroq tug‘ilgan sana insonning boy bo‘lishini kafolatlamaydi. Katta daromad uchun g‘oyadan tashqari bilim, intizom, bozorni tushunish, tavakkalni hisoblash va uzoq vaqt mehnat qilish ham talab etiladi.
Bu toifaning asosiy xavfi — inson o‘z qadrini faqat moliyaviy natijalar bilan o‘lchay boshlashidir.
Pul kuchni oshiradi, ammo uni qaysi yo‘lda ishlatishni insonning qadriyatlari belgilaydi.
1, 10, 19 va 28-sanalar: tug‘ma yetakchilar
Bu sanalarda tug‘ilganlarga mustaqillik, tashabbuskorlik va boshqalarni ortdan ergashtirish qobiliyati xos deb qaraladi.
Ular odatda:
birinchi qadamni tashlashdan qo‘rqmaydi;
murakkab vaziyatda qaror qabul qiladi;
buyruq kutishdan ko‘ra tashabbus ko‘rsatadi;
o‘z g‘oyalariga ishonadi;
raqobatni harakatlantiruvchi kuch sifatida qabul qiladi.
Ammo haqiqiy yetakchilik faqat oldinda yurish emas. U boshqalarni eshitish, vazifalarni taqsimlash va xatoni tan olish qobiliyatini ham talab qiladi.
Aks holda kuchli xarakter nazoratparastlik va murosasizlikka aylanishi mumkin.
2, 6, 15 va 24-sanalar: vazmin kuch sohiblari
Bu guruh vakillari baland ovoz yoki namoyishkorona harakatlarsiz ham atrofdagilarga ta’sir o‘tkaza oladigan insonlar sifatida talqin qilinadi.
Ularning asosiy xususiyatlari:
sabr;
hissiy barqarorlik;
yaqinlarga g‘amxo‘rlik;
nizolarni yumshatish;
ishonchli va xotirjam muhit yaratish.
Ular ko‘pincha jamoada hamma suyanadigan insonga aylanadi. Tashqaridan jim ko‘rinsa-da, ichki jihatdan mustahkam bo‘lishi mumkin.
Biroq doim boshqalarni qo‘llab-quvvatlash o‘z ehtiyojlarini unutishga olib kelmasligi kerak. Vazmin insonning ham dam olish, yordam so‘rash va «yo‘q» deyish huquqi bor.
5, 14 va 23-sanalar: tavakkalchilar
Ushbu sanalarda tug‘ilganlar erkinlik, harakat va yangi taassurotlarga intiladigan insonlar deb qaraladi.
Ular:
sayohat va sarguzashtlarni yaxshi ko‘rishi;
yangi ishni tez boshlashi;
noodatiy qarorlar qabul qilishi;
bir xil hayot tarzidan tez zerikishi;
tavakkaldan imkoniyat ko‘rishi mumkin.
Ularning kuchi — o‘zgarishlarga tez moslashishda. Biroq har qanday tavakkal jasorat belgisi emas. Ayrim qarorlar oldindan hisob-kitob va rejalashtirishni talab qiladi.
Bu toifaga kiruvchilar uchun asosiy qoida:
Avval oqibatini hisoblang, keyin jasoratni ishga soling.
Aks holda sarguzashttalablik tugallanmagan ishlar va moliyaviy yo‘qotishlarga olib kelishi mumkin.
9, 18 va 27-sanalar: ijodkor qalblar
Bu sanalar hissiyot, tasavvur va go‘zallikni chuqur qabul qilish qobiliyati bilan bog‘lanadi.
Bunday insonlar:
musiqa, adabiyot, rassomlik yoki sahnaga qiziqishi;
kuchli tasavvurga ega bo‘lishi;
boshqalarning kayfiyatini tez his qilishi;
oddiy narsadan ham ilhom topishi;
ijodi orqali ichki kechinmalarini ifoda etishi mumkin.
Ularning asosiy kuchi — boshqalar ko‘rmagan go‘zallikni ko‘ra bilishdir.
Biroq ijod faqat ilhom bilan emas, intizom bilan ham rivojlanadi. Agar inson doim «kayfiyat kelishini» kutsa, eng yaxshi g‘oyalar ham amalga oshmay qolishi mumkin.
4, 13 va 31-sanalar: hayot me’morlari
Ushbu guruh vakillari tartib, poydevor va uzoq muddatli natijalarga e’tibor qaratadigan insonlar sifatida talqin qilinadi.
Ular ko‘pincha:
reja tuzishni yaxshi ko‘radi;
murakkab g‘oyani tizimga aylantiradi;
ishni bosqichma-bosqich bajaradi;
mustahkam va barqaror natijaga intiladi;
boshqalar boshlagan ishni oxiriga yetkaza oladi.
Ular uchun hayot tasodifiy voqealar to‘plami emas, balki qurilishi lozim bo‘lgan tizimga o‘xshaydi.
Biroq reja va nazoratga haddan tashqari bog‘lanish kutilmagan imkoniyatlarni ko‘rmay qolishga sabab bo‘lishi mumkin. Har bir mustahkam bino kabi inson hayoti ham o‘zgarishlarga moslasha olishi kerak.
Nega ayrim sanalar bir toifaga tushiriladi?
Numerologiyada ko‘p xonali sanalar raqamlari qo‘shilib, bitta asosiy songa keltiriladi. Masalan:
19 → 1 + 9 = 10 → 1 + 0 = 1;
21 → 2 + 1 = 3;
26 → 2 + 6 = 8.
Shu mantiq asosida ayrim sanalar o‘zaro yaqin xarakter xususiyatlariga ega deb talqin qilinadi.
Ammo ushbu ro‘yxatda 11 va 22 kabi «maxsus sonlar» alohida ma’noda ishlatilgani sabab barcha guruhlar oddiy raqam qo‘shish qoidasiga qat’iy mos kelmaydi. Bu ham turli numerologik maktablar talqini bir-biridan farq qilishini ko‘rsatadi.
Tug‘ilgan sana xarakterni belgilaydimi?
Ilmiy nuqtayi nazardan inson xarakteri yoki moliyaviy kelajagini tug‘ilgan kun orqali aniqlash mumkinligi tasdiqlanmagan.
Shaxsiyatning shakllanishiga ko‘proq:
genetik xususiyatlar;
oilaviy tarbiya;
bolalik tajribasi;
ta’lim;
ijtimoiy muhit;
odatlar;
shaxsiy qarorlar ta’sir qiladi.
Shuning uchun numerologik tavsifni tayyor hukm emas, o‘zingizga savol berish uchun qiziqarli vosita sifatida qabul qilish to‘g‘riroq.
O‘z toifangizdan qanday foydalanish mumkin?
Ro‘yxatdagi tavsif sizga mos kelsa, faqat kuchli jihatingizni emas, uning salbiy tomonini ham kuzating:
Kuchli jihat
Ehtimoliy xavf
Chuqur fikrlash
Ortiqcha tahlil
Mashhurlik va muloqot
Barchaga yoqish istagi
Moliyaviy tafakkur
Haddan tashqari moddiylik
Yetakchilik
Nazoratparastlik
Vazminlik
O‘z ehtiyojlarini unutish
Tavakkalchilik
Shoshma-shosharlik
Ijodkorlik
Intizom yetishmasligi
Tizimlilik
O‘zgarishdan qo‘rqish
Har bir qobiliyat to‘g‘ri boshqarilsa kuchga, nazoratsiz qolsa to‘siqqa aylanishi mumkin.
Asosiy xulosa
Tug‘ilgan sana insonning kelajagini yozib qo‘ymaydi. U boylik, mashhurlik yoki yetakchilikni avtomatik ravishda bermaydi.
Biroq bunday ramziy talqinlar insonga o‘z qobiliyatlari haqida o‘ylash, qaysi xususiyatlarini rivojlantirish va nimani nazorat qilish zarurligini anglashga yordam berishi mumkin.
Eng muhim savol — qaysi sanada tug‘ilganingiz emas. Asosiysi, sizdagi tabiiy qobiliyatni qanday ishlatayotganingizdir.
Sizning tug‘ilgan sanangiz qaysi toifaga tushdi va tavsif xarakteringizga mos keldimi?
…