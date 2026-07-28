Lamine Yamalning kartochkasi Pele va Lionel Messi rekordini yangiladi
Barselona klubi va Ispaniya terma jamoasi yulduzi Lamine Yamal yashil maydondagi muvaffaqiyatlari ortidan futbol olamining transfer va yig‘ma buyumlar bozorida ham yangi tarix yozmoqda. Goal.com xabar berishicha, futbolchining noyob debyut kartochkasi auksinda 707 600 AQSh dollariga sotilib, jahon futboli afsonalari — Pele hamda Lionel Messi ko‘rsatkichlarini ortda qoldirdi va mutlaq rekord o‘rnatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu shov-shuvli savdo Goldin’s Global Football Auction deb nomlangan nufuzli auksini doirasida bo‘lib o‘tdi. Mazkur tadbirda o‘zbekistonlik va xalqaro futbol muxlislarining e’tiborini tortgan asosiy lot Panini’ning 2023–24-yilgi Donruss FIFA kolleksiyasiga oid qora rangli, yagona nusxadagi Kaboom debyut kartochkasi bo‘ldi. Kolleksionerlar o‘rtasidagi keskin kurashlardan so‘ng savdo yakunida uning qiymati ko‘pchilikni lol qoldirib, 707 600 dollarga yetdi.
Afsonalarni ortda qoldirgan rekord summaMutaxassislarning ta’kidlashicha, «one-of-one» maqomiga ega bo‘lgan bu buyum tabiatan yagona nusxada mavjudligi bilan qadrlidir. Aynan shu omil mazkur kartochkani kolleksionerlar uchun eng nufuzli va qimmatbaho sovringa aylantirdi. Ushbu narx Lamine Yamal buyumlari uchun shu paytgacha qayd etilgan eng yuqori ommaviy ko‘rsatkich hisoblanadi.
Mazkur rekord faqatgina iqtidorli futbolchining shaxsiy natijasi bo‘lib qolgani yo‘q, balki u xuddi shu auksinda qo‘yilgan futbol qirollari — Pele va Lionel Messining eng qimmat buyumlari narxini ham yaqqol ortda qoldirdi. Xususan, 1958-yilgi Pele debyut kartochkasi 610 000 dollarga sotilgan bo‘lsa, Lionel Messining 2023–24-yilgi Topps Chrome Sapphire kolleksiyasiga oid noyob kartochkasi 317 200 dollarni tashkil etdi.
Kolleksionerlar uchun qimmatbaho buyumlarNatijada, Yamalning yagona kartochkasi Pele lotidan deyarli 100 ming dollarga, Messi buyumidan эса qariyb 390,4 ming dollarga qimmatroq baholandi. Bu ko‘rsatkichlar so‘nggi paytlarda jahon chempioni bo‘lgan yosh futbolchi atrofidagi ulkan qiziqish va marketing qiymati naqadar yuqori ekanini yaqqol ko‘rsatib beradi.
Auksinda faqat asosiy kartochka emas, balki ispaniyalik vingerga tegishli boshqa nodir buyumlar ham yuqori narxlarda sotildi. Jumladan, o‘nta nusxadan sakkizinchi raqam ostida chiqarilgan oltin rangli Kaboom kartochkasi 189 100 dollarga baholandi. Shuningdek, futbolchining Chempionlar ligasining 2023–24-yilgi mavsumida kiygan hamda imzo chekilgan Barselona klubi uy libosi 152 500 dollarga xarid qilindi.
Auksion uyining ma’lumotlariga ko‘ra, mazkur uchta qimmatbaho buyum yig‘indisi umumiy hisobda 1 049 200 dollarni tashkil etdi. Bu esa zamonaviy futbol yulduzlarining muxlislar va kolleksionerlar uchun nafaqat maydonda, balki uning tashqarisida ham ulkan qiymat kasb etishini yana bir bor isbotladi.
…