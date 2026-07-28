Lamine Yamalning kartochkasi Pele va Lionel Messi rekordini yangiladi

·56·Sport
Lamine Yamalning kartochkasi Pele va Lionel Messi rekordini yangiladi

Barselona klubi va Ispaniya terma jamoasi yulduzi Lamine Yamal yashil maydondagi muvaffaqiyatlari ortidan futbol olamining transfer va yig‘ma buyumlar bozorida ham yangi tarix yozmoqda. Goal.com xabar berishicha, futbolchining noyob debyut kartochkasi auksinda 707 600 AQSh dollariga sotilib, jahon futboli afsonalari — Pele hamda Lionel Messi ko‘rsatkichlarini ortda qoldirdi va mutlaq rekord o‘rnatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu shov-shuvli savdo Goldin’s Global Football Auction deb nomlangan nufuzli auksini doirasida bo‘lib o‘tdi. Mazkur tadbirda o‘zbekistonlik va xalqaro futbol muxlislarining e’tiborini tortgan asosiy lot Panini’ning 2023–24-yilgi Donruss FIFA kolleksiyasiga oid qora rangli, yagona nusxadagi Kaboom debyut kartochkasi bo‘ldi. Kolleksionerlar o‘rtasidagi keskin kurashlardan so‘ng savdo yakunida uning qiymati ko‘pchilikni lol qoldirib, 707 600 dollarga yetdi.

Afsonalarni ortda qoldirgan rekord summa

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, «one-of-one» maqomiga ega bo‘lgan bu buyum tabiatan yagona nusxada mavjudligi bilan qadrlidir. Aynan shu omil mazkur kartochkani kolleksionerlar uchun eng nufuzli va qimmatbaho sovringa aylantirdi. Ushbu narx Lamine Yamal buyumlari uchun shu paytgacha qayd etilgan eng yuqori ommaviy ko‘rsatkich hisoblanadi.

Mazkur rekord faqatgina iqtidorli futbolchining shaxsiy natijasi bo‘lib qolgani yo‘q, balki u xuddi shu auksinda qo‘yilgan futbol qirollari — Pele va Lionel Messining eng qimmat buyumlari narxini ham yaqqol ortda qoldirdi. Xususan, 1958-yilgi Pele debyut kartochkasi 610 000 dollarga sotilgan bo‘lsa, Lionel Messining 2023–24-yilgi Topps Chrome Sapphire kolleksiyasiga oid noyob kartochkasi 317 200 dollarni tashkil etdi.

Kolleksionerlar uchun qimmatbaho buyumlar

Natijada, Yamalning yagona kartochkasi Pele lotidan deyarli 100 ming dollarga, Messi buyumidan эса qariyb 390,4 ming dollarga qimmatroq baholandi. Bu ko‘rsatkichlar so‘nggi paytlarda jahon chempioni bo‘lgan yosh futbolchi atrofidagi ulkan qiziqish va marketing qiymati naqadar yuqori ekanini yaqqol ko‘rsatib beradi.

Auksinda faqat asosiy kartochka emas, balki ispaniyalik vingerga tegishli boshqa nodir buyumlar ham yuqori narxlarda sotildi. Jumladan, o‘nta nusxadan sakkizinchi raqam ostida chiqarilgan oltin rangli Kaboom kartochkasi 189 100 dollarga baholandi. Shuningdek, futbolchining Chempionlar ligasining 2023–24-yilgi mavsumida kiygan hamda imzo chekilgan Barselona klubi uy libosi 152 500 dollarga xarid qilindi.

Auksion uyining ma’lumotlariga ko‘ra, mazkur uchta qimmatbaho buyum yig‘indisi umumiy hisobda 1 049 200 dollarni tashkil etdi. Bu esa zamonaviy futbol yulduzlarining muxlislar va kolleksionerlar uchun nafaqat maydonda, balki uning tashqarisida ham ulkan qiymat kasb etishini yana bir bor isbotladi.

Lamine YamalBarselonaLionel MessiPeleAuksion
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqdaReal Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqdaBugun, 15:50Chelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdiChelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdiBugun, 15:38Angliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdiAngliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdiBugun, 14:58Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!Bugun, 14:42Yozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaYozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaBugun, 14:38Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiNeymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 14:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi